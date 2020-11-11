Джо Байден: вчерашний человек, ставший президентом

Вот только радикалы с их ксенофобской, националистической, популистской риторикой, с их бесконечными культурными войнами против "политкорректных городских либералов" отлично научились вовлекать в эту коалицию еще и бедных белых, придавая их злости и возмущению не классовый, а культурный оттенок. Именно поэтому для умеренных республиканцев радикалы вроде Трампа – настоящий подарок и отличное подспорье. Ведь большинство обеспеченных жителей пригородов, зажав нос, проголосуют за Трампа и ему подобных просто из экономических соображений, а вот многие бедные (как, впрочем, и часть среднего класса) увидят в них борцов с "истеблишментом".

В этой ситуации уходить далеко вправо логично и эффективно, и именно поэтому Республиканская партия после поражения Трампа отнюдь не перестанет быть трампистской. Вполне вероятно, что и на всех последующих выборах она продолжит выдвигать подобных Трампу националистических (и/или религиозных) демагогов – просто потому, что это работает. Сам Трамп, очевидно, сохранит политическое влияние – но многие республиканцы уже метят на его место, например, праворадикальный политик Том Коттон, прославившийся речью о "террористах, которые должны гнить в аду, ну а пока пусть гниют в Гуантанамо".

Динамика Демократической партии совершенно иная. Между ее радикальным и умеренным крылом есть серьезные противоречия в политике, а не просто в риторике. Радикальное, левое крыло демократов требует пересмотра глубинных оснований американского политико-экономического порядка: резкого повышения налогов на сверхдоходы, формирования социального государства европейского типа (прежде всего в том, что касается медицины), декарбонизации экономики вопреки топливному лобби. Потенциально такая политика соответствует интересам как бедных, так и среднего класса (который в Западной Европе, в отличие от США, пользуется всеми преимуществами развитого социального государства и поэтому в массе своей поддерживает высокие налоги). Вот только выстраивание подобной коалиции требует огромных усилий сразу на нескольких фронтах: борьбы с трампистами за голоса бедных белых, изменения установок среднего класса, и, что немаловажно, сокращения влияния крупного бизнеса на политику.

Умеренные демократы не готовы на это – не готовы идеологически и стратегически, не готовы из-за своей зависимости от богатых и корпоративных доноров. Их стратегия – охранять "ядерный" электорат и пытаться привлечь разочаровавшихся в Трампе республиканцев. В отличие от своих противников, умеренные демократы воспринимают левое крыло собственной партии как постоянный источник неприятностей и проблем, а не как ценный ресурс. Они понимают, что голоса левых, электората Берни Сандерса, достаются им исключительно путем шантажа ("Не станете голосовать за центриста – обеспечите победу республиканцу"), но снова и снова идут на этот шантаж, полагая, что левым все равно некуда деваться, а вот среди умеренных представителей противоположного лагеря есть пространство для маневра.

В результате кандидат центристов Байден все же победил, но с минимальным отрывом в ключевых штатах, не дающим ему мандата на серьезные реформы. Стратегия привлечения колеблющихся республиканцев с треском провалилась: если в 2016 году за Трампа проголосовало 90% республиканцев, то сейчас – 93%. Демократы не смогли получить контроль над Сенатом и потеряли несколько мест в Конгрессе, а также ухудшили свои позиции в нескольких парламентах штатов.