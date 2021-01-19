"Жапаров – наш Трамп": глобальные тренды в кыргызской политике

"Жапаров – это наш Трамп", – съязвила подруга при обсуждении предвыборной политической ситуации на многолюдной квир-вечеринке в Бишкеке. Сравнение Садыра Жапарова – новоиспеченного президента и бывшего заключенного – с американским миллиардером, с трудом досиживающим последние дни на президентском посту, может показаться преувеличением. Однако оно позволяет нам увидеть политическую неразбериху, наступившую после октябрьских парламентских выборов 2020 года, в новом свете: в контексте глобальных политических тенденций, а не приевшихся нарративов о кланах, расколе страны на север и юг и о так называемом "кочевом менталитете", к которым часто прибегают в попытках разобраться в кыргызской политике.

В недавно изданной книге, приуроченной к 150-летию со дня рождения Ленина, французский философ Ален Бадью – один из соавторов книги, наряду с вашим покорным слугой, – называет большевистского лидера "основоположником современного значения слова "политика". Бадью полагает, что именно Ленин сформулировал понимание политики как изъявления революционных политических требований через конфликт и противостояние. Иными словами, Ленин предложил понимать политику не как технократическое управление общественными делами, а как полемическое обсуждение того, что считать политикой. Парадоксальным образом в нашу неолиберальную эпоху самыми ярыми приверженцами ленинской идеи политики как бескомпромиссного противостояния стали крайние правые силы.

Это несомненно относится и к Садыру Жапарову, чьи нападки на политическую элиту и националистически-популистская риторика уже сами по себе дают основания сравнивать его с Трампом (со скидкой на кыргызский контекст).

Политологи часто называют нынешний состав кыргызского парламента самым слабым в истории независимого Кыргызстана, поскольку сейчас в законодательном органе заседает беспрецедентное число олигархов и связанных с ними депутатов. Воспользовавшись октябрьскими выборами, Жапаров искусно сыграл на народном гневе против политических элит, которые по большей части ассоциируются у людей с парламентом, запятнавшим свою репутацию коррупцией и скандалами. Криминальное прошлое и экстравагантное политическое поведение Жапарова лишь подкрепили его антиноменклатурную репутацию, окружив его ореолом политического мученика.