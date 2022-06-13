Оккупированный Херсон: межвластие, эвакуация и вода в Крым

Три мэра и похищения горожан

За последние 15 лет, как я уехал из Херсона, мои земляки успели навыбирать трех разных градоначальников. Никто из них не покинул город в эти три месяца войны: один – Владимир Сальдо – возглавил российскую оккупационную администрацию Херсонской области; второй – Владимир Миколаенко – сидит "на подвале" за сопротивление оккупации; а третий – Игорь Колыхаев – продолжает обеспечивать жизнедеятельность Херсона в условиях странного двоевластия.

Владимира Сальдо херсонцы трижды выбирали мэром и один раз депутатом в Верховную Раду. Во время Евромайдана он стал одним из спикеров парламентской фракции провластной "Партии регионов", голосовал за "диктаторские законы 16 января". В 2014 году, после победы протестующих, Сальдо не сошел с политической арены, хотя и заметно потерял влияние – последние годы заседал в областном совете, где представлял политблок имени самого себя.

Простоватого розоволицого бизнесмена-строителя вполне можно было бы записать в эталонные образцы клептократов. Он не стеснялся быть отшлепанным поп-дивой на концерте ко дню города и растаскивал муниципальный бюджет на подряды. В 2016 году в ходе расследования его похищения (а затем ареста) в Доминиканской республике выяснилось: семье Сальдо принадлежит множество жилой недвижимости в Херсоне, Одессе, Киеве и Крыму – стоимостью, несопоставимой с официальными доходами мэра и депутата. До войны политик опосредованно владел большей частью коммерческой недвижимости в городе, утверждает херсонский риэлтор, покинувший город с началом оккупации и попросивший не раскрывать его имя ради безопасности оставшихся в Херсоне близких.

Последний пост на фейсбук-странице Сальдо датирован 14 марта. "Накануне, в субботу, появилась информация о том, что в парке Славы планируется проведение какого-то референдума о провозглашении "ХНР"… Мы с нашей командой решили воспрепятствовать и сорвать такое мероприятие… Мы остались и жестко предупредили, выступив перед присутствующими, что мы не позволим даже и речи вести о создании каких-то там ХНР. Я не предал свою душу, моя душа – Херсон, а Херсон – это Украина", – писал он (орфография и пунктуация автора сохранены – прим. ред.).

17 марта Сальдо и депутаты его блока заявили, что российские военные силой заставили их участвовать в заседании так называемого "Комитета спасения" – собрания херсонских политиков, готовых сотрудничать с оккупационными силами РФ.

Прошло меньше месяца, и Сальдо провозгласили руководителем "военно-гражданской администрации" Херсонской области. Теперь он принимает с визитами главу самопровозглашенной "ДНР" Дениса Пушилина и российского вице-премьера Марата Хуснуллина, объявляет на Херсонщине рублевую зону, анонсирует открытие российский банков и будущее области в составе Российской Федерации. "Мы смотрим на Россию, как на нашу страну", – говорит бывший украинский депутат в эфире российских телеканалов. На запрос об интервью для oDR он не ответил.

"Военно-гражданская администрация" под руководством Сальдо успела сменить герб Херсона – городу вернули старую имперскую эмблему с двухглавым орлом. Телеграм-канал оккупационных властей сообщает об открытии "гуманитарного центра" партии "Единая Россия", центров по оформлению российского гражданства и время от времени дает ссылку на "базу нациков Херсона" – "группу ненависти", где публикуют персональные данные противников оккупации.

Владимир Сальдо (справа) был депутатом от пророссийской "Партии регионов" с 2012 года | Фото: городской совет Херсона

В базе среди многих – Владимир Миколаенко, мэр Херсона в 2014-2020 годах, избранный после Сальдо. Миколаенко, активный участник Евромайдана, был одним из наиболее последовательных представителей патриотических сил региона. Жертвой борьбы с местной коррупцией, произволом силовиков и проросийскими политиками стала его помощница, известная активистка Катерина Гандзюк. В 2018 году ее облили кислотой наемники, по иронии оказавшиеся ветеранами патриотического добровольческого батальона. Через три месяца после нападения она умерла. Заказчиком преступления следствие считает председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера.

Владимир Миколаенко исчез 18 апреля – как и многие, оказавшиеся под арестом российских силовиков, он получил звонок от знакомого, вышел на встречу с ним и не вернулся. Спустя неделю российские медиа начали распространять отрывки интервью с бывшим мэром, явно находившимся в тюрьме или плену. На одном из таких отрывков Миколаенко отказывается признавать командира Украинской повстанческой армии Романа Шухевича пособником нацистов и называет его героем, поскольку тот воевал за Украину во Второй мировой войне.

О том, где именно российские силовики держат бывшего херсонского градоначальника, ничего неизвестно. Родственникам лишь сообщили, что его собираются обменять как военнопленного.

Проукраинские митинги, воодушевлявшие всю страну, проходили на Херсонщине до апреля – затем российские военные стали разгонять участников резиновыми пулями и светошумовыми гранатами. А организаторов – или тех, кого подозревали хоть в какой-то координации протестов – начали похищать. Под незаконным арестом до сих пор находятся десятки местных политиков и чиновников, в том числе мэр Голой Пристани Александр Бабич. Те немногие, кого выпустили после недель допросов и избиений, поспешили покинуть оккупированные территории.

Игорь Колыхаев, действующий мэр Херсона, к концу мая принял 250 заявлений об исчезновении людей в городе. 70 человек, по его словам, удалось освободить.