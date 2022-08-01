Война и депортация: как Украина высылает жителей страны с российскими и белорусскими паспортами

Российские и белорусские граждане в Украине сегодня живут в страхе из-за грозящей им депортации — Украина все чаще пересматривает дела мигрантов и не выдает новые разрешения на пребывания, нередко подозревая россиян и белорусов в шпионстве или коллаборационизме. Так, со дня российского вторжения 24 февраля и до начала июля Украина аннулировала право на проживание 29 граждан Беларуси и 456 граждан России. В предыдущие годы такие решения выносились крайне редко.

Двое мигрантов, оказавшихся под угрозой депортации, рассказали openDemocracy свои истории. Оба уверены, что в случае высылки им грозят серьезные риски, поскольку с первых дней войны они активно поддерживают Украину.

"Написали, что не являюсь политической беженкой"

Карине Потемкиной — 31 год, она бежала из Беларуси в конце 2021 года, опасаясь судебного преследования из-за своей оппозиционной деятельности. В последние месяцы Карина стала известна благодаря волонтерской деятельности в Буче, которой она занялась в конце марта, когда город освободили от российской оккупации. Уведомление о депортации Карина получила после того, как опоздала с подачей заявления на получение разрешения на проживание — соответствующий офис был закрыт.

Потемкина не могла подать документы в Государственную миграционную службу Украины (ГМС), поскольку до мая та была закрыта из-за войны, а после, по словам девушки, никто не отвечал на звонки. Когда же ей, наконец, удалось попасть в учреждение в начале июля — это произошло спустя 12 дней после того, как ее первое 180-дневное разрешение на пребывание закончилось — ее там встретили недружелюбно:

"Я принесла в ГМС все свои документы, подтверждающие мою волонтерскую деятельность, — рассказывает Потемкина. Сотрудница даже не посмотрела на них — она просто написала на меня рапорт, утверждая, что я не являюсь политической беженкой. Я не стала его подписывать, потому что это неправда".

Через два дня Карине вернули паспорт со штампом о депортации из Украины за превышение срока пребывания. При поддержке горсовета Бучи, в котором Карину знали благодаря ее волонтерской деятельности, Потемкина написала жалобу на имя главы ГМС.