"Вопрос стоит уже только о том, как выжить". Блокада Нагорного Карабаха

Для Марии Григорян утро начинается с ожидания: когда же дадут электричество, чтобы можно было вскипятить воду и сделать детям чай. Газовая плита не работает – газа в Нагорном Карабахе нет уже больше 180 дней. Свет включают на шесть часов в день, каждый день в разное время – иногда в 9 утра, иногда в 11. Расписание подачи электричества публикуют в группах в социальных сетях. Когда семья Григорян, наконец, садится за стол, им приходится пить чай без сахара – его в Карабахе давно нет.

Отработав день в больнице, в которой не хватает и персонала, и лекарств, Мария – детский хирург – возвращается домой пешком: из-за отсутствия топлива общественный транспорт не ходит. По дороге она ищет, где бы купить на ужин продукты, но чаще всего, отстояв в очередях, ей удается раздобыть лишь буханку хлеба. Ее они делят на четверых: Мария, ее муж и двое детей. Бывает, впрочем, что не достается и этого. Иногда, если повезет, у Марии получается раздобыть килограмм картофеля, помидоры или кусочки арбуза – при этом стоят они в пять раз дороже, чем в Армении.

"Иногда я думаю, что я плохая мать, потому что не сделала вовремя нужных запасов, но мы дома стараемся на этом не зацикливаться, – говорит Григорян в интервью openDemocracy. – Я разговариваю с детьми, объясняю им, что мы страдаем от всех этих лишений ради права жить на нашей родине".