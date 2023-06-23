"Россия – наиболее пострадавшая страна в борьбе с нацизмом". Как Путин использует антифашизм для оправдания войны
Победа в Великой Отечественной войне стала центральным определяющим событием советской истории и сознания. Однако когда СССР рухнул, новый общественный класс капиталистов присвоил себе советские активы, а государство Российская Федерация – миф о великой победе. В результате, спустя 80 лет священная война против фашизма вновь повторилась – в виде гегельянского фарса.
Ключевым событием завершившегося в Петербурге международного экономического форума по традиции стало выступление президента России Владимира Путина. На этот раз большую часть речи Путин посвятил не экономике, а войне в Украине. По его просьбе публике был даже продемонстрирован фрагмент из программы Дмитрия Киселева "Вести недели" о преступлениях бандеровцев. Гости из 130 стран мира увидели кадры военной хроники Великой Отечественной войны, изображения изуродованных трупов женщин и детей.
"Вот это Бандера и его подручные. Вот это те, кто сегодня является героями Украины. Это те, кого сегодняшние украинские власти защищают персонально и их идеологию. Как же с этим не бороться? Мы обязаны с этим бороться. Россия – наиболее пострадавшая страна в борьбе с нацизмом. Мы этого никогда не забудем… У нас есть полное право считать, что поставленная нами задача – денацификация в Украине – является одной из ключевых", – заключил Путин.
Проблема в том, что никто точно не знает, что скрывается за термином "денацификация", который ранее употреблялся в исторической литературе в контексте устройства послевоенной Европы. А власти России так и не удосужились за полтора года донести до населения значение слова, которое должно было придать идеологический смысл войне с Украиной.
Власти России так и не удосужились донести до населения значение слова "антифашизм", призванного придать идеологический смысл войне с Украиной
"В идеале нужно освободить Украину, зачистить ее от нацистов, от пронацистски настроенных людей и идеологии", – заявил в день 24 февраля 2022 года пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в ответ на вопрос, как можно понимать слова о денацификации.
Определение термина и конкретное изложение плана России встречается в статье политолога Тимофея Сергейцева, опубликованной через несколько недель после начала полномасштабного вторжения на сайте РИА Новости:
"Денацификация – это комплекс мероприятий по отношению к нацифицированной массе населения, которая технически не может быть подвергнута прямому наказанию в качестве военных преступников". В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что статья является доказательством планов руководства России по осуществлению геноцида украинцев.
«Как и в 1945 году, победа будет за нами»
В российских СМИ украинских солдат называют "боевиками", "бандеровцами", "националистами", "неонацистами", проводя параллели с Великой Отечественной войной. Российские солдаты прикрепляют красные флаги к танкам, носят шевроны с серпом и молотом, восстанавливают разрушенные памятники Ленину в украинских городах и водружают знамя Победы на административные здания, чтобы объявить о захвате территории.
9 мая 2022 года в поздравительном послании по случаю годовщины Победы Путин написал: "Как и в 1945 году, победа будет за нами". Эта емкая фраза скрывает за собой пласт исторических, социальных и семантических противоречий, которые он пытается разрешить при помощи войны в Украине.
Могут ли россияне быть причастными к победе советского народа в 1945 году? Можно ли сравнивать победу в Великой Отечественной войне с окончанием "специальной военной операции"? Почему "наши" опять воюют с "нацистами"?
В качестве "фашистов" и "нацистов" Россия обозначает своих геополитических врагов
Последний вопрос представляет собой загадку для западных наблюдателей, которые ринулись разоблачать ультраправых по обе сторона фронта. Для обитателей постсоветского пространства ответ очевиден. В результате чудовищных потерь в ходе Великой Отечественной войны слова "нацисты" и "фашисты" стали синонимом абсолютного зла.
Если на Западе консенсус по поводу итогов Второй мировой войны сложился вокруг Холокоста, в том числе в ходе знаменитого спора историков, то в России "геноцид евреев, не говоря уже о геноциде рома, отнюдь не занимает центральное место… суть фашистов заключалась и заключается в том, что они вторглись в Советский Союз", пишет немецкий исследователь памяти, историк и социолог Михаил Габович.
"Для российской пропаганды все это не имеет значения, поскольку с их точки зрения ни антисемитизм, ни ультраправые идеи не составляют сущности "фашизма" или "нацизма"; оба понятия определяются не в абсолютных терминах, то есть по конкретному политическому содержанию, а в относительных, то есть по отношению к России", – подчеркивает Габович.
В качестве "фашистов" и "нацистов" Россия обозначает своих геополитических врагов. Эта кажущаяся небрежность в употреблении терминов позволяет государству каждый раз вкладывать в них новое содержание – в зависимости от задач. СССР победил немецких фашистов в 1945 году, но "гитлеровские недобитки" организовали НАТО под руководством "американского фашизма", начали холодную войну, устроили путч 17 июня 1953 года в ГДР и ряд антисоветских переворотов в Европе. Сейчас уже Российская Федерация продолжает дело своего предшественника и героически борется с "укронацистами". Этот чудовищный пейоратив как будто прямиком перешел в заголовки федеральных СМИ из новояза Океании и лучше всего отражает противоречивость и непоследовательность антифашистской миссии России.
Госмонополия на национальную память
Победа в Великой Отечественной войне стала центральным определяющим событием советской истории и сознания. Государство Российская Федерация образовалось в 1991 году как противоположность СССР: новый режим демонстративно отвергал советскую идеологию, политическую и экономическую модель. Однако после краха социализма в российском обществе образовался идеологический вакуум, поэтому в 1996 году президент России Борис Ельцин дал поручение своей команде сформулировать новую национальную идею.
Инициатива Ельцина закончилась неудачно. Его преемник Владимир Путин отказался от отрицания успехов советской эпохи и смог поместить их в более широкой исторический контекст. Победа в Великой Отечественной войне стала главным символом объединения российского общества, из которого путинский режим сформулировал новую национальную идею. Великая победа заполнила идеологический вакуум, консолидировала общество вокруг власти, ставшей хранительницей национального мифа, и соединила поколения россиян, разделенных глубокими экономическими, этническими и политическими разногласиями.
Сейчас, в 2023 году, после ПМЭФ президент принял участие в торжественной церемонии поднятия сразу трех гигантских флагов в Парке 300-летия Санкт-Петербурга: Российской империи, СССР и Российской Федерации.
Если класс предпринимателей присвоил советские средства производства, то государство Российская Федерация присвоило ценный советский нематериальный актив – национальную память о Великой Отечественной войне. Этот процесс можно объяснить с помощью механизма рекуперации, в ходе которого буржуазная Россия поглотила советский миф о победе, очистив его от ненужных смыслов – пролетарского интернационализма и гуманистического пацифизма. Так советский слоган "Лишь бы не было войны" превратился в российский "Можем повторить!".
Три акта культа Победы
Институционализация исторической памяти началась с приходом Путина к власти. С 2001 по 2020 год государство выделило более 3,1 млрд рублей на пять государственных программ патриотического воспитания. Одновременно с создавались институты памяти и законы, контролирующие историю. Великая Отечественная война получила особый статус на законодательном уровне. Центральная роль в защите национальной памяти отводилась Министерству обороны, которое стало публиковать научные тексты об истории Великой Отечественной войны.
Основная идея сводилась к двум тезисам: советский народ и Красная армия внесли главный, определяющий вклад в разгром вооруженных сил фашистской Германии и ее союзников, а затем освободили всю Европу от фашизма. Наряду с этим вводилась ответственность за сохранение памятников и мемориальных сооружений, вводился запрет на публичное отождествление СССР с нацистской Германией и отрицание решающей роли советского народа в победе. В 2014 году – в разгар боевых действий в Донбассе – Путин подписал закон о запрете пропаганды фашизма.
Если класс предпринимателей присвоил советские средства производства, то государство Российская Федерация присвоило ценный советский нематериальный актив – национальную память о Великой Отечественной войне
Важнейшими ритуалами культа Победы в России стали три элемента. Это три коллективных акта, через участие в которых возникает новая российская общность: парады Победы, акция "Георгиевская ленточка" и акция "Бессмертный полк".
Главным действующим лицом мистерий на 9 мая в России стал народ-победитель, то есть "коллективное тело", к которому принадлежат и настоящие ветераны войны, и их наследники. Ношение георгиевской ленточки позволяет буквально связать разные поколения россиян, которые таким образом заявляют о принадлежности к подвигу дедов и вновь обретают достоинство, растерянное в ходе, как признал сам Путин, нечестной приватизации.
Традиционные выступления президента на 9 мая выработали аргументацию, из которой следовало, что Россия имеет моральное право на войну против фашизма, так как СССР больше всех пострадал в ходе Второй мировой, но победил. А присвоение гражданской акции "Бессмертный полк" государством служит лучшей иллюстрацией процесса рекуперации мифа о победе в Великой Отечественной войне. В 2022 году основатели акции попросили больше не связывать их с будущими шествиями, которые 9 мая будут проходить в России, и осудили вторжение России в Украину.
Антифашизм снаружи, ультраправые внутри
При этом культ Победы в России ограничен областью его идеологического применения, формален и неглубок. В действительности его границы легко обнаружить, например, при сравнении кампаний 2014 года и 2022 года: "Неожиданно мало упоминаний о Великой Отечественной войне", – недоумевал Михаил Габович в мае 2022 года, когда российская пропаганда должна была раскрутиться на полную мощь. То, что логично обнаружить в центре культа Победы – последовательное отрицание фашизма во всех его формах, чем собственно говоря и является антифашизм – отсутствует.
В России антифашизм подразумевается как нечто само собой разумеющееся. Контент-анализ речей Путина за все время его правления, проведенный при помощи специального инструмента, разработанного платформой "Декодер", показывает, что если слова "фашизм" и "фашисты" употребляются часто, то слова "антифашизм" и "антифашисты" практически не встречаются в речи первых лиц.
То, что логично обнаружить в центре культа Победы – последовательное отрицание фашизма во всех его формах, чем собственно говоря и является антифашизм – отсутствует
Любопытным исключением стало выступление министра обороны Сергея Шойгу в августе 2022 года на открытии Первого международного антифашистского конгресса, организованного военным ведомством в рамках форума "Армия-2022". Сергей Шойгу заявил: "Убежденный антифашист Георгий Димитров назвал фашизм звериным шовинизмом, средневековым варварством и необузданной агрессией в отношении других народов и стран". В действительности министр обороны привел урезанную цитату Димитрова о классовом характере фашизма из заключительного доклада Седьмого конгресса Коммунистического интернационала 1935 года. Шойгу выкинул из речи Димитрова всю марксистскую риторику и оставил только морально-этические оценочные суждения, которые потеряли смысл вне контекста.
"Сегодня крайне важно всем быть активными антифашистами, потому что гадина фашизма живуча", – заявил 9 мая 2014 года в ходе своего визита в Приднестровье спецпредставитель президента России Дмитрий Рогозин. Рогозин – это самый успешный националист в России, лидер красно-коричневой партии "Родина", которая прославилась благодаря откровенно расистскому предвыборному видеоролику "Очистим Москву от мусора". Карьера Рогозина сложилась в нулевые, когда Кремль заигрывал с ультраправыми в рамках политики управляемого национализма и молодежных движений.
Так самый крупный и известный проект "Наши", метко прозванный путинюгендом, изначально носил имя Межрегионального молодежного демократического антифашистского движения (МДАД НАШИ), хотя его силовой блок состоял из ультраправых футбольных хулиганов из фирм Gladiators (Спартак Москва) и Gallant Steeds (ЦСКА Москва), связанных с международной неонацистской бандой Blood & Honour Combat 18. В составе "Наших" они занимались грязной работой: избивали активистов и журналистов, нападали на офисы оппозиционных партий, охраняли важные строительные объекты.
Когда ультраправые вышли из-под контроля, то государство быстро разгромило их с помощью полицейских репрессий. Война в Донбассе в 2014 году окончательно расколола российских ультраправых на два лагеря. Националисты-имперцы выступили на стороне России, а неонацисты сбежали в Украину. Впрочем, откровенные неонацисты воюют и сейчас на стороне России в составе небольших подразделений – "Русич", разведотряд "Москва" и "Эспаньола".
Политический парадокс России
Если внутри страны тезис о необходимости антифашистской самоидентификации озвучивается слабо, то наружу Россия активно транслирует антифашистскую риторику как минимум с 2010 года. Тогда 22 июня бывший член Совета Федерации, олигарх Борис Шпигель создал в Киеве международную организацию "Мир без нацизма". Западные СМИ описывают "Мир без нацизма" как "псевдонезависимую, организованную правительством неправительственную организацию, которую страна (обычно авторитарная или недемократическая по своей природе) создает для имитации НГО, чтобы обманывать СМИ, общественность и другие правительства". Последние новости об организации относятся к 2015 году, когда "Мир без нацизма" заявила, что проведет в Крыму премию за достижения в борьбе с неонацизмом. В 2021 году Борис Шпигель был арестован по делу о коррупции.
"Мир без нацизма" занимался организацией международных антифашистских мероприятий. С февраля 2014 года Россия провела как минимум четыре международных антифашистских форума и международный фестиваль антифашистской песни. Каждый раз особый упор делался именно на международный статус мероприятий, принимались резолюции, тексты которых невозможно обнаружить в интернете, а в организации мероприятий принимали непосредственное участие государственные органы. Содержание докладов было идентичным. Все они были посвящены осуждению неонацизма в Украине и были призваны легитимизировать "антифашистскую войну" в глазах мирового сообщества.
Одним из важнейших инструментов внешней политики России служат ежегодные доклады по линии МИДа с осуждением "героизации нацизма". С 2012 года Генеральная Ассамблея ООН принимает резолюции, инициатором которых выступает Россия, направленные против "героизации нацизма". Текст докладов скрупулезно описывает состояние ультраправых движений и даже отдельные случаи ультраправого насилия в более чем 40 государствах.
Большая часть доклада 2022 года посвящена Украине, странам Балтии, Великобритании, Франции и США. Авторы текста критикуют политические партии "Альтернатива для Германии", французский "Национальный фронт", Австрийскую партию свободы и прямо называют их "ультраправыми". Международным СМИ и исследователям известно, что у Москвы со времен присоединения Крыма в 2014 году не было больших друзей в Европе, чем эти ультраправые партии, а также итальянская "Лига Севера" и венгерский "Йоббик". Когда в 2015 году возник так называемый "мигрантский кризис", то ультраправые партии в ЕС стали набирать популярность. В Кремле решили поддержать их в надежде на то, что они придут к власти и взамен помогут России избавиться от санкций.
Этот политический парадокс – формальная антифашистская позиция и одновременная связь с ультраправыми – перешел из внутренней политики России и во внешнюю. Наиболее заметно он проявляется в том, что лидер державы, которая ведет "антифашистскую борьбу", постоянно цитирует ультраправого философа Ивана Ильина – идеолога русского фашизма и сторонника Третьего рейха.
Сам фашист!
После вторжения России в Украину авторитетные академики и популярные политики стали обвинять Россию в фашизме и сравнивать Путина с Гитлером. Наиболее заметным среди них является американский историк Тимоти Снайдер и бывший госсекретарь Хиллари Клинтон. В начале мая 2023 года парламент Украины официально признал государственной идеологией России рашизм. Этот неологизм был образован через слияние слов Russia и fascism, причем Тимоти Снайдер предложил транслитерировать его на английский как ruscism, чтобы подчеркнуть связь с Россией, политикой и ультраправыми.
Дискуссия о том, является ли режим Путина фашистским, ведется с тех пор, как сам Путин пришел к власти. Она осложняется тем, что существует как минимум более 20 определений фашизма. Марксисты рассматривают фашизм как инструмент, при помощи которого крупный бизнес защищает себя от кризиса капитализма. Болгарский революционер, один из лидеров Коминтерна Георгий Димитров, чью урезанную цитату Шойгу привел на форуме "Армия-2022", определял фашизм как "власть самого финансового капитала". Один из самых влиятельных исследователей фашизма, британский историк Роджер Гриффин разработал определение фашизма как "революционной формы ультра-национализма", которое дополнял по мере развития своей теории. Однако неизменным компонентом фашизма по Гриффину является мобилизация масс – "причем искренняя (а не просто срежиссированная или манипулируемая) поддержка снизу".
Политический парадокс – формальная антифашистская позиция и одновременная связь с ультраправыми – перешел из внутренней политики России и во внешнюю
В России пока нет ни массовой мобилизации (не путать с призывом в армию), ни искренности снизу. Напротив, существует даже некоторый консенсус, что режим Путина полагается на массовую деполитизацию и пассивность россиян. Директор Центра целостности демократии в Вене Антон Шеховцов, известный своими исследованиями связей ультраправых на Западе с Кремлем, не разделяет идею о том, что Россия является фашистской. "В моих собственных работах я предпочитаю называть Россию авторитарной клептократией правого толка", – уточняет он. Такая концептуализация позволяет описать природу путинского режима более точно и дифференцированно, чем через прямую аналогию с фашизмом.
Украинский антифашист Сергей Мовчан, участник коллектива мониторинга активности ультраправых в Украине Marker, высказался следующим образом: "Я действительно вижу серьезные различия между путинизмом и фашизмом, что, конечно, не делает путинский режим лучше… Но я не буду протестовать против использования слова "фашизм" в самом широком смысле для описания того, куда движется российское государство". В конце концов, французский историк и философ Ларюэль Марлен посвятила вопросу "Является ли Россия фашистской?" целую монографию, где подробно разобрала, почему Россия не является фашистским государством и как обвинения в фашизме стали стратегическим нарративом нынешнего мирового порядка.
Пока Россия использует антифашизм в качестве инструмента достижения политических задач в области идеологии, на Западе антифашизм также стал важным элементом антироссийской пропаганды. "Другой стратегический нарратив, идеологически обратный, но выполняющий в точности ту же функцию, транслируется теми, кто называет Россию фашистской. Это обвинение сводит роль России к амплуа "чужого", олицетворяющего собой всё, что для Запада недопустимо", – пишет Ларюэль Марлен в эссе "Сам фашист!".
Можно было бы посетовать, что циничное использование терминов "нацизм", "фашизм" и "антифашизм" для очернения геополитического противника приводит к обесцениваю понятий и уничтожает память о горе, которое принесла Вторая мировая война. Гораздо важнее, что даже в условиях общей деградации международной политики, повсеместного роста национализма, реванша ультраправых и вероятности перерастания войны в Украине в Третью мировую войну, отрицание фашизма остается важнейшим морально-политическим ориентиром и служит средством самоидентификации через противопоставление.
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