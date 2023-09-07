"Мы как кочевники: попробуй поймать того, кто все время убегает. Мы все равно будем существовать"

Когда вы впервые столкнулись с давлением?

Раньше "Клооп" был блогосферой, где школьники и студенты публиковали новости. Все это было при тогдашнем президенте Курманбеке Бакиеве (в апреле 2010 года он был свергнут оппозицией и покинул страну – прим. ред.). Это было опасное время, когда журналистов убивали. Тогда правительству уже не нравилось, как клооповцы освещают события. В то время большинство изданий не работали по международным журналистским стандартам – было много личного и саркастичного в материалах. Другим президентам "Клооп" тоже не сильно нравился. Мы нравились только тогда, когда рассказывали о политиках, как об оппозиционерах, которые подвергаются давлению.

В 2017 году, когда Садыр Жапаров (нынешний президент Кыргызстана – прим. ред.) вернулся с Кипра в Кыргызстан, чтобы поучаствовать в выборах, его задержали и осудили за похищение губернатора Иссык-Кульской области. Мы освещали эту ситуацию и писали, что губернатор был не согласен с приговором. Он говорил, что доказательств того, что человек, находящийся за границей, мог дать приказ о похищении, нет. Садыр Жапаров радовался, что в Кыргызстане есть свободные СМИ, которые готовы столкнуться с давлением за то, чтобы дать человеку возможность высказаться. Как только он вышел из колонии в 2020 году, началось давление на независимые СМИ.

Новость о том, что "Клооп" хотят ликвидировать, появилась сразу после выхода расследования о причастности членов семьи президента Жапарова и его давнего друга и по совместительству главы ГКНБ Камчыбека Ташиева к строительству футбольного клуба "Барселона" в Кыргызстане. Иск против вас – это месть за публикацию?

Удивительно, но "Барселона" почему-то часто бывает связана с коррупционными делами, в том числе и в других странах. Вот и у нас получилась не совсем чистая история. После выхода расследования президент дал интервью, в котором раскритиковал наше СМИ. Он заявил, что такие издания, как "Клооп", были "на подсосе" у коррупционеров и политиков, которые разграбили государство и покупали недвижимость за границей. Условно под это определение подпадают и свергнутые президенты Курманбек Бакиев вместе с Аскаром Акаевым, и бывший таможенник Раим Матраимов, и другие коррупционеры, которые были героями наших расследований и материалов. Если расследование коррупции можно считать пиаром, то тогда президент прав. А на деле это типичная манипуляция информацией.

Несмотря на аргумент об отсутствии регистрации, в законодательстве Кыргызстана нет нормы, которая обязывает онлайн-медиа иметь лицензию СМИ. Большая часть доводов, указанных в исковом заявлении, посвящена "резко негативному характеру" ваших материалов. Какие претензии предъявил прокурор?

Зампред кыргызского правительства Эдиль Байсалов сказал, что иск против "Клоопа" не имеет ничего общего с нашими материалами ("это не имеет ничего общего с критикой власти" – прим. ред.). Этот человек когда-то был тесно связан с медиа и со свободой слова. Он прекрасно знает, что по закону регистрироваться как СМИ должны газеты, телевидение и радио. Это не касается интернет-изданий.