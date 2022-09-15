Дачи, барахолки, кустари. Как россияне адаптируются к последствиям войны в экономике?

Как ни пытаются власти сохранить иллюзию нормальности, война и санкции все больше сказываются на привычном образе жизни россиян. Приспосабливаясь к кризису, многие из них прибегают к испытанным средствам из арсенала неформальной экономики: перепродают подержанные вещи из рук в руки, промышляют мелким ремонтом, заново обживают дачные участки.

Одновременно все больше людей испытывает стресс из-за войны и ищет помощи у психологов и психотерапевтов. Неофициальная занятость растет и в этой слабо регулируемой сфере деятельности.

Искусство выживать в трудные времена с помощью подобных практик может, с одной стороны, смягчить социально-экономические последствия санкций, а с другой – усугубить технологическую отсталость. А неформализация трудовых отношений, скорее всего, создаст еще больше возможностей для трудовой эксплуатации.

Барахолка вместо рынка

До войны львиная доля (75% по данным ВШЭ) непродовольственных товаров повседневного спроса, продававшихся на российском рынке, приходилась на импорт: от компьютеров и бытовой техники до ножей, текстиля и игрушек. С уходом сотен иностранных компаний многие привычные вещи стали недоступны, а цены на них взлетели.

На этом фоне (а также из-за сжатия реальных доходов) выросла популярность онлайн-барахолок, специализирующихся на продаже подержанных изделий из рук в руки. Весной крупнейший подобный сервис, Avito, поставил несколько рекордов: 100 млн активных объявлений (на 14 млн больше, чем в декабре), 30-процентный рост суточной аудитории и 20-процентный – месячного числа пользователей (сейчас оно составляет 56 млн).

Самых впечатляющих результатов Avito добился в первые недели войны, когда россияне панически бросились тратить деньги, скупая или продавая потенциальный дефицит.

Хотя ажиотаж вскоре улегся, бум на рынке классифайдов (виртуальных досок объявлений – прим.ред.) продолжается. За полгода траффик крупнейших из них вырос на 33%, подсчитали в "МегаФон". А ведь еще недавно сектор называли отстающим.