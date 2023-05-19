"Если это не ваша война, значит ваша война не настанет никогда". Русские националисты на стороне Украины

"На данный момент единственная оппозиция, имеющая право на существование – это вооруженная оппозиция, какой является Русский Добровольческий Корпус (далее – РДК, прим. ред.). И поэтому нужно либо становиться вооруженной оппозицией, то есть присоединяться к нам, либо помогать. В данной ситуации больше нет вариантов как-либо противодействовать власти в РФ", – говорит боец Алексей "Освальд" Огурцов на одном из видео официального YouTube-канала "Русского добровольческого корпуса".

Огурцов участвовал в знаменитом рейде РДК на территорию Брянской области 2 марта 2023 года. Он был одним из немногих участников вылазки, кто не стал скрывать лицо. В России его признали террористом и объявили в розыск.

"Освальду" 29 лет. О своем жизненном пути он рассказал в том же интервью каналу РДК. История бойца типична для многих русских праворадикалов. Рос в городе Рыбинске Ярославской области. Еще в школе увлекся националистическими идеями, начинал с граффити и уличных драк. В 17 лет нашел соратников и стал действовать вместе с ними. После завершения учебы активно занимался боевыми искусствами, работал в охранном бизнесе.

В 2010 году был сильно впечатлен беспорядками на Манежной площади в Москве, организованными правыми футбольными хулиганами, возмущенными убийством болельщика "Спартака" Егора Свиридова.

Еще одним потрясением для Огурцова стали события киевского Майдана 2013-2014 годов. "Чтобы поддержать братьев", русский националист с соратниками собирал деньги в поддержку протестующих. Через четыре года он и сам оказался в Киеве. Огурцов утверждает, что уехать из страны решил из-за пристального внимания Центра "Э" и ФСБ. В Украине "Освальд" тренировался с Грузинским легионом, но на фронте в 2018-2019 годах было относительно тихо и на войну он так и не попал. Вместо этого ушел на гражданку и стал участвовать в акциях правоконсервативного движения "Традиция и порядок".

"Меня все привлекало, мне нравилось. Акция против гей-парада, акция против марша трансвиститов, против феминисток и так далее. Их было очень много, всяких веселых историй, но большинство я не могу рассказать", – говорит Огурцов в видео РДК.

После 24 февраля 2022 года Огурцов отправился в расположение полка "Азов", но примерно через месяц перешел в батальон "Реванш" лидера "Традиции и порядка" Богдана Ходаковского. Официально оформиться там у гражданина России не получилось и в октябре он нашел себе место в "Русском добровольческом корпусе".

Впервые РДК заявил о себе в августе 2022 года. Он объединил российских бойцов из различных подразделений Вооруженных сил Украины или тех, кто искал, к кому примкнуть. Представители корпуса в октябре утверждали, что он выполняет задачи в составе 98 батальона территориальной обороны "Азов.Днепр" Вооруженных сил Украины. При этом Генштаб ВСУ сообщил украинскому изданию "Лiга.Новости", что РДК не входит в состав ВСУ. Операции корпуса комментировали спикеры Главного управления разведки министерства обороны Украины. Они не давали прямых ответов на вопросы о связях русских добровольцев-ультранационалистов с украинскими спецслужбами.