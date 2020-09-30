Чему ошибки Майдана могут научить Беларусь

Так называемый "последний диктатор Европы", Александр Лукашенко, якобы переизбранный на президентских выборах 9 августа 2020 года 80,23% голосов, сравнивает развернувшиеся в Беларуси протесты с украинским Майданом. Когда массовые демонстрации только начинали разворачиваться по всей стране, он заявил: "[М]айдана не будет, как бы кому-то этого ни хотелось. Поэтому надо утихомириться, успокоиться. […] Ответ [на протесты] будет адекватный. Страну разорвать мы не позволим"

Нагнетая градус насилия

Лукашенко прав, опасаясь Майдана в Беларуси. В конце-концов, Майдан привел к свержению автократического режима президента Януковича, к вступлению в должность нового правительства и к проведению демократических реформ. Неудивительно, что меньше всего Лукашенко – как и Путин, товарищ-диктатор по соседству – хочет Майдана в Беларуси.

С другой стороны, народу Беларуси тоже есть чего опасаться – по крайней мере, если предварительно не извлечь из Майдана кое-каких ценных уроков. Хотя Майдан и стал синонимом свержения клептократического правительства и возвращения власти народу, он также позволил павшему режиму полностью уйти от ответственности за преступления против человечности, совершенные в последних судорожных попытках удержаться за власть.

Когда протесты на Майдане достигли апогея, правительство Януковича изо всех сил старалось сдержать демократическую волну, нагнетая градус насилия со стороны государства на улицах и в судах. Помимо того, что более 100 граждан погибли от рук полицейских снайперов убили, в период с ноября 2013 года по февраль 2014 года сотрудники сил безопасности зверски избивали, похищали и пытали граждан на улицах, проводили массовую слежку, подавляли свободу СМИ, фабриковали уголовные обвинения против протестующих, похищали раненых из больниц, запрещали любые мирные собрания – и, в довершение всего, добились фактической амнистии для всех, совершавших подобные преступления против мирных протестующих.

Недостаточно бесчеловечные преступления

Однако привлечь виновных к ответственности не так просто. При рассмотрении преступлений, совершенных в ходе Майдана, прокурор Международного уголовного суда (МУС) признала, что имеет почти достаточно доказательств совершения преступлений против человечности, включая убийства, пытки, преследования и другие бесчеловечные действия. Несмотря на вывод о том, что эти действия могли представлять собой "насилие, совершенное против гражданского населения в соответствии с государственной политикой или в ее поддержку", прокурор МУС установила, что расследуемые действия все же не достигли необходимого порога для определения преступления против человечности в соответствии со статьей 7 Римского статута (который является законодательной базой МУС и содержит определения действий и контекста, которые вместе составляют преступление против человечности).