"Не думал, что когда-нибудь увижу это своими глазами"

Мой одноклассник Макс в последнее время просит привезти ему из Киева одно и то же: консервы для котов, особый сорт вонючих сигарет и недорогое фруктовое пиво. В принципе, все это можно достать и в Херсоне, но графики работы начальника транспортного управления областной энергоснабжающей компании и местных супермаркетов как-то не состыковываются.

Мы с коллегой – оператором Владимиром Сенченко – успеваем купить почти все по дороге, но в город въезжаем уже после начала комендантского часа. С момента разрушения дамбы прошел день: прибрежные улицы Херсона постепенно уходят под воду. Консервы и пиво придется таскать за собой всю неделю – завести их просто не хватает времени, хоть мы и проносимся мимо старого кондоминиума, где Макс обитает вместе с котами, по нескольку раз в сутки.

Он терпеливо ждет. Максим, кажется, вообще единственный, кто в эту тяжелую неделю не достает меня бессмысленными "как ты?" и "что там?". Но на третий день, буквально через минуту после того, как российские мины накрывают главную точку эвакуации жителей подтопленных улиц на площади Корабелов, он не выдерживает и звонит с коротким вопросом: "целы?"

За эту весну Максим потерял две ремонтных бригады, по три человека в каждой: одна подорвалась на мине, вторая погибла под таким же обстрелом.

Теперь в квартире Макса, застывшей посреди довоенного ремонта, приютился еще один его коллега по Облэнерго. Дом Андрея в пригородном поселке Камышаны оказался затоплен: он показывает на телефоне фото того, как постепенно поднимался уровень воды, накрывая огород, сараи, летнюю кухню.

Его рассказ прерывает звонок жены: семьи электриков, восстанавливающих инфраструктуру в прифронтовом городе, пережидают войну глубже в тылу. Андрей, извиняясь, выходит в соседнюю комнату, пока Макс разливает остатки бренди, который я привозил еще весной.

Мы принимаемся вспоминать многочисленные страшилки, слухи и легенды, сопровождавшие Каховскую гидроэлектростанцию, плотину и водохранилище все 75 лет существования.

"В последний раз сильно паниковали, кажется, аж в 2000 году. Когда все боялись, что дамбу прорвет после компьютерного сбоя из-за миллениума, – улыбается Макс. – Я вот с тех пор и запомнил, как инженеры объясняли: если плотина рухнет, в Херсоне подтопит разве что нижние кварталы, правому берегу вообще достанется мало. Но вот честно, не думал, что когда-нибудь увижу это своими глазами".