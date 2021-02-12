Счастье – в любви?

Многие исследования даже утверждают, что существует причинно-следственная связь между брачными узами и уровнем счастья, здоровья и благополучия. Однако такие исследования имеют серьезный изъян: они просто игнорируют данные о тех, кто был настолько несчастен в браке, что развёлся, а также о тех, кто овдовел. Долгосрочное исследование об уровне счастья, где люди сами оценивали свое благополучие в течение всей жизни, позволило сделать заключение, что брак приводит к незначительному и кратковременному увеличению уровня субъективного ощущения счастья, который вскоре возвращается к уровню до брака. Кроме того, различия в уровне счастья между женатыми/замужними, и холостыми, и овдовевшими незначительны и вполне могут быть объяснены как раз той дискриминацией, которой подвергаются все, не состоящие в отношениях и браке. То есть одинокие страдают не от одиночества, а от стигматизации, и негативных стереотипов об одиночестве, и от дискриминации, основанной на этих стереотипах. Синглизм финансово вредит одиночкам: им платят меньше, чем семейным коллегам, им часто приходится больше платить за товары и услуги и т.п. Им не всегда оказывают своевременную и адекватную медицинскую помощь (например, не назначают необходимое лечение от рака, предполагая, что за ними некому будет ухаживать), и такое отношение может стоить одиноким людям жизни. Чаще всего дискриминация незамужних/холостых людей нарушает их право на выбор и свободное время. Им часто поручают работать во внеурочное время, во время выходных и праздников и при этом оправдываются: "У тебя же никого нет". Кроме того, обесцениваются твои отношения с друзьями, твои увлечения и общественная работа. Считается, что все, что ты делаешь, якобы делаешь для того, чтобы заполнить пустоту в своей жизни и компенсировать отсутствие любви.

Однако такое негативное представление о жизни "в одиночестве" далеко от истины. На самом деле одиночки чаще сообщают о своем жизненном опыте как о постоянном личностном росте. Кроме того, у них часто больше друзей, они отлично поддерживают и развивают социальные связи. Лучше и качество их отношений с друзьями: они более осознанные и намеренные (вам не приходится общаться с друзьями партнера или партнерки, ваши друзья вам реально нравятся). Люди, не связанные узами брака, более открыты новым возможностям, интересам и проектам жизни. Они более удовлетворены своей сексуальной жизнью. В целом можно сказать, что у людей, живущих "в одиночку", качество жизни лучше. Они, например, могут наслаждаться уединением в той мере, в какой им хочется. Лучше и здоровье, даже несмотря на "стресс меньшинства" и дискриминацию. Похоже, что "одинокие" могут преподать несколько уроков счастья всем, ищущим идиллии в отношениях и браке.

Результаты исследований, посвященных сравнению уровня счастья людей, живущих в парах и самих по себе, не обесценивают важности любви и парных отношений. Они просто расширяют перспективу: создают новые возможности выбора для тех, кто не хочет быть "парным", и новое видение своих отношений для тех, кто хочет оставаться вместе. Исследования скорее показывают, как важно ценить свою (и чужую!) независимость и свободу, уважать границы и желание быть в одиночестве.

"Без любви ничего не получится"

Для многих людей секс неразрывно связан с романтической любовью. Но может ли экономический уклад общества повлиять на качество сексуальной жизни и искренность чувств граждан? Американская исследовательница истории социализма Кристин Годси утверждает, что влияет, и более того, она написала книгу с говорящим названием "Почему при социализме у женщин секс был лучше". По мнению Годси, все очень просто: социалистические системы обустройства общества способствуют экономической независимости женщин. А это в свою очередь значит, что женщинам не приходится выходить замуж и оставаться из экономических соображений в насильственных или не удовлетворяющих их отношениях, то есть для того, чтобы выжить самой и обеспечить выживание своих детей. При таком обустройстве общества люди вступают в романтические и сексуальные отношения (и остаются в них), если только действительно друг другу нравятся и получают взаимное удовольствие и удовлетворение от близости и общения друг с другом. Согласно некоторым исследованиям, чем выше уровень экономического равенства в обществе, тем чаще женщины испытывают оргазм.

Левая группа "Аркадий Коц" в песне на слова Александра Бренера провозглашает, что все-таки новое счастливое общество нам не построить без любви:

Без любви ничего не получится,

Без любви революция ссучится,

Без любви ‒ солидарность кулацкая,

Без любви ‒ демократия блядская.

Без любви наша речь ‒ демагогия,

Без любви все потуги убогие,

Без любви справедливость ‒ трюкачество,

Без любви даже смелость ‒ дурачество.

Какой может быть альтернатива романтической любви? В начале прошлого века революционерка Александра Коллонтай написала трудящейся молодежи молодого советского государства письмо, которое озаглавила "Дорогу крылатому Эросу!" В нем Коллонтай предлагает читателям краткую историю любви на разных ступенях развития человечества. В противовес популярному представлению о том, что любовь ‒ частное дело, революционерка утверждает, что "любовь – глубоко социальная по своей сути эмоция", и в буржуазном обществе, как и в предыдущих общественных формациях, эта эмоция используется в интересах правящего класса. Поэтому она задается вопросом, как построить общественные отношения таким образом, чтобы способствовать "повышению суммы счастья" и чтобы личное счастье влюбленных не противоречило коллективным интересам. Коллонтай считала способность любить необходимым условием построения нового типа общества, основанного на солидарности. Солидарность в ее понимании строится не только на осознании общности интересов трудящихся, но и на "духовно-душевной связи" между членами трудового коллектива.

В качестве альтернативы буржуазной любви Коллонтай предлагает любовь-товарищество, основанную на равенстве между мужчинами и женщинами (к сожалению, Александра не учла в своих размышлениях негетеросексуальных и гендерно-отличных товарищей). Товарищеская любовь для Коллонтай – это "окрыленный Эрос", то есть сексуальная любовь, возвышенная благодаря чувству солидарности, подкрепленному истинным равенством между людьми. "Для классовых задач рабочего класса совершенно безразлично, принимает ли любовь форму длительного и оформленного союза или выражается в виде преходящей связи. Идеология рабочего класса не ставит никаких формальных границ любви", – пишет Коллонтай в своем обращении к молодым людям. Думаю, можно прочитать этот тезис революционерки как включающий всевозможные союзы и партнерства, в том числе немоногамные и квир-союзы. Равноправная товарищеская любовь строится на "признании взаимных прав и умении считаться с личностью другого", "стойкой взаимной поддержке, чутком участии и внимательной отзывчивости на запросы друг друга при общности интересов и стремлений". Вместо "всепоглощающей и всеисключающей" любви буржуазной супружеской пары придет новое чувство! Каким именно оно будет, нам пока сложно представить, хотя уже сегодня существуют сообщества, практики и идеи, из которых будет построено наше будущее. Отчуждение, чувство неполноценности и одиночества, которые толкают современных людей искать спасения и утешения в любви и браке будет вытеснено сложными сетями солидарной товарищеской любви без ревности и собственничества, без желания доминировать и контролировать, без насилия и угнетения.

Оглянитесь вокруг! Возможно, вам не нужно гнаться за призрачной любовью. Рядом с вами уже наверняка есть люди, которые делают вашу жизнь полнее, которые заботятся о вас и ценят, на кого вы можете всегда рассчитывать – ваши товарищи-любовники.