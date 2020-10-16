"Красный город" или “ОМОНовск-сити”: как в Нижнем Новгороде преследуют политических активистов

Гайнутдинов успел скрыться, не дождавшись задержания. Позже его примеру последовал Быстров, он бежал из-под домашнего ареста. Некоторое время они находились в Украине, пока не получили политическое убежище в Канаде. OpenDemocracy рассказывал об их эмигрантской жизни. Преследование остальных фигурантов - Павла Кривоносова, Олега Гембарука и Дмитрия Колесова - прекратили в декабре 2013 года по амнистии.

Дело школьников-поджигателей

В ночь на 1 сентября 2011 года в Нижнем Новгороде двое школьников пытались поджечь приемную депутата регионального парламента от "Единой России" Вадима Жука. Их задержали засевшие в засаде оперативники центра "Э". Операцию взятия с поличным сняли на видео.

Задержанными оказались два жителя Ленинградской области: 16-летний Дмитрий Яшков из Сертолово и 17-летний Илья Ульянов из Кингисеппа. Они познакомились на одном из националистических форумов, где переписывались также с неким нижегородцем. В материалах дела он проходил как неустановленное лицо. Он уговорил подростков приехать в Нижний для участия в акциях прямого действия, снял им жилье, помог изготовить коктейли Молотова, показал, как пройти к приемной депутата и предоставил костюмы полицейских, в которых нужно было совершить преступление.

Адвокат Ульянова Александр Закутайло утверждал, что этого человека его подзащитный узнал по фото - это, как писала "Лента.ру", находившийся в разработке у Центра "Э" нацист Алексей Дмитриев. Фотографии Дмитриева в вермахтовской форме времен Третьего Рейха публиковали на своем сайте нижегородские антифашисты, собиравшие досье на своих оппонентов. Защита предполагала, что "эшники" завербовали Дмитриева, использовали для организации преступления, которому не суждено было случиться, а потом укрывали - его так и не смогли найти в рамках этого дела. Яшков и Ульянов в итоге отделались условными сроками и штрафом в 5 тысяч рублей.

Задержание пенсионерки

Случаев насилия на мирных политических акциях и жестокого обращения с попавшими в полицейские отделения тоже было достадочно. Один из самых известных - задержание пенсионерки Лилии Греминой, шедшей на первый нижегородский "Марш Несогласных". "Марши Несогласных" были крупнейшими уличными демонстрациями российской оппозиции во второй половине 2000-х. Власти, как правило, не согласовывали их проведение. Первая акция в Нижнем Новгороде должна была состояться 24 марта 2007 года. Ее участников призывали собраться на площади Горького. Городская администрация организовала на этом месте детский праздник и на этом основании не согласовала проведение протестного мероприятия. "Несогласных", подходивших к площади, задерживали.

70-летняя Гремина узнала о планирующейся акции из уличного плаката. О том, что марш в итоге не согласовали, ей, по собственному признанию, изестно не было. Пенсионерка шла на площадь Горького с самодельным плакатом, упакованным в пакет. Он и привлек внимание милиционеров, дежуривших на подходе к площади. Из отчета по результатам общественного расследования, которое провела общественная организация "Комитет против пыток", оказывавшая юридическую поддержку нижегородке, следует, что Гремину попросили пройти в милицейский автобус после того, как она отказалась показать сотрудникам содержимое пакета. После непродолжительного спора, пенсионерка села на асфальт, выражая несогласие с действиями милиционеров. Ее подняли, но женщина продолжала не подчиняться, упираясь руками и ногами.

"В ответ на это милиционеры начали выворачивать Греминой руки, а сотрудник милиции, который сидел в автомашине, схватил Гремину за ногу, и таким образом ее затолкнули в машину. При этом Гремину кто-то сильно ударил в область спины. Чем ее ударили, она не видела, но испытала сильную боль в области поясницы", - говорится в отчете Комитета против пыток.

Пенсионерка находилась в автозаке и полицейском отделении более пяти часов. Часть этого времени она провела в подвале РУВД Автозаводского района, где у нее не было возможности пить, есть, сидеть и посетить туалет. Женщине стало плохо, и ее увезли на скорой в больницу. Позже Гремина сняла побои и обратилась к правозащитникам. Уголовное дело в отношении сотрудников милиции так и не было возбуждено. В мае 2020 года Европейский суд по правам человека присудил бывшей задержанной компенсацию морального вреда в пять тысяч евро. Еще 2950 евро Российская Федерация должна выплатить ей в качестве возмещения судебных издержек.