Чему ошибки Майдана могут научить Беларусь

Так называемый "последний диктатор Европы", Александр Лукашенко, якобы переизбранный на президентских выборах 9 августа 2020 года 80,23% голосов, сравнивает развернувшиеся в Беларуси протесты с украинским Майданом. Когда массовые демонстрации только начинали разворачиваться по всей стране, он заявил: "[М]айдана не будет, как бы кому-то этого ни хотелось. Поэтому надо утихомириться, успокоиться. […] Ответ [на протесты] будет адекватный. Страну разорвать мы не позволим"
Нагнетая градус насилия
Лукашенко прав, опасаясь Майдана в Беларуси. В конце-концов, Майдан привел к свержению автократического режима президента Януковича, к вступлению в должность нового правительства и к проведению демократических реформ. Неудивительно, что меньше всего Лукашенко – как и Путин, товарищ-диктатор по соседству – хочет Майдана в Беларуси.
С другой стороны, народу Беларуси тоже есть чего опасаться – по крайней мере, если предварительно не извлечь из Майдана кое-каких ценных уроков. Хотя Майдан и стал синонимом свержения клептократического правительства и возвращения власти народу, он также позволил павшему режиму полностью уйти от ответственности за преступления против человечности, совершенные в последних судорожных попытках удержаться за власть.
Когда протесты на Майдане достигли апогея, правительство Януковича изо всех сил старалось сдержать демократическую волну, нагнетая градус насилия со стороны государства на улицах и в судах. Помимо того, что более 100 граждан погибли от рук полицейских снайперов убили, в период с ноября 2013 года по февраль 2014 года сотрудники сил безопасности зверски избивали, похищали и пытали граждан на улицах, проводили массовую слежку, подавляли свободу СМИ, фабриковали уголовные обвинения против протестующих, похищали раненых из больниц, запрещали любые мирные собрания – и, в довершение всего, добились фактической амнистии для всех, совершавших подобные преступления против мирных протестующих.
Недостаточно бесчеловечные преступления
Однако привлечь виновных к ответственности не так просто. При рассмотрении преступлений, совершенных в ходе Майдана, прокурор Международного уголовного суда (МУС) признала, что имеет почти достаточно доказательств совершения преступлений против человечности, включая убийства, пытки, преследования и другие бесчеловечные действия. Несмотря на вывод о том, что эти действия могли представлять собой "насилие, совершенное против гражданского населения в соответствии с государственной политикой или в ее поддержку", прокурор МУС установила, что расследуемые действия все же не достигли необходимого порога для определения преступления против человечности в соответствии со статьей 7 Римского статута (который является законодательной базой МУС и содержит определения действий и контекста, которые вместе составляют преступление против человечности).
Документирование и систематизация преступлений против человечности – это трудное и сложное начинание.
В частности, согласно статье 7 Римского статута преступление против человечности включает в себя больше, чем просто планирование (насильственного нападения на протестующих и сокрытия этих нападений) и совершение насилия против гражданского населения. Также должно быть доказано, что такой акт, как убийство, тюремное заключение или пытки , имел место в контексте повсеместного или систематического (преднамеренного и методичного) нападения на гражданское население.
По мнению прокурора МУС, эти важные контекстуальные элементы отсутствовали – или, по крайней мере, о них было предоставлено недостаточно сведений. Несмотря на тысячи преступлений, совершенных служащими правительства, полиции, прокуратуры, судебных органов и другими лицами во время Майдана, прокурор МУС в конечном итоге пришла к выводу, что не располагает достаточной информацией для подобных выводов, даже на предварительной основе – что, по сути, исключает возможность уголовного преследования виновных.
Да и в самой Украине привлечь к виновных к ответственности за множество государственных преступлений, совершенных во время Майдана, совсем непросто. Несмотря на усилия многих квалифицированных и самоотверженных прокуроров, через шесть лет после совершения преступлений в украинских судах оказалось всего несколько подозреваемых – а осужденных и приговоренных оказалось и того меньше. Конечно, этот недосмотр можно отчасти объяснить как тем, что высокопоставленным преступникам предоставлено убежище в России, так и недостатками прогнившей судебной системы советского образца, на исправление которой потребуется еще не одно поколение. Но много вопросов вызывает отсутствие важных доказательств, без которых чрезвычайно сложно определить масштаб преступлений и степень их систематичности. Кроме того, в отсутствии доказательств невозможно установить личности исполнителей, управленцев среднего звена, отдающих преступные приказы, и высокопоставленных чиновников, их контролирующих. Связи между ними, не подлежат простому установлению – особенно учитывая прошедшее после событий время. При всем желании, если невозможно идентифицировать отдельных милиционеров или других исполнителей на местах – по крайней мере, их групповую или организационную принадлежность – то крайне маловероятно установить ответственность и вину правительственных чиновников, действующие тайно.
Учет и контроль
Бесстрашный белорусский народ должен избежать ошибок Майдана. Необходимо доказать совершение массовых и систематических преступлений против протестующих и обеспечить наказание виновных, в том числе Александра Лукашенко.
В течение всего хода протестов силы безопасности и ОМОН использовали для разгона толп демонстрантов резиновые пули, светошумовые гранаты, болванки и холостые патроны из автоматов Калашникова. Среди задержанных – журналисты, случайные прохожие и несовершеннолетние. По меньшей мере пять человек погибли, в том числе один находящийся в полицейском заключении. Люди, содержащиеся в полицейских участках, тюрьмах и импровизированных местах заключения, сообщают о жестоком обращении и злоупотреблениях со стороны милиционеров, в том числе об избиениях ремнями и дубинками, угрозах изнасилования, приказах раздеться догола на камеру и стать на колени на полу, тесных условиях содержания, отсутствии воды и еды. Задержанные также сообщают о нарушениях прав на справедливое судебное разбирательство, а именно о содержании под стражей без связи с внешним миром, принуждении к признанию, недопущении адвокатов, а также неуведомлении консулов о задержании иностранных граждан и отсутствии каких-либо публичных слушаний.
Сохранение всех записей обеспечит не только судебное преследование, но и поможет прояснить истину, стимулировать реформы и предотвратить повторение трагедии в предстоящие трудные годы.
Нет никаких сомнений в том, что эти нарушения прав человека могут быть признаны преступлениями против человечности. Однако, как показал опыт Майдана, несмотря на размах этих преступлений, перспективы привлечения преступников к ответственности крайне хрупки и зависят от действий здесь и сейчас.
Чтобы избежать участи жертв Майдана, белорусским протестующим следует не только протестовать. Независимо от того, будут ли преступления рассматриваться МУС (благодаря маловероятному, но возможному обращению Совета Безопасности ООН или благодаря признанию юрисдикции МУС новым правительством), или о них сообщат Специальным представителям ООН и Комитету по правам человека (в частности благодаря обращению Рабочей группы по произвольным задержаниям; Специального докладчика по вопросам поощрения и защиты свободы мнений и их выражения; Специального докладчика по вопросу о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания; Специального докладчика по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси; Рабочей группы по насильственным или недобровольным исчезновениям или Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин /CEDAW/), юридическая или декларативная сила их работы зависит от эффективного документирования многих аспектов этих преступлений – и не в грядущие годы, а сейчас.
Оппозиция в Беларуси уже приступила к решению этой сложной задачи. Несколько местных НПО также работают над документированием нарушений прав человека, в том числе Беларусская ассоциация журналистов; Беларусский Хельсинкский комитет; Центр правовой трансформации Lawtrend; и Правозащитный центр "Вясна". Эти усилия поддерживают ряд международных НПО, включая Human Rights Watch; Международная амнистия; Международная федерация прав человека (FIDH); Всемирная организация против пыток (OMCT); Truth Hounds; Bellingcat и Международное партнерство за права человека.
Следовательно, уже получены многочисленные заявления потерпевших, подтверждающие аудиозаписи избиений в центрах содержания под стражей, а также изображения и видео раненых жертв. Однако этого недостаточно. Чтобы добиться подлинной ответственности преступников, необходимо продолжать работу.
Важны любые детали
Протестующие и потерпевшие должны задокументировать как действия, которые могут представлять собой преступления против человечности, так и те, которые проясняют контекст, если это возможно сделать безопасно и без причинения еще большего вреда, и в соответствии с минимальными стандартами качества. Другими словами, они должны задокументировать и зафиксировать не только избиения и ранения жертв, но и все важные детали преступлений. Сюда входят имена преступников и подразделений, которые непосредственно несут ответственность за насилие, а также характер этих преступлений и доказательства связи, управления или командования со стороны государственных чиновников, журналистов, предприятий, прокуратуры и судов.
Это непростая задача. Чтобы быть полезной, собранная информация должна соответствовать международным стандартам – это требует соответствующих знаний и готовности им следовать. Документирование и систематизация преступлений против человечности – это трудное и сложное начинание, особенно когда преступники тщательно скрывают свою личность, связь с государственными органами, истинные масштабы деяний и нанесенных травм – и, таким образом, общий характер своего преступного замысла.
Однако, как показывает опыт Майдана, это нужно делать. Особенно важно при этом ориентироваться на минимальные международные стандарты, изложенные в документе Global Rights Compliance "Основные стандарты расследования международных преступлений". Следование международным стандартам документирования преступлений против человечности или нарушений более общего плана имеет жизненно важное значение, ведь сохранение всех записей обеспечит не только судебное преследование, но и поможет прояснить истину, стимулировать реформы и предотвратить повторение трагедии в предстоящие трудные годы.
Солидарное сопротивление
Подобная задача не под силу разобщенным правозащитным группам или активистам, работающим в одиночку и ревниво охраняющим свою собственную документацию, что типично в таких условиях. Такой подход приведет к фрагментации общей картины событий и может скрыть широкомасштабный или систематический характер преступлений.
Как показал Майдан, если правозащитные группы и группы гражданского общества не объединятся для обеспечения всеобъемлющего отчета о преступлениях, велика вероятность, что эта жизненно важная задача не будет выполнена вообще. Даже если Лукашенко будет свергнут, большая часть беларусского государственного аппарата, включая полицию, останется на своих местах. Естественно, они будут препятствовать расследованию своих собственных преступлений, даже если в итоге признают (на деле или на словах) верховенство закона и более демократические нормы. Более того, несмотря на повсеместное распространение камер мобильных телефонов, практически невозможно будет выявить преступников, если материалы отсняты плохо или после событий пройдет длительное время. Здесь решающее значение имеют своевременность и сосредоточенность на задании.
Другими словами, бремя документирования этих преступлений должно лежать на протестующих и оппозиционных силах – и медлить нельзя. Это лучший способ обеспечить эффективные судебные процессы над теми, кто раздавал преступные приказы, или иным образом в полной мере использовать международную правозащитную систему, чтобы назвать и наказать тех, кто контролирует преступников на местах. Возможно, что это единственный способ застраховаться от ошибок Майдана.
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