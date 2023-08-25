"Вопрос стоит уже только о том, как выжить". Блокада Нагорного Карабаха
Блокада Нагорного Карабаха со стороны азербайджанских властей длится уже более полугода. С конца июля заблокирована и доставка гуманитарных грузов, включая медикаменты и продукты питания. Здоровье жителей Карабаха под угрозой – в особенности, здоровье женщин и детей.
Для Марии Григорян утро начинается с ожидания: когда же дадут электричество, чтобы можно было вскипятить воду и сделать детям чай. Газовая плита не работает – газа в Нагорном Карабахе нет уже больше 180 дней. Свет включают на шесть часов в день, каждый день в разное время – иногда в 9 утра, иногда в 11. Расписание подачи электричества публикуют в группах в социальных сетях. Когда семья Григорян, наконец, садится за стол, им приходится пить чай без сахара – его в Карабахе давно нет.
Отработав день в больнице, в которой не хватает и персонала, и лекарств, Мария – детский хирург – возвращается домой пешком: из-за отсутствия топлива общественный транспорт не ходит. По дороге она ищет, где бы купить на ужин продукты, но чаще всего, отстояв в очередях, ей удается раздобыть лишь буханку хлеба. Ее они делят на четверых: Мария, ее муж и двое детей. Бывает, впрочем, что не достается и этого. Иногда, если повезет, у Марии получается раздобыть килограмм картофеля, помидоры или кусочки арбуза – при этом стоят они в пять раз дороже, чем в Армении.
"Иногда я думаю, что я плохая мать, потому что не сделала вовремя нужных запасов, но мы дома стараемся на этом не зацикливаться, – говорит Григорян в интервью openDemocracy. – Я разговариваю с детьми, объясняю им, что мы страдаем от всех этих лишений ради права жить на нашей родине".
Блокада Арцаха [армянское название Нагорного Карабаха] со стороны Азербайджана длится уже восемь месяцев. Согласно данным омбудсмена Армении, десятки тысяч матерей, живущих в Нагорном Карабахе, борются, чтобы прокормить своих детей и семьи, не говоря о самих о себе.
В ожидании полного коллапса
Азербайджан одержал победу над Арменией во Второй карабахской войне в 2020 году, и статус армян, живущих в Нагорном Карабахе – территории, международно признанной частью Азербайджана – остался в соглашении, подписанном при посредничестве Россией, неразрешенным. Соглашение, тем не менее, предусматривает, что Лачинский коридор – единственная дорога, соединяющая жителей Нагорного Карабаха (этнических армян) с Арменией и с остальным миром – должен находиться под контролем российских миротворческих сил. Однако с 12 декабря 2022 года Азербайджан блокирует эту дорогу.
Кризис под блокадой обострился, когда Международный комитет Красного Креста (МККК) – единственная гуманитарная организация в регионе – заявил, что азербайджанские власти перестали разрешать транспортировку продуктов и медикаментов через Лачинский коридор и другие маршруты, где были размещены российские миротворцы. Координатор ООН по гуманитарным вопросам Эдем Восорну подтвердила это заявление на экстренном заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН), запрошенном армянской стороной 16 августа.
Более 350 тонн гуманитарного груза – продукты питания, медикаменты, средства гигиены и другие необходимые товары – были заблокированы азербайжданскими властями в Корнидзоре. С 26 июля девятнадцать грузовиков с гуманитарной помощью, отправленных Арменией, стоят около Лачинского коридора.
Медицинским учреждениям не хватает как минимум половины необходимых лекарств, говорится в сообщении омбудсмена по правам человека в Нагорном Карабахе от 18 августа: "Если такая ситуация продолжится, систему здравоохранения Арцаха ждет полный коллапс".
Проблемы возникли и с эвакуацией людей, нуждающихся в срочном лечении. Несмотря на заявление Красного Креста о том, что организация продолжает эвакуировать пациентов из Нагорного Карабаха в Армению, многие жители Арцаха боятся покидать свои дома. Об этом рассказал openDemocracy де-факто министр здравоохранения Нагорного Карабаха Вардан Тадевосян. Причиной для опасений стал арест и похищение азербайджанскими властями 68-летнего Вагифа Хачатряна на контрольно-пропускном пункте Лачин 29 июля. Хачатрян, эвакуированный МККК на лечение в Армению, был вместо этого доставлен в медицинское учреждение в Баку (об этом сообщает министерство иностранных дел Азербайджана).
"Иногда я думаю, что я плохая мать, потому что не сделала вовремя нужных запасов"
Генеральная прокуратура Азербайджана заявила, что Хачатрян был арестован, поскольку, подозревался в военных преступлениях против азербайджанцев во время первой карабахской войны начала 1990-х годов. Поскольку многие арцахские мужчины участвовали в той первой войне 30 лет назад, они опасаются, что их ждет та же участь – и отказываются от эвакуации через заблокированный Лачинский коридор.
Баку настаивает на том, что Агдамская дорога, соединяющая Нагорный Карабах с Азербайджаном, открыта и Азербайджан готов отправлять гуманитарную помощь и эвакуировать граждан по этой дороге. Но жители Арцаха и местные чиновники скептически относятся к этому предложению. Отсутствие соблюдений условий безопасности даже там, где она должна быть гарантирована – в Лачинском коридоре – вызывает в Карабахе большие сомнения в том, чтобы доверять предложенной альтернативе. Кроме того, арцахские политики заявляют, что, пропуская гуманитарную помощь через Агдам, они узаконивают нарушение существующих договоренностей Азербайджаном. Представители ЕС также считают, что перевозка грузов через Агдам не может заменить открытие Лачинского коридора и снятие блокады.
Советник госминистра Нагорного Карабаха Артак Бегларян заявил в интервью "Азатутюн", что, прежде чем соглашаться использовать Агдамскую дорогу для доставки гуманитарной помощи, следует сначала открыть Лачинский коридор и обеспечить там полную безопасность. "Но Азербайджан к этому явно не готов," – сказал он.
Хроническое недоедание, дефицит белка и энергии
Дефицит топлива в регионе затрудняет транспортировку пациентов в больницы. 16 августа беременная женщина потеряла ребенка из-за того, что необходимую ей карету скорой помощи было попросту нечем заправить, заявил омбудсмен Армении. Не хватает топлива и для того, чтобы поддерживать дизельные генераторы, необходимые медицинским учреждениям при отключении электроэнергии.
Днем ранее, 15 августа, в столице региона – Степанакерте – 40-летний мужчина скончался от "хронического недоедания, дефицита белка и энергии", говорится в том же заявлении.
В ходе заседания Совета Безопасности ООН представитель Армении, ссылаясь на экспертное мнение бывшего главного прокурора Международного уголовного суда, заявил, что "есть основания полагать, что [в результате блокады] совершается геноцид".
Представитель Азербайджана ответил, что "категорически отвергает все необоснованные и неосновательные обвинения [в] блокаде или гуманитарном кризисе, распространяемые Арменией против моей страны". Посол Баку Яшхар Алиев обвинил Армению в "провокационной и неответственной политической кампании", направленной на подрыв суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.
Целый ряд стран уже призвал Азербайджан открыть дорогу. Однако Лачинский коридор, несмотря на обсуждение и решение Международного Суда в феврале о его открытии, остается закрытым.
"О потребностях моих старших детей я сейчас даже не задумываюсь"
Гаяне Айдинян, мать тройняшек, родившихся во время блокады, боится, что скоро в Арцахе невозможно будет найти детскую смесь и подгузники.
"Я не могу спать, – сказала она openDemocracy. – Я живу с этими мыслями 24 часа в сутки. Что мы будем делать, если закончится детская смесь? Мне их больше нечем накормить".
По словам главы карабахского Минздрава Вардана Тадевосяна, детская смесь – высокодефицитный продукт, пользующийся не менее высоким спросом.
"[Смесь] даже важнее, чем медикаменты, – сказал он. – Мы ведем ежедневные переговоры и постоянно прилагаем усилия, чтобы пополнить эти запасы".
В больницах остановлены все операции, кроме жизненно необходимых, добавил Тадевосян. По его словам, также прекращены клинические лабораторные исследования. Больницам остро не хватает обезболивающих, лекарств для лечения гипертонии и сердечно-сосудистой системы.
"Что мы будем делать, если закончится детская смесь? Мне их больше нечем накормить".
"Одна из проблем в педиатрии – это нехватка вакцин, – говорит детский хирург Мария Григорян. – Мы назначаем лекарства, которые нельзя найти в больницах". Большой проблемой для пациентов с диабетом, как детей, так и взрослых, также стал недостаток инсулина. Вардан Тадевосян опасается, что дети могут столкнуться с "серьезными проблемами со здоровьем".
При этом, несмотря на нехватку еды, газа и электроэнергии, в сентябре снова начнется учебный год. В школу вернутся и двое старших детей Гаянэ Айдинян – им 10 и 13 лет.
"Трудно найти для них канцелярские принадлежности и одежду", – говорит она и добавляет, что иногда жалеет, что не может уделять своим старшим детям больше времени.
"Мы стараемся довольствоваться тем, что у нас есть, – говорит Айдинян. – О потребностях моих старших детей я сейчас даже не задумываюсь. Они мне очень помогают заботиться о младших."
Беременным здесь не место
За восемь месяцев блокады доля беременных женщин, страдающих от анемии, достигла 90%, а число выкидышей утроилось. Об этом говорится в заявлении министерства здравоохранения Арцаха от 8 августа.
Одна из сотен женщин, страдающих от постоянного стресса и недоедания – Рузанна Петросян*: в июле, на седьмом месяце блокады, она потеряла ребенка – у нее случился выкидыш. Боли в ногах, которыми она страдает с середины лета, Рузанна списывает на выкидыш – и на постоянное стояние в длинных очередях за продуктами.
Мужу Рузанны требуется срочная операция на открытом сердце, но он отказывается от эвакуации через Красный Крест. Серьезные проблемы со с здоровьем начались и у их пятнадцатилетней дочери: на фоне анемии и стресса у нее прекратились месячные. Впрочем, даже если бы цикл восстановился, гигиенических средств в Арцахе нет: тампоны или прокладки найти невозможно. Женщины пользуются тряпочками и старыми носками.
Единственное место, где вся семья могла бы пройти обследования, получить медицинскую помощь и поправить здоровье – это Ереван. Но семью Рузанны, как и многих других жителей Арцаха, держит страх не вернуться домой.
"С каждым днем становится все труднее, – говорит Рузанна. – Вопрос стоит уже только о том, как выжить".
*Имя героини изменено по ее просьбе
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