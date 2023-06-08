Троянский конь Кремля. К чему приведет размещение ядерного оружия в Беларуси

Судя по всему, ядерное оружие было давней мечтой Лукашенко. Еще задолго до полномасштабного вторжения России в Украину он неоднократно выражал сожаление по поводу того, что в 1990-е советские боеголовки были выведены из Беларуси, и называл это решение "жесточайшей ошибкой". В оружии массового уничтожения Лукашенко видел козырь, который, наконец-то, заставил бы мировое сообщество с ним считаться.

"Если бы у нас было это оружие, с нами бы сейчас по-другому разговаривали", – говорил он еще в 2010 году. Тогда же он заявил, что в Беларуси якобы осталось несколько тонн обогащенного урана (чего хватило бы на создание десятков "грязных бомб") и предложил Западу сесть за стол переговоров, чтобы обсудить дальнейшую судьбу этих материалов. Впрочем, Лукашенко, похоже, тогда никто не поверил – и к этой теме он больше не возвращался.

После драматических событий 2020 года, удержав власть во многом благодаря поддержке Кремля, Лукашенко и вовсе стал видеть в ядерном оружии залог своего выживания. В одной из своих речей он даже заступился за шефа сталинской госбезопасности Лаврентия Берию – ведь якобы именно благодаря ему у России есть оружие массового уничтожения. "Нас бы давно перемололи и растоптали, если бы не боялись ядерного оружия", – отметил он.

Похоже, решение о ТЯО готовилось как минимум с осени 2021 года. Именно тогда Лукашенко впервые заявил, что может предложить Владимиру Путину разместить в Беларуси ядерное оружие. Позже Лукашенко несколько раз возвращался к этой теме, всякий раз в форме откровенного шантажа: якобы он готов разместить не только ядерное, но и "сверхъядерное" оружие. Но если Запад перестанет его "душить", то, конечно, откажется от этой идеи. В феврале 2022 года он предусмотрительно убрал из Конституции упоминания о нейтральном и безъядерном статусе страны. А в конце минувшего года было объявлено, что Беларусь и РФ договорились подготовить экипажи, способные управлять самолетами со "специфическими боеприпасами".

Всё это указывает на то, что вопрос о размещении ТЯО в Беларуси решался без какого-либо сопротивления со стороны официального Минска. Но чтобы Лукашенко мог извлечь из этого решения политическую выгоду, его следовало оформить соответствующим образом. Беларусь должна была выглядеть в этой ситуации равноправным партнером России, настоящей ядерной державой, способной грозить Западу. Однако Путин, напротив, презентовал это решение таким образом, чтобы Беларусь выглядела в глазах всего мира сателлитом Кремля, а то и просто подконтрольной территорией.

Попытка сохранить имидж

О намерении разместить в Беларуси тактическое ядерное оружие Путин заявил 25 марта. При этом он сразу подчеркнул, что передавать контроль над ТЯО Россия не планирует. Похоже, само заявление российского президента не было согласовано с официальным Минском – лишь этим можно объяснить тот факт, что Лукашенко в течение шести дней никак не комментировал ситуацию.