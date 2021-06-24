"Идеи Навального мы считаем губительными и опасными для России"
Уголовные дела против потенциальных участников осенних выборов привели к тому, что фактически из реально противостоящих официальной власти партий осталось только "Яблоко". И хотя после статьи Григория Явлинского "Без путинизма и популизма", в которой он критикует Алексея Навального, партия и ее идейный вдохновитель подверглись жесткой критике, на "Яблоко" с надеждой смотрят многие кандидаты от оппозиции.
Готово ли "Яблоко" поддержать оппозицию не на словах, а на деле, и протянут ли яблочники руку помощи тем, кого государство не хочет допустить к реальной политике – об этом рассказывает политик Николай Рыбаков, возглавивший "Яблоко" в декабре 2019 года.
Сегодня "Яблоко" – единственная реально оппозиционная партия из зарегистрированных. Вы стали фактически социально-политическим лифтом, благодаря которому в политику могут прийти сторонники перемен, оппозиционные депутаты. Вы ведь хотели оказать поддержку Дмитрию Гудкову?
Мы обсуждали его выдвижение от "Яблока", а когда его арестовали, я лично подписал за него поручительство. Но сейчас, когда он вынужден был уехать, ситуация изменилась. Выдвигаться от округа, находясь за границей, практически невозможно. Как невозможно вести избирательную кампанию, не встречаясь с избирателями. Дмитрий сам уже объявил об отказе участвовать в выборах, но уверен, что он будет поддерживать своих сторонников и постарается сделать все, чтобы они приняли участие в выборах. Да, некоторые политики покинули Россию, но здесь осталось много активных людей. И главное – миллионы избирателей, для которых эти выборы – выборы будущего. Мы ведем сейчас переговоры с разными кандидатами.
Поддержите ли вы Максима Резника, Юлию Галямину?
К сожалению, Юлия Галямина не может быть кандидатом, поскольку у нее есть уголовный срок, связанный с организацией акций протеста. Но она стала руководителем избирательного штаба Марины Литвинович, которая обратилась в "Яблоко" за поддержкой. Максим Резник тоже обратился к нам, но вы видите, что сейчас произошло в Петербурге – Резника посадили под домашний арест, ему запрещено все внешнее общение. Будем исходить из реальной ситуации.
Как вы относитесь к словам Ильи Азара, который написал в соцсетях, что единственный шанс "Яблока" доказать независимость от Кремля – это выдвинуть Андрея Пивоварова и Любовь Соболь своими кандидатами?
Мы принимаем подобные заявления во внимание, но не действуем по призыву из соцсетей. Любовь Соболь к нам сама обращалась, но недавно объявила, что отказывается от участия в выборах, потому что понимает – ее снимут. От Андрея Пивоварова тоже было обращение, мы обсуждали эту тему, но не представляю, как можно вести предвыборную кампанию из следственного изолятора. В любом случае, мы всем им как политическим заключенным оказываем поддержку. Это одно из основных требований "Яблока" – освобождение всех политических заключенных. Невозможно выстраивать и развивать современную экономику в государстве, когда в нем есть политические заключенные.
Не хочу выбирать между сталинистом и националистом, между коррупционером правильным и неправильным
Позиция уважаемая, но она существует тихо и почти кулуарно – вы публикуете статьи на своих страницах и сайтах, а отклика по стране практически нет!
Именно поэтому мы боремся за трибуну в парламенте, где эту тему уже будет не замолчать. У нас и съезд партии проходил под лозунгом "Свободу политзаключенным!" В Госдуме нет ни одной партии, которая бы с государственной трибуны заявила, что в стране не может быть политзаключенных, что нельзя преследовать людей за их убеждения.
Так может, чтобы получить эту трибуну, вам следует сейчас громче, ярче заявлять о своей позиции? Использовать более выразительные средства, чем публикации на личных сайтах?
Для этого мы и идем на выборы. И во время предвыборной кампании будем, безусловно, требовать освобождения всех политических заключенных. Участвуя в телевизионных ток-шоу, я постоянно говорю об этом, хотя на нашем телевидении делать это непросто. Рассчитываю на парламентские дебаты во время предвыборной кампании.
Как вы относитесь к "Умному голосованию"?
Резко негативно. На наш взгляд, это инструмент проведения во власть людей с порочными взглядами – коммунистов, жириновцев, очень многие из них попадают в парламенты именно через "Умное голосование".
Но в Москве благодаря "Умному голосованию" во власть попало немало ярких оппозиционеров...
А заодно и много тех, кому там не место. Москва вообще – исключение. В Тамбове, например, через "Умное голосование" в местный парламент массово прошли представители партии "Единая Россия", которые перед выборами сменили вывеску "ЕдРа" на партию "Родина". Надо призывать голосовать за своих кандидатов, которые представляют твои интересы. Не хочу вместо одних жуликов и воров выбирать других жуликов и воров. Не хочу выбирать между сталинистом и националистом, между коррупционером правильным и неправильным. Кроме того, "Умное голосование" учит, что в политике можно принимать решение исходя не из своих ценностей, а руководствуясь сиюминутными соображениями. Это развращает избирателей, лишает их принципов и ценностей.
Статья Григория Явлинского, опубликованная через две недели после ареста Алексея Навального, оттолкнула от него симпатизировавших ему людей. Явлинскому пришлось фактически извиняться потом на "Эхе Москвы", где он говорил, что политика – серьезная, жесткая вещь. Правильные слова, но что "Яблоко" сделало такого серьезного и жесткого? На поверку получается, что ваша партия на всех выборах набирает в лучшем случае от одного до трех процентов.
У Навального и одного процента нет!
Теперь – да, после того, как его и его сторонников буквально уничтожили. Хотя на выборах мэра Москвы он показал очень даже приличные результаты.
Это дела давно минувших дней.
Но у вас уже четверть века – один, максимум три процента. Может, что-то надо менять?
Во-первых, за Явлинского даже в условиях непростых президентских выборов проголосовал почти миллион избирателей. Я считаю, что это дорогого стоит. Навальный провел перепись своих сторонников, и их оказалось всего 400 тысяч. Во-вторых, Навальный – не просто человек, сидящий в тюрьме. Это целая команда, которая до сих пор от его имени публикует в интернете посты и которая в начале года призывала к акциям протеста. Это члены его команды потом говорили – "да, мы бросали людей в топку"!
Принципиальная позиция "Яблока" в том, что не могут наступить перемены к лучшему будущему, если жертвовать людьми. Безответственные призывы Навального уже привели к тому, что 12 человек по решениям судов отправлены в колонии со сроками больше, чем у него самого, а всего расследуется 116 уголовных дел. Да, миллионы людей хотят перемен, в этом я уверен, но, получается, что их жизни не важны ни для президента, ни для той оппозиции, которая выводит их под дубинки. А после арестов тысяч людей выходят политики, уехавшие за рубеж, и рассказывают, как им важно оставаться на свободе, чтобы продолжать деятельность? Я с этим категорически не согласен! Убежден, что статья Явлинского была написана вовремя и что он был прав, а идеи Навального мы считаем губительными и опасными для России.
Он сидит в тюрьме и заведомо находится в уязвимом положении.
Но он не перестал быть политиком, он продолжает выступать как политик, и мы продолжаем вести с ним полемику как с политиком.
"Яблоко" может подать иск в защиту Навального, выступить в суде за какого-то конкретного заключенного? То есть не только писать тексты и говорить, а делать?
Иски в суд могут подавать сами заключенные, а "Яблоко" участвует в выборах, чтобы изменить политику в стране. Мы даем людям возможность и шанс проголосовать за альтернативу власти.
Принципиальная позиция "Яблока" в том, что не могут наступить перемены к лучшему будущему, если жертвовать людьми
Ваша партия принципиально против всяких массовых акций?
Нет, мы и сами организовывали марши. Я, как один из организаторов, считаю, что устроители таких акций должны нести ответственность за людей, которых зовут на акции, особенно учитывая, какой сейчас режим полицейского государства в стране.
Когда вы говорите об ответственности за других, не кажется ли вам, что вы фактически действуете, как официальная власть – она тоже пытается взять на себя ответственность за всех и за все. Хотя люди не просят этого делать – ни власть, ни вас. Как иначе, без массовых выступлений, власть поймет, что граждане крайне недовольны ею?
Массовые акции, безусловно, необходимы, но нужно – и в этом заключается искусство лидера – максимально обеспечить людей защитой. А если потом выясняется, что вы намеренно "бросали людей в топку" (так высказался Леонид Волков – прим. ред.), чтобы вызвать максимальный информационный эффект – то это сознательное неприятие ценности человеческой жизни. И это называется политикой? Да, мы, "Яблоко"– против Путина, но мы также и против совершенно безответственной политики Навального.
Что конкретного планирует сделать "Яблоко", чтобы привлечь на свою сторону современную, технически продвинутую, мобильную молодежь?
Знаете, я недавно вышел в Тик-Ток и увидел, что там реально есть аудитория, которая хочет содержательного обсуждения. Фрагмент моего интервью, которое я давал "Команде 29", набрал полтора миллиона просмотров и около пяти тысяч комментариев. Говорю с этой аудиторией без всяких заигрываний, вообще стараюсь не меняться под аудиторию, стараюсь всегда быть таким, какой я есть, и молодежь прекрасно все понимает. "Яблоко" сегодня – единственная партия, которая хочет изменить будущее так, чтобы молодежь оставалась в России, а не искала жизни за рубежом. Сейчас молодежь не понимает, какое у нее будущее в России. Например, Москва – это второй в мире бюджет из мегаполисов после Нью-Йорка. Но там тоже бьют дубинками и арестовывают. Что уж говорить обо всей стране: там ни бюджетов, ни перспектив – только дубинки и автозаки.
Если Яблоко пройдет в Госдуму, каких изменений будете добиваться в первую очередь и какой тактики придерживаться?
В первую очередь будем добиваться освобождения политических заключенных, отмены целого ряда репрессивных законов, отмены поправок к Конституции. У нас есть целый пакет решений, которые должны вывести Россию на нормальный международный уровень сотрудничества с другими странами мира. Потому что в XXI веке невозможно жить в конфликте почти со всем миром, и не может быть развития экономики в стране без свобод. Еще одна важная тема, которой "Яблоко", безусловно, будет заниматься в Госдуме, это решение экологических проблем. К сожалению, действия, которые принимает наша власть для решения этих проблем, скорее имитационные, а не сущностные.
Вы не упомянули темы засилья силовых структур во власти и коррупцию – это для вас не актуально?
Очень актуально! Но победить коррупцию невозможно, борясь с отдельными коррупционерами, рассказывая, что у Иванова дворец, у Петрова дворец, а еще и у Путина… Это работа СМИ. Политическая задача заключается в том, чтобы создать невозможные условия для коррупции как явления. А для этого необходимы честные выборы, независимый от исполнительной власти парламент, независимая судебная система и независимые СМИ.
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