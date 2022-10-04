Будущее войны после аннексии и мобилизации – какое оно?

Через семь месяцев после начала российского вторжения в Украину Владимир Путин отдал приказ о мобилизации, объявил об аннексии юго-восточных областей Украины и намекнул на возможность ядерных ударов. Пока внимание украинцев сосредоточено на контрнаступлении против российских войск, на Западе и в России многие, похоже, переживают такой же шок, что и ранним утром 24 февраля.

Запоздалое и внезапное решение Путина о мобилизации говорит об отсутствии четкой стратегии и попытках Кремля любой ценой переломить ситуацию в свою пользу. Как и само вторжение в Украину, этот новый виток эскалации со стороны России усложняет любые прогнозы и попытки предугадать возможный ход войны.

Тем не менее размышления о прошедших семи месяцах могут помочь сформулировать ряд дилемм, с которыми столкнутся и Россия, и Украина в ближайшее время.

Колониальное управление

За прошедшие полгода развеялись как пессимизм по поводу слабости украинского государства, так и оптимизм по поводу уязвимости Кремля.

Российская армия не только отступила от Киева и не смогла установить полный контроль на Донбассе, но и также потеряла большую часть ранее захваченной территории в Харьковской области. Несмотря на опасения, в ЕС не произошло большого раскола по вопросу поддержки Украины. В то же время Кремлю не угрожает ни устойчивое антивоенное движение внутри страны, ни раскол элит, а находящаяся под санкциями российская экономика показывает лучшие результаты, чем ожидалось.