Незарегистрированный Аллакулов. Как Узбекистан остался без оппозиционного кандидата на президентских выборах

24 октября в Узбекистане состоятся президентские выборы. Хидирназар Аллакулов, единственный оппозиционер в стране, планировавший выдвижение, потерял все шансы на участие в них. В июне 2021 года Минюст официально отказал ему в регистрации его партии “Правда и Прогресс” из-за нарушений в сборе подписей и их недостаточном количестве, но он продолжает борьбу. oDR пообщался с политиком и рассказывает его историю.

Оппозиционер с кафедры

Хидирназар Аллакулов, профессор, бывший ректор Термезского университета – сегодня по факту единственный оппозиционер в стране, создавший свою политическую партию при правлении Шавката Мирзиеева. Несмотря на постоянные угрозы и преследования, он остается в Узбекистане и продолжает борьбу всеми возможными легальными способами.

Аллакулов начал свой политический путь в эпоху Каримова. Против него было сфабриковано около 20 уголовных дел, но все суды ему удалось выиграть. Самое известное – дело 2004 года: его обвиняли во взяточничестве, когда он занимал пост ректора в Термезе. Рассказывая об этой истории в интервью Навбахор Имамовой, Аллакулов заявил, что представитель аппарата президента открыто предлагал ему брать взятки, намекая на поддержку в обмен на деньги, но он отказался. В итоге самого Аллакулова обвинили в коррупции и уволили. Позднее Верховный суд оправдал его, а в 2017 году Комитет по правам человека ООН, рассмотревший жалобу оппозиционера, постановил выплатить ему компенсацию.

О создании оппозиционной социал-демократической партии "Правда и прогресс" Аллакулов объявил в июне 2020 года. Программа партии основана на критике в отношении президента Шавката Мирзиеева. По мнению Аллакулова, Мирзиеев управляет коррумпированной системой, в которой около 250 млрд долларов сконцентрированы в руках ограниченного количества его сподвижников при помощи различных незаконных схем. Его риторика выстраивается вокруг обещаний освободить страну от коррупции и "вернуть народу то, что ему принадлежит". В своих выступлениях Аллакулов взывает к возрождению политической активности граждан и отказу от политического нигилизма.

Костяк его сторонников – это трудовые мигранты, находящиеся за пределами Узбекистана, представители областной и городской интеллигенции, а также бывшие сторонники незарегистрированной партии правых "Бирлик" – абсолютное большинство узбекоязычны.

Предположительно, особый упор на мигрантов был сделан в том числе для более легкого и безопасного сбора подписей. Согласно требованиям законодательства, для регистрации партии нужно собрать не менее 20 тысяч подписей граждан, проживающих не менее чем в восьми областях. Часть подписей – перед последней попыткой зарегистрировать партию в Минюсте Узбекистана – была подана в России. Но около половины из них в итоге были признаны недействительными.

Минюст пояснил, что более двух тысяч человек, подписавшихся за членство в партии, якобы были дезинформированы Аллакуловым – они подписались за обещание обеспечить им газ и электричество без упоминаний о поддержке партии. В своем видеообращении Аллакулов заявил, что спецслужбы запугали этих людей, а они, в свою очередь, не способны постоять за свои убеждения.

После официального отказа в регистрации Аллакулов переименовал свою партию – теперь она носит название партии "Правды, прогресса и единства". По закону организация, не прошедшая официальную регистрацию, должна завершить любую общественную деятельность, поэтому переименование было необходимым.