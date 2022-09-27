“Переездом это можно было бы назвать неделю назад, сейчас это уже бегство”. Как россияне спасаются от мобилизации в Казахстане

Объявленная в России мобилизация мгновенно сказалась на странах, где россиянам доступен безвизовый въезд. Билеты на все доступные направления были раскуплены в первые же часы после заявления Владимира Путина. В социальных сетях каналы, не так давно помогавшие гражданам Центральной Азии ездить в Россию на заработки, тут же переквалифицировались в "пункты помощи" для покидающих страну россиян. Часть бегущих направилась в Казахстан.

Многокилометровые очереди легковых машин и пешеходов, стремящихся выбраться из РФ, создали пробки на границе. Тем временем в Комитете Национальной безопасности РК отметили, что все 30 пунктов пропуска на четырех КПП работают в штатном режиме, ситуация находится на особом контроле. В Комитете госдоходов добавили, что С 21 сентября число легковых автотранспортных средств, перемещаемых из РФ в Казахстан, выросло на 20%. 27 сентября МВД сообщило, что в Казахстан за эти дни заехало около 98 тыс. россиян, а выехало 64 234.

Делать окончательные выводы о том, сколько граждан РФ останется в Казахстане, очень рано. Многие используют страну, как перевалочный пункт. Судя по фотографиям и рассказам очевидцев, самое большое скопление автомобилей – на западной границе страны. Со стороны Павлодарской и Северо-Казахстанской областей такого наплыва нет. Но в чатах по релокации в Казахстан ажиотаж не стихает: одни просят помощи, другие ее предлагают.

При этом комментарии бегущие от мобилизации россияне дают неохотно, а те, кто соглашаются, предпочитают говорить анонимно. Чтобы убедиться, что с ним переписывается не представитель силовых структур России, собеседники часто просят показать какие-либо подтверждения от журналистов. Мы поговорили с несколькими россиянами о том, как и почему они бегут из страны и надеются ли найти новый дом.