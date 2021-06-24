"Идеи Навального мы считаем губительными и опасными для России"

Позиция уважаемая, но она существует тихо и почти кулуарно – вы публикуете статьи на своих страницах и сайтах, а отклика по стране практически нет!

Именно поэтому мы боремся за трибуну в парламенте, где эту тему уже будет не замолчать. У нас и съезд партии проходил под лозунгом "Свободу политзаключенным!" В Госдуме нет ни одной партии, которая бы с государственной трибуны заявила, что в стране не может быть политзаключенных, что нельзя преследовать людей за их убеждения.

Так может, чтобы получить эту трибуну, вам следует сейчас громче, ярче заявлять о своей позиции? Использовать более выразительные средства, чем публикации на личных сайтах?

Для этого мы и идем на выборы. И во время предвыборной кампании будем, безусловно, требовать освобождения всех политических заключенных. Участвуя в телевизионных ток-шоу, я постоянно говорю об этом, хотя на нашем телевидении делать это непросто. Рассчитываю на парламентские дебаты во время предвыборной кампании.

Как вы относитесь к "Умному голосованию"?

Резко негативно. На наш взгляд, это инструмент проведения во власть людей с порочными взглядами – коммунистов, жириновцев, очень многие из них попадают в парламенты именно через "Умное голосование".

Но в Москве благодаря "Умному голосованию" во власть попало немало ярких оппозиционеров...

А заодно и много тех, кому там не место. Москва вообще – исключение. В Тамбове, например, через "Умное голосование" в местный парламент массово прошли представители партии "Единая Россия", которые перед выборами сменили вывеску "ЕдРа" на партию "Родина". Надо призывать голосовать за своих кандидатов, которые представляют твои интересы. Не хочу вместо одних жуликов и воров выбирать других жуликов и воров. Не хочу выбирать между сталинистом и националистом, между коррупционером правильным и неправильным. Кроме того, "Умное голосование" учит, что в политике можно принимать решение исходя не из своих ценностей, а руководствуясь сиюминутными соображениями. Это развращает избирателей, лишает их принципов и ценностей.

Статья Григория Явлинского, опубликованная через две недели после ареста Алексея Навального, оттолкнула от него симпатизировавших ему людей. Явлинскому пришлось фактически извиняться потом на "Эхе Москвы", где он говорил, что политика – серьезная, жесткая вещь. Правильные слова, но что "Яблоко" сделало такого серьезного и жесткого? На поверку получается, что ваша партия на всех выборах набирает в лучшем случае от одного до трех процентов.

У Навального и одного процента нет!

Теперь – да, после того, как его и его сторонников буквально уничтожили. Хотя на выборах мэра Москвы он показал очень даже приличные результаты.

Это дела давно минувших дней.

Но у вас уже четверть века – один, максимум три процента. Может, что-то надо менять?

Во-первых, за Явлинского даже в условиях непростых президентских выборов проголосовал почти миллион избирателей. Я считаю, что это дорогого стоит. Навальный провел перепись своих сторонников, и их оказалось всего 400 тысяч. Во-вторых, Навальный – не просто человек, сидящий в тюрьме. Это целая команда, которая до сих пор от его имени публикует в интернете посты и которая в начале года призывала к акциям протеста. Это члены его команды потом говорили – "да, мы бросали людей в топку"!

Принципиальная позиция "Яблока" в том, что не могут наступить перемены к лучшему будущему, если жертвовать людьми. Безответственные призывы Навального уже привели к тому, что 12 человек по решениям судов отправлены в колонии со сроками больше, чем у него самого, а всего расследуется 116 уголовных дел. Да, миллионы людей хотят перемен, в этом я уверен, но, получается, что их жизни не важны ни для президента, ни для той оппозиции, которая выводит их под дубинки. А после арестов тысяч людей выходят политики, уехавшие за рубеж, и рассказывают, как им важно оставаться на свободе, чтобы продолжать деятельность? Я с этим категорически не согласен! Убежден, что статья Явлинского была написана вовремя и что он был прав, а идеи Навального мы считаем губительными и опасными для России.

Он сидит в тюрьме и заведомо находится в уязвимом положении.

Но он не перестал быть политиком, он продолжает выступать как политик, и мы продолжаем вести с ним полемику как с политиком.

"Яблоко" может подать иск в защиту Навального, выступить в суде за какого-то конкретного заключенного? То есть не только писать тексты и говорить, а делать?

Иски в суд могут подавать сами заключенные, а "Яблоко" участвует в выборах, чтобы изменить политику в стране. Мы даем людям возможность и шанс проголосовать за альтернативу власти.