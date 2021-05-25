Что нового в новых протестах?

Возвращение Алексея Навального в Россию спровоцировало политический кризис, ответом на который стали массовые несанкционированные митинги, прошедшие в январе и феврале 2021 года. Казалось, что протестное движение вышло на новый уровень. Большое количество новичков; географическое расширение массового участия "вглубь" страны; наконец, новые лозунги, темы и эмоции – все это стало заявкой на новый этап в развитии демократического движения.

Но последние несанкционированные акции, прошедшие в городах России 21 апреля этого года, будто бы смазали эффект новизны и масштаба новой протестной волны: Словно куда-то делись новые идеи и эмоции, казавшиеся несколько месяцев назад залогом дальнейшего развития движения. За эмоциональным подъемом многие испытали чувство разочарования.

Наше новое исследование, проведенное в России и за ее пределами на митингах в защиту Алексея Навального, позволяет посмотреть на последние протесты иначе: без лишнего пессимизма или избыточного оптимизма. 89 интервью, собранных "Лабораторией публичной социологии" совместно с "Мониторингом актуального фольклора" и волонтерами, заставили нас задаться вопросом: новое – это хорошо забытое старое? Как мы покажем далее, митинги 21 апреля зафиксировали главные параметры современного протестного движения в России на сегодня: те старые его черты, которые были унаследованы еще от болотного движения, и те новые, которые в будущем смогут изменить протестное движение.

Новые люди?

Количественные опросы, проведенные на двух январских и одном апрельском митингах исследователями из "Мониторинга актуального фольклора" и "Белого счетчика", показали, что на протесты 2021 года вышло множество не протестовавших ранее людей (например, в Москве на акциях 23 и 31 января их доля составила 42% и 38% соответственно). Это позволило аналитикам предполагать, что недовольство разрослось вширь и затронуло новые слои населения. Качественные интервью с участниками митингов, однако, обнаружили, что "новички" на митингах не являются "новичками" в протестной политике в целом: их протестные настроения и симпатии Навальному сформировались как минимум за несколько лет до событий 2021 года.

Так, чуть больше трети протестующих, проинтервьюированных нами на митингах 21 апреля 2021 года, стали выходить на митинги впервые в текущем году. Однако только несколько из них можно назвать "новичками" в полном смысле этого слова: они не были активно вовлечены в протестную повестку и не собирались выходить на протесты, пока – в результате ряда событий 2020 года, среди которых не последнее место занимает отравление Навального – у них не "накипело".

Большинство тех, кто вышли на протесты впервые, так или иначе следили за политической ситуацией в стране, протестными движениями и Навальным на протяжении как минимум нескольких лет. В течение как минимум нескольких лет они также имели однозначно негативное отношение к политическому режиму и зачастую проявляли свою гражданскую позицию через пожертвования, дискуссии со знакомыми, посты в социальных сетях. Некоторые из них стали критически относиться к Владимиру Путину в ранние 2000-е в связи с первыми арестами неугодных и "вертикализацией власти", другие политизировались на волне протестов за честные выборы, а третьи (большинство) – после выхода знаменитого расследования "Он вам не Димон". Многие из них размышляли о выходе на протесты, но не выходили по разным причинам. Когда, в результате ряда событий 2020 года, "уже назрело" – не протестовать для них стало невозможным.