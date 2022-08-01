Война и депортация: как Украина высылает жителей страны с российскими и белорусскими паспортами
Выходцы из России и Беларуси, живущие в Украине, столкнулись с угрозой депортации: Государственная миграционная служба все чаще отказывает в продлении разрешений на проживание и выносит решения о высылке. Это касается даже тех мигрантов, кто активно помогает Украине во время войны. oDR рассказывает, чем мотивированы эти решения и можно ли избежать депортации, имея на руках российский или белорусский паспорт.
Российские и белорусские граждане в Украине сегодня живут в страхе из-за грозящей им депортации — Украина все чаще пересматривает дела мигрантов и не выдает новые разрешения на пребывания, нередко подозревая россиян и белорусов в шпионстве или коллаборационизме. Так, со дня российского вторжения 24 февраля и до начала июля Украина аннулировала право на проживание 29 граждан Беларуси и 456 граждан России. В предыдущие годы такие решения выносились крайне редко.
Двое мигрантов, оказавшихся под угрозой депортации, рассказали openDemocracy свои истории. Оба уверены, что в случае высылки им грозят серьезные риски, поскольку с первых дней войны они активно поддерживают Украину.
"Написали, что не являюсь политической беженкой"
Карине Потемкиной — 31 год, она бежала из Беларуси в конце 2021 года, опасаясь судебного преследования из-за своей оппозиционной деятельности. В последние месяцы Карина стала известна благодаря волонтерской деятельности в Буче, которой она занялась в конце марта, когда город освободили от российской оккупации. Уведомление о депортации Карина получила после того, как опоздала с подачей заявления на получение разрешения на проживание — соответствующий офис был закрыт.
Потемкина не могла подать документы в Государственную миграционную службу Украины (ГМС), поскольку до мая та была закрыта из-за войны, а после, по словам девушки, никто не отвечал на звонки. Когда же ей, наконец, удалось попасть в учреждение в начале июля — это произошло спустя 12 дней после того, как ее первое 180-дневное разрешение на пребывание закончилось — ее там встретили недружелюбно:
"Я принесла в ГМС все свои документы, подтверждающие мою волонтерскую деятельность, — рассказывает Потемкина. Сотрудница даже не посмотрела на них — она просто написала на меня рапорт, утверждая, что я не являюсь политической беженкой. Я не стала его подписывать, потому что это неправда".
Через два дня Карине вернули паспорт со штампом о депортации из Украины за превышение срока пребывания. При поддержке горсовета Бучи, в котором Карину знали благодаря ее волонтерской деятельности, Потемкина написала жалобу на имя главы ГМС.
"Благодаря тому, что я постоянно ходила в ГМС, а также благодаря апелляциям, которые я подавала, они пересмотрели мое дело и отменили штамп о депортации", — рассказывает она.
Когда Потемкина снова связалась с миграционной службой, чтобы подать заявление на получение разрешения на проживание, ей сказали, что она как нелегальная мигрантка не может этого сделать. Девушка надеется, что ГМС предоставит ей временную защиту, но сейчас такой процесс и вовсе приостановлен.
"Я переживаю ту же войну, что и украинцы, — говорит она. — Теперь Украина — мой дом, я не хочу его покидать", — объясняет она.
"Хороших русских не бывает"
"Поначалу я полностью ассоциировал себя с украинцами, — говорит Андрей Сидоркин, гражданин России, 17 лет проживающий в Украине с постоянным видом на жительство. — Я пытался вступить в отряд территориальной обороны. Когда российские войска наступали, я почувствовал, что должен что-то сделать. Я буду первым, кого расстреляют как коллаборанта [если Россия победит]".
Теперь 41-летнему Сидоркину, художнику и музыканту родом из Санкт-Петербурга, грозит депортация.
Сидоркин переехал в Украину в 2005 году вслед за своей тогдашней девушкой. Некоторое время он был женат на украинке, но затем развелся. После вторжения России в Украину Сидоркин стал волонтером гражданской обороны Киева.
Проблемы с ГМС у него начались после того, как в апреле документы Сидоркина украли — среди прочего и документ, подтверждающий его право на проживание в Украине. Будучи уверенным в том, что получить новый будет несложно, Сидоркин подал заявку на замену. По словам главы миграционной службы Наталии Науменко, граждане РФ, уже имеющие временный или постоянный вид на жительство, могут продолжать проживать в Украине.
Тем не менее в ГМС решили пересмотреть досье Сидоркина за несколько лет и в итоге вовсе аннулировали его вид на жительство.
"Они объяснили аннулирование тем, что информация, представленная в ГМС, не совпадает с информацией в моем деле", — говорит он.
Украинское иммиграционное законодательство гласит, что вид на жительство может быть аннулирован, если "выяснится, что вид на жительство был выдан на основании заведомо ложных сведений, поддельных документов или документов, утративших силу".
"Им не понравилось, что дата развода стоит раньше даты получения разрешения, так мне сказал сотрудник ГМС", — рассказывает oDR Сидоркин.
Процедура пересмотра действительно стала применяться к гражданам РФ после заявления Науменко, сделанного в мае. Тогда глава ГМС заявила о необходимости "выявлять тех, кто может осуществлять какие-либо преступные действия против Украины".
Теперь, в рамках этой более жесткой политики, ГМС совместно с правоохранительными органами Украины проводит дополнительные проверки российских граждан. Перед получением документов в миграционной службе россияне отныне проходят собеседование с сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ) и отдельное собеседование в Государственном бюро расследований. Во время процедуры россиян спрашивают об их политических взглядах, родственниках и друзьях в России, а также о том, что они думают о российском вторжении в Украину.
В то же время звучат и обвинения в коррупции в адрес самой ГМС. В начале июля Дмитрию Лемешу, начальнику Главного межрайонного управления службы в Киеве, было предъявлено обвинение в получении взятки от лица, подавшего заявление на получение постоянного вида на жительство. Лемеш с обвинением не согласен и отрицает факт взятки.
Тем временем Сидоркин обжаловал решение об отказе в виде на жительство и его дело было передано в суд. На время рассмотрения ему разрешено находиться в Украине. "Я имею право репатриироваться в Израиль как еврей, — говорит он. — Но это крайняя мера, потому что Израиль — не совсем моя страна. Конечно, если я проиграю дело, у меня не будет другого выхода, кроме как собрать вещи и куда-то переехать".
Сегодня он чувствует себя чужим в Украине, стране, которая когда-то стала для него домом: "Когда в мою сторону начал прилетать негатив — сначала он был абстрактным, но скоро превратился во фразу "хороших русских не бывает" — у меня земля ушла из-под ног", — рассказывает он.
Украинская общественная организация "Право на захист" ("Право на защиту"), которая помогает беженцам, оказавшимся в Украине, сообщила openDemocracy, что ГМС имеет право проводить дополнительную проверку Сидоркина, но решение о его депортации должен принимать суд.
Миграционная политика
Украина имеет длинную историю непродуманной миграционной политики и перечень печально известных случаев депортации просителей политического убежища. Сама же процедура прошения вида на жительство сложная и бюрократизированная.
Более того, политическое убежище при этом предоставляется крайне редко (в 2020 году ГМС предоставила убежище всего в 39 случаях). А с 24 февраля в Украине вообще невозможно попросить убежище и статус временной защиты (такой статус может предоставляться людям, которые не соответствуют критериям для предоставления убежища, но для которых возвращение в страну своего происхождения несет реальную угрозу).
В организации "Право на захист" заявляют: "Для того, чтобы Украина выполняла свои международные обязательства, Государственная миграционная служба Украины должна как можно скорее восстановить процедуру приема заявлений о признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите".
Помимо этих ограничений, ГМС сегодня также не рассматривает заявления россиян на получение гражданства. При этом несколько заявлений на гражданство, наоборот, были рассмотрены в ускоренном порядке вразрез с общей политикой, что вызвало в стране резонанс.
Так, в июне появилась информация, что президент Владимир Зеленский предоставил украинское гражданство российскому публицисту Александру Невзорову и его супруге Лидии Невзоровой. Невзоров, последние годы активно критикующий путинский режим и аннексию Крыма, ранее был сторонником российского президента и входил в список его доверенных лиц. Такая исключительная благосклонность заставила россиян и белорусов, проживающих в Украине, еще сильнее почувствовать несправедливость нынешней миграционной политики.
При этом белорусы, в отличие от россиян, могут пребывать в Украине в течение 180 дней, по истечение которых им необходимо запрашивать временное разрешение. Это решение было принято после массовых антиправительственных протестов в Беларуси в 2020 году. Эти правила не поменялись, и, похоже, ГМС смотрит на белорусов, живущих в Украине, более благосклонно, чем на россиян.
В ответ за запрос openDemocracy в ГМС заявили, что о массовой отмене миграционных разрешений речь не идет и что "такого рода решения принимаются только в тех случаях, когда это оправдано украинским законодательством".
В то же время развязанная Россией война сильно ограничила возможности гражданского сектора оппонировать миграционной службе. Так, ведущий активист по защите прав мигрантов Максим Буткевич уже почти месяц находится в российском плену.
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