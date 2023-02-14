"Как в Помпее говорить о романсах?" Интернет-знакомства во время войны

"На 25 февраля у нас было назначено свидание через Feeld. Он пришел с двумя хризантемами – желтой и синей. Говорит, никогда раньше на свидания цветы не покупал. Я его ругала, что количество четное. Мы не целовались, ничего, даже друг про друга почти не спрашивали. Просто несколько часов сидели в булочной и повторяли: "Пиздец, пиздец, пиздец, пиздец"".

Это было первое и последнее свидание Ани и Димы (имена большинства собеседников изменены в целях безопасности – прим.ред.). Через две недели после их встречи приложение для знакомств Feeld перестало работать в России и Беларуси, и они потеряли контакт друг с другом.

Война пришла в частную жизнь многих россиян, затронув и самую, казалось бы, ее внеполитическую часть – романтическое общение. Приложения для знакомств Bumble, Badoo, Fruitz, Feeld исчезли из смартфонов, а те, кто пользовался подпиской в Tinder, потерял возможность оплачивать ее со своих карт.

"Мне было не до романтики"

Сегей Сигитов, эксперт по онлайн-знакомствам и сооснователь нескольких сервисов, отмечает, что во времена кризисов люди чаще обращаются к сервисам знакомств, но 2022 год стал исключением: если опираться на данные аналитической компании Sensor Tower, чьи исследования активно используют разработчики, многие приложения для знакомств потеряли значительную часть своей аудитории после начала войны – и это связано не только с уходом компаний с рынка, закрытием площадок для рекламы и сложностями оплаты.

"У человека всегда ограничено внимание. И если оно переключено на низшие потребности по Маслоу (физиологические потребности и потребность в безопасности – прим. авт.), ни о каких знакомствах и планировании своей жизни на годы вперед речи не идет", – объясняет поведение пользователей Сигитов. Он также отмечает, что россияне переживали не только из-за санкций и аморальности действий властей: многие беспокоились и о собственной безопасности, предполагая вероятность симметричного ответа со стороны Украины.