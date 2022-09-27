“Переездом это можно было бы назвать неделю назад, сейчас это уже бегство”. Как россияне спасаются от мобилизации в Казахстане
С начала мобилизации, объявленной Путиным 21 сентября, Россию покинули десятки тысяч человек, большинство из них – мужчины призывного возраста. Многие из них направляются Казахстан – страну, в которую из РФ можно попасть без визы и даже без загранпаспорта.
Объявленная в России мобилизация мгновенно сказалась на странах, где россиянам доступен безвизовый въезд. Билеты на все доступные направления были раскуплены в первые же часы после заявления Владимира Путина. В социальных сетях каналы, не так давно помогавшие гражданам Центральной Азии ездить в Россию на заработки, тут же переквалифицировались в "пункты помощи" для покидающих страну россиян. Часть бегущих направилась в Казахстан.
Многокилометровые очереди легковых машин и пешеходов, стремящихся выбраться из РФ, создали пробки на границе. Тем временем в Комитете Национальной безопасности РК отметили, что все 30 пунктов пропуска на четырех КПП работают в штатном режиме, ситуация находится на особом контроле. В Комитете госдоходов добавили, что С 21 сентября число легковых автотранспортных средств, перемещаемых из РФ в Казахстан, выросло на 20%. 27 сентября МВД сообщило, что в Казахстан за эти дни заехало около 98 тыс. россиян, а выехало 64 234.
Делать окончательные выводы о том, сколько граждан РФ останется в Казахстане, очень рано. Многие используют страну, как перевалочный пункт. Судя по фотографиям и рассказам очевидцев, самое большое скопление автомобилей – на западной границе страны. Со стороны Павлодарской и Северо-Казахстанской областей такого наплыва нет. Но в чатах по релокации в Казахстан ажиотаж не стихает: одни просят помощи, другие ее предлагают.
При этом комментарии бегущие от мобилизации россияне дают неохотно, а те, кто соглашаются, предпочитают говорить анонимно. Чтобы убедиться, что с ним переписывается не представитель силовых структур России, собеседники часто просят показать какие-либо подтверждения от журналистов. Мы поговорили с несколькими россиянами о том, как и почему они бегут из страны и надеются ли найти новый дом.
Делать окончательные выводы о том, сколько россиян останется в Казахстане, еще очень рано
У Олега в военном билете стоит категория А, это значит – годен к службе. Ждать повестки он не стал, сразу начал искать варианты побега. Сам Олег свой отъезд из России называет бегством. Едет самостоятельно, оставляя в России семью и ребенка.
"Переездом это можно было бы назвать неделю назад, сейчас вся ситуация напоминает паническое бегство. Повестка мне еще не пришла, но сомнений, что придет, с каждой минутой все меньше. Решился уехать, потому что у меня семья и маленький ребенок. Я считаю, что сейчас любой вариант развития событий лучше, чем подчиняться преступным приказам. Пытаюсь далеко не загадывать: очень стрессовое состояние неопределенности и страха, и страх этот парализует", – пишет Олег.
До Казахстана он так и не добрался. Плана побега не было, направления выбирал на вокзалах, покупал доступные билеты. В итоге доехал до Узбекистана, где ему предложил помощь друг. Официально Олег безработный, в реальности же подрабатывает в IT-сфере, администрирует контент на нескольких сайтах, занимается графическим дизайном.
"Думаю, что Казахстан принял на себя много вынужденных переселенцев и далеко не все местные будут довольны таким наплывом, несмотря на солидный приток капитала. Сейчас буду у друга в гостях. Будем мониторить обстановку в РФ. Долгосрочные планы строить, сами понимаете, смысла нет", – рассказывает Олег.
"Сейчас любой вариант развития событий лучше, чем подчиняться преступным приказам"
Еще один сбежавший от мобилизации гражданин России – Андрей, по специальности – авиационный техник. Добрался до Павлодарской области из Тюмени. Его специальность на фронте сейчас очень востребована: сомнений, что придет повестка, не было. Сразу после указа Путина с собакой и женой отправился в Казахстан, не дожидаясь, пока за ним придут. К переезду Андрей морально готовился с июня, когда пошли первые слухи о мобилизации.
"Тогда мобилизацию не объявили, решили переждать. И сразу после речи Путина, пока не получил повестку, собрали быстро вещи, документы, загрузили с женой в машину собаку и поехали. Нужно было торопиться, потому что если получить повестку, то через границу уже не выпустят. Планов пока никаких нет", – рассказывает Андрей.
Егора из Балашихи я встретила в аэропорту Актау. Сразу после указа Путина он кинулся покупать билеты в Казахстан, прямых на тот момент уже не осталось, пришлось рассматривать любые варианты. В итоге – сложный перелет: Москва – Грозный – Актау – Астана. Дома у Егора осталась мама, а сам он уволился с работы. Рассказывает, что мама – бывший сотрудник правоохранительных органов, она сразу сказала сыну, чтобы он не задерживался и уезжал из страны, хотя сам Егор в первую волну мобилизации не попадает, у него категория военного билета В – частично годен. В Астане Егора уже ждут друзья, которым удалось туда добраться на пару дней раньше.
"Меня в данный момент мобилизация не коснулась, но есть такое ощущение, что с 30 сентября – 1 октября может и меня коснуться. Думаю, что когда закончится референдум и официально подпишут документ о том, что завоеванные территории присоединяются к Российской Федерации, то объявят военное положение, и это коснется уже всех. Первую волну, вторую волну. Вообще мы с матерью собирались уезжать с начала войны, но затем изменились личные обстоятельства, пришлось остаться. Сейчас уже не стал рисковать. Казахстан – это довольно близко к России, нет языкового барьера, плюс здесь люди по менталитету подходят таким, как я, кто против войны. Хотим переждать, лучше наблюдать издалека за этой ситуацией", – говорит Егор.
Но отнюдь не все, кто боится мобилизации, решается на побег. У Алексея из Санкт-Петербурга в Казахстане живет мама, ему есть, куда бежать, но он отказался от этой затеи. Считает, что сейчас это уже слишком опасно – и что от мобилизации спрятаться проще в самой России.
"Настроение никакое, есть только постоянная тревога. Слышу, что людей выпускают, они выезжают, но есть такое ощущение, что это только пока так. А как только я сам начну двигаться в сторону границы – а это займет в любом случае какое-то время, может быть, сутки-двое – за этот период все, что угодно, может произойти. По факту ты на границе сам себя в руки отдашь этим людям, а там уже либо тюрьма, либо война", – говорит Алексей.
Между тем уже есть факты незаконного пересечения казахстанско-российской границы. 25 сентября в Костанайской области пограничный наряд задержал троих граждан России, которые в обход пункта пропуска перешли границу. Свои действия они объяснили уклонением от мобилизации. "В отношении задержанных проводятся дальнейшие опросные мероприятия, по результатам которых указанные лица будут переданы российской стороне", – сообщила пресс-служба КНБ РК.
"Запросы военкоматов не являются основанием для выдачи россиян"
Из-за резкого наплыва россиян в Казахстане взлетели цены на жилье, предложений на рынке осталось мало, квартир на аренду не хватает. В Уральске переселенцам предложили ночлег в кинотеатре Cinema Park: "Мы видим такую картину, очень много приезжих из России, которые ищут ночлег. На квартиры сейчас бешеные цены, поэтому мы, как кинотеатр, хотим предоставить площадку. Просим всех приходить, не стесняться. Мы находимся в ТРЦ City Center на четвертом этаже. Всю ночь вас будет встречать администратор кинотеатра. Мы освобождаем зал, и вы можете переночевать у нас", – написала директор кинотеатра Дилара Мухамбетова 24 сентября.
Финансовый аналитик Расул Рысмамбетов считает, пока говорить о массовом приезде россиян рано. На его взгляд, массовым приезд можно будет назвать тогда, когда количество оставшихся в Казахстане граждан РФ превысит 100 тыс. человек. Пока же, судя по официальным данным, речь идет о 30 тыс. "То, что происходит на рынке жилья – это временная зарабатывательская позиция некоторых казахстанских арендодателей", – объясняет Рысмамбетов.
Политолог Ислам Кураев, напротив, уверен, что гостей приехало довольно много – и это не может не остаться незамеченным.
"Если говорить о том, что россиян мало приехало, то это не так. Явно видно, что число большое, на улицах крупных городов можно встретить в очень большом количестве. Кто-то временно, кто-то на постоянной основе. Сейчас идет процесс адаптации, и, возможно, цены на некоторые вещи вырастут – скорее всего на транспорт и продукты питания. Очень тяжелый период нас ждет", – полагает он.
Кураев считает, что власти не озвучивали реальную статистику по приехавшим россиянам, чтобы не нагнетать обстановку и не создавать социальную напряженность.
"Власти, с одной стороны, понять можно, ведь если сейчас будут публиковаться официальные цифры, то это вызовет большой ажиотаж в некоторых секторах экономики. Как мы видим, это уже наблюдается, особенно в сфере недвижимости: цены растут, проблемы с жильем есть и в столице, и в Алматы. По некоторым данным, есть проблемы в других регионах, близлежащих городах-спутниках. Это может привести к социальной напряженности, наши граждане, возможно, попытаются как-то возмущаться, выходить на протесты, устраивать некоторые флешмобы в социальных сетях, дабы власть закрыла границу с Россией", – считает Кураев.
Но пока свои границы с Россией Казахстан закрывать не собирается, о чем заявил спикер Сената Парламента Маулен Ашимбаев. Это подтвердили и в Комитете нацбезопасности. Ашимбаев пояснил, что поскольку Казахстан и Россия являются членами ЕАЭС, у них есть взаимные обязательства. При этом он отметил, что Казахстан не сможет выдать всем приехавшим вид на жительство, который позволил бы легально работать в стране: для его получения нужен листок убытия из государства, которое покидает проситель ВНЖ. У большинства бегущих от мобилизации россиян такого документа нет.
Казахстанцам же, принимающим иностранцев, власти напомнили о необходимости регистрировать своих гостей в течение трех дней. В противном случае им грозит штраф.
Что касается выдачи российских граждан, подлежащих мобилизации, 27 сентября МВД уточнил, что между странами существуют обязательства по обмену осужденными и по экстрадиции преступников, но запросы военкоматов не являются основанием для высылки. Исключение составляют те, кто находится в международном розыске.
Комментируя массовый приезд россиян в Казахстан, президент страны Касым-Жомарт Токаев призвал жителей проявить гуманность и терпение, но уточнил, что никаких преференций иностранные граждане не получат.
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