"Россия – наиболее пострадавшая страна в борьбе с нацизмом". Как Путин использует антифашизм для оправдания войны

Ключевым событием завершившегося в Петербурге международного экономического форума по традиции стало выступление президента России Владимира Путина. На этот раз большую часть речи Путин посвятил не экономике, а войне в Украине. По его просьбе публике был даже продемонстрирован фрагмент из программы Дмитрия Киселева "Вести недели" о преступлениях бандеровцев. Гости из 130 стран мира увидели кадры военной хроники Великой Отечественной войны, изображения изуродованных трупов женщин и детей.

"Вот это Бандера и его подручные. Вот это те, кто сегодня является героями Украины. Это те, кого сегодняшние украинские власти защищают персонально и их идеологию. Как же с этим не бороться? Мы обязаны с этим бороться. Россия – наиболее пострадавшая страна в борьбе с нацизмом. Мы этого никогда не забудем… У нас есть полное право считать, что поставленная нами задача – денацификация в Украине – является одной из ключевых", – заключил Путин.

Проблема в том, что никто точно не знает, что скрывается за термином "денацификация", который ранее употреблялся в исторической литературе в контексте устройства послевоенной Европы. А власти России так и не удосужились за полтора года донести до населения значение слова, которое должно было придать идеологический смысл войне с Украиной.