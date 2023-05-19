"Если это не ваша война, значит ваша война не настанет никогда". Русские националисты на стороне Украины
Сотни, а по некоторым оценкам, тысячи россиян воюют на стороне Украины против Вооруженных сил Российской Федерации. Большинство из них не имеет отношения к каким-либо партийным или политическим группировкам. Однако наиболее публичная часть – правые радикалы. Некоторые несут службу с 2014 года, другие переехали в период затишья в Донбассе или после 24 февраля 2022 года. Они обвиняют либеральную оппозицию в слабости и называют режим Владимира Путина "большевистским", но идеальное общество видят по-разному: одни согласны на небольшую, но русскую республику, другие ратуют за реставрацию монархии. А их главная ударная сила уже похвасталась вылазками на территорию Брянской области и заявила о наличии спящих боевых ячеек в российской глубинке.
"На данный момент единственная оппозиция, имеющая право на существование – это вооруженная оппозиция, какой является Русский Добровольческий Корпус (далее – РДК, прим. ред.). И поэтому нужно либо становиться вооруженной оппозицией, то есть присоединяться к нам, либо помогать. В данной ситуации больше нет вариантов как-либо противодействовать власти в РФ", – говорит боец Алексей "Освальд" Огурцов на одном из видео официального YouTube-канала "Русского добровольческого корпуса".
Огурцов участвовал в знаменитом рейде РДК на территорию Брянской области 2 марта 2023 года. Он был одним из немногих участников вылазки, кто не стал скрывать лицо. В России его признали террористом и объявили в розыск.
"Освальду" 29 лет. О своем жизненном пути он рассказал в том же интервью каналу РДК. История бойца типична для многих русских праворадикалов. Рос в городе Рыбинске Ярославской области. Еще в школе увлекся националистическими идеями, начинал с граффити и уличных драк. В 17 лет нашел соратников и стал действовать вместе с ними. После завершения учебы активно занимался боевыми искусствами, работал в охранном бизнесе.
В 2010 году был сильно впечатлен беспорядками на Манежной площади в Москве, организованными правыми футбольными хулиганами, возмущенными убийством болельщика "Спартака" Егора Свиридова.
Еще одним потрясением для Огурцова стали события киевского Майдана 2013-2014 годов. "Чтобы поддержать братьев", русский националист с соратниками собирал деньги в поддержку протестующих. Через четыре года он и сам оказался в Киеве. Огурцов утверждает, что уехать из страны решил из-за пристального внимания Центра "Э" и ФСБ. В Украине "Освальд" тренировался с Грузинским легионом, но на фронте в 2018-2019 годах было относительно тихо и на войну он так и не попал. Вместо этого ушел на гражданку и стал участвовать в акциях правоконсервативного движения "Традиция и порядок".
"Меня все привлекало, мне нравилось. Акция против гей-парада, акция против марша трансвиститов, против феминисток и так далее. Их было очень много, всяких веселых историй, но большинство я не могу рассказать", – говорит Огурцов в видео РДК.
После 24 февраля 2022 года Огурцов отправился в расположение полка "Азов", но примерно через месяц перешел в батальон "Реванш" лидера "Традиции и порядка" Богдана Ходаковского. Официально оформиться там у гражданина России не получилось и в октябре он нашел себе место в "Русском добровольческом корпусе".
Впервые РДК заявил о себе в августе 2022 года. Он объединил российских бойцов из различных подразделений Вооруженных сил Украины или тех, кто искал, к кому примкнуть. Представители корпуса в октябре утверждали, что он выполняет задачи в составе 98 батальона территориальной обороны "Азов.Днепр" Вооруженных сил Украины. При этом Генштаб ВСУ сообщил украинскому изданию "Лiга.Новости", что РДК не входит в состав ВСУ. Операции корпуса комментировали спикеры Главного управления разведки министерства обороны Украины. Они не давали прямых ответов на вопросы о связях русских добровольцев-ультранационалистов с украинскими спецслужбами.
"Сегодня есть публичное заявление РДК. Это люди, которые с оружием в руках воюют против режима Путина и поддерживающих его. Возможно, россияне начинают просыпаться, осознавать что-то и делать какие-то конкретные меры”, – говорил представитель ГУР Андрей Юсов.
Участники РДК не раскрывали численность своего подразделения, но говорили, что она "позволяет выполнять задачи, сопоставимые на уровне роты" и что состав исчисляется десятками. Можно предположить, что в РДК около 100 человек. Примерно столько же россиян правых взглядов продолжают служить в других подразделениях, считает политический антрополог, исследователь украинского гражданского общества Тарас Федирко. В интервью oDR он уточнил, что людей с российскими паспортами, сражающихся на стороне Украины и не имеющих отношения к ультраправым, значительно больше.
Правые старые и новые
Еще до начала конфликта в Донбассе Украина стала новым домом для десятков если не сотен русских праворадикалов, преследуемых на родине. Активная миграция в соседнюю страну началась за несколько лет до Майдана, в 2009-2010 годах, когда в России все чаще стали заводить дела на особенно заметных и радикальных неонацистов. По оценкам некоторых экспертов, в 2014-2019 годах на стороне Украины в боевых действиях принимали около 3000 россиян.
– Какие-то люди уезжали и раньше, – говорит директор информационно-аналитического центра "Сова" Александр Верховский. – Потому что уголовные дела на нацистов во всяком случае с середины нулевых уже были в заметном количестве. Причины убегать были. Почему бы не уехать в Украину? Туда было легко добраться, там говорили по-русски и там было довольно много коллег, с которыми можно было связаться и "пристроиться".
"Приехавшие из России "коллеги" вливались в более радикальное движение украинских "новых правых"
По словам Верховского, контакты с российскими "соратниками" – как мигрантами, так и просто гостями – оказали влияние на развитие местного национал-социалистического движения, отличного от традиционного украинского этнонационализма. Политический антрополог Тарас Федирко подтверждает: приехавшие из России "коллеги" вливались в более радикальное движение украинских "новых правых".
– "Старые правые" – это "Свобода" и часть костяка "Правого сектора". Они вышли из правых движений, возникших в конце 1990-х и начале 2000-х, часто связанных с ОУН и существовавшими на тот момент правыми партиями. "Новые правые" были ближе к White power nationalism. По сравнению с Россией и со "старыми правыми", они менее развиты организационно, финансово и численно. Сложно сказать, насколько существенно россияне повлияли на них, но репертуар акций, репертуар насилия – уличная борьба с левыми, антифа и мигрантами – был заимствован из среды российских правых движений, – рассказал Open Democracy Федирко.
Великий правый раскол
Вместе с другими "новыми правыми" россияне участвовали в Евромайдане, а позже – в боях на юго-востоке Украины. Особенно популярен был батальон "Азов", в который активно записывались участники организаций "Социал-национальная ассамблея" и "Патриот Украины", а также фанаты украинских футбольных клубов.
Первым погибшим "азовцем" был россиянин – Андрей "Балаган" Грек. Уроженец Хабаровска, в 2010 году он жил в Москве и посещал матчи футбольного ЦСКА. После участия в беспорядках на Манежной площади, переехал в украинский Николаев. Был на Майдане, а затем вступил в ряды "Азова". 4 августа 2014 года во время боев за Марьинку подорвался на фугасе, скончался по дороге в больницу. Через полтора года улицу Пионерскую в Николаеве решили переименовать в улицу Андрея Балагана.
"Азов" активно пополняли и другие добровольцы родом из России. Некоторые приезжали уже после начала АТО. В батальоне успели послужить близкие соратники самого медийного российского нациста нулевых Максима "Тесака" Марцинкевича Сергей "Малюта" Коротких и Роман "Зухель" Железнов. Основатель и первый командир "Азова" Андрей Билецкий в интервью изданию "Левый берег" в декабре 2014 года говорил, что добрая половина его бойцов говорит на русском языке и в их рядах воюет много русских.
Конфликт на юго-востоке Украины вызвал в российском правом движении большой раскол. Бывшие участники одних и тех же "русских маршей" после начала боев в Донбассе встали по разную линию фронта. Сторону сепаратистов Новороссии поддержали, например, ветераны из РНЕ, "Имперский легион" Русского имперского движения и диверсионно-штурмовая разведывательная группа "Русич" под командованием петербуржца Алексея Мильчакова, открыто называющего себя национал-социалистом.
В 2015 году, когда обстановка на фронте стала спокойнее, интернет-радио "Азов FM" устроило дебаты между Мильчаковым и представителем правой эмиграции в Украине, сооснователем гражданского "Русского центра" Денисом Вихоревым (настоящая фамилия – Тюкин). Участники дискуссии общались друг с другом уважительно. Отвечая на вопросы о личной мотивации при выборе стороны, Мильчаков говорит о том, что конфликт на юго-востоке был искусственно раздут обеими сторонами, но сам он решил защищать русскоговорящее население Донецка и Луганска. Вихарев заявил об окне возможностей, которое перед русскими правыми открыл Майдан.
"Мы боремся за своё, мы сражаемся за своё будущее. На самом деле, этот конфликт – это возможность создать русское подразделение. Мы используем его как шанс, потому что на данном историческом этапе наши цели, наши пути, как украинского государства, так и русских националистов, полностью совпали", – заключил Вихарев.
После полномасштабного вторжения
После 24 февраля 2022 года сотни россиян, проживавших в Украине, отправились служить в различные воинские подразделения. Среди них были как простые граждане, так и политические активисты, левые и правые.
Русские праворадикалы оказались на разных фронтах, в том числе под Киевом и в Донбассе, обороняли мариупольскую "Азовсталь" в составе "Азова", который к тому времени уже стал полком.В первые дни войны под Черниговом погибли два брата – Роман и Леонид Бутусины, служившие в 58 бригаде Вооруженных сил Украины. Их отца Олега Бутусина еще в 2008 году объявили в федеральный розыск в Приморском крае. Сначала он жил на нелегальном положении в Подмосковье, где привлек к себе внимание, вступив в перестрелку с сотрудником ДПС, затем в Краснодарском крае.
"На данном историческом этапе наши цели, наши пути, как украинского государства, так и русских националистов, полностью совпали"
После начала войны в Донбассе в 2014 году вместе с женой и девятью детьми уехал на запад Украины, присоединился к "Правому сектору" и участвовал в боевых действий. Позже в интервью YouTube-каналу Qurilka Бутусин утверждал, что еще в 2015 году думал над созданием русского подразделения ВСУ. Он также говорил о своих монархистских и антикоммунистических взглядах и неоднократно заявлял, что в 1917 году Россия была уничтожена, а Владимир Путин и его элита продолжают политику большевиков.
"Как и наших прадедов убивали, теперь убили и моих детей. Это всё те же путинские собаки, большевики. Конечно, мы будем поднимать русское знамя, знамя русского освобождения, Русской освободительной армии. Постараюсь с божьей помощью собрать под знамена РОА непримиримых врагов большевизма, тех людей, которые не сдадутся, не дадут заднюю", – говорил Бутусин в интервью украинскому журналисту Юрию Бутусову.
Подобную риторику используют и другие русские праворадикалы, вставшие на сторону Украины. С другой стороны, участники воюющей на стороне России ультраправой диверсионно-штурмовой разведывательной группы "Русич" тоже время от времени напоминают о врагах-большевиках или называют "азовцев" "марксистскими петухами".
Олег Бутусин и его сыновья использовали символику и даже косплеили образы главных борцов с большевизмом: офицеров белого движения времен Гражданской войны и русских коллаборационистов времен Великой отечественной войны. На страницах в Facebook Родиона и Леонида можно найти фотографии с гербом нацистской Германии, вскинутыми вверх руками, шевронами дивизии СС "Тотенкомпф" и Русской освободительной армии генерала Андрея Власова. Их отец также позировал с атрибутикой РОА и стилизованной "спайкой" – логотип организации белоэмигрантской молодежи "Белая идея". Ее основатель Виктор Ларионов в годы Второй мировой войны сотрудничал с НСДАП и отвечал за разведку и контрразведку у власовцев.
"Спайку" и андреевский флаг с инициалами "РОА" решили использовать и в появившемся позже "Русском добровольческом корпусе".
Командир Рекс
Появление РДК было бы невозможно без его лидера – Дениса "Вайт Рекса" Никитина (настоящая фамилия – Капустин). Он был хорошо известен в российской правой среде задолго до начала конфликта на юго-востоке Украины.
В конце 2000-х Никитин основал бренд уличной одежды White Rex. Его атрибутика изобиловала языческими символами, намеками и прямыми отсылками к националистической и откровенно нацистской субкультуре. В магазине White Rex, например, можно было приобрести футболку с цифрами 88 (популярный у ультраправых шифр Heil Hitler) или мерч неонацистской хейткор-группы You Must Murder. Рекламировала бренд Хельга Воеводина – жена отбывающего пожизненный срок неонациста Алексея Воеводина, в середине нулевых организовавшего Боевую террористическую организацию (также известна как "группа Боровикова-Воеводина"), которая убивала неславян и идеологических врагов в Петербурге.
Под эгидой White Rex в начале 2010-х в российских городах проходили соревнования по пауэрлифтингу и смешанным единоборствам. ММА-турниры "White Rex-Дух воина" были очень популярны среди ультраправых, на одном из них даже дрался "Тесак" Марцинкевич.
В 2014 году Никитин поддержал полк "Азов", с многими бойцами которого, как русскими, так и украинскими, уже был знаком. Украинское издание "Заборона" также рассказывало, что основатель White Rex был в хороших отношениях с Еленой Семенякой – международным секретарем партии "Национальный корпус", выросшей из "азовского движения".
"Ой, это не наша война, это война белых с белыми". Пацаны, а какая тогда ваша война?"
Никитин переехал в Киев в 2017 году. В украинской столице он организовывал бои с клубе "Реконкиста" и пробовал запускать промоушен для профессиональных бойцов из MMA Fight Knights. В августе 2020 года завел личный Telegram-канал, в котором с позиций национал-социалиста и белого расиста комментировал мировые новости.
"Евросоюз становится одним большим зоопарком, только в клетках будут белые", – написал Никитин в одном из постов.
В публичном поле он вновь появился уже в августе 2022 года с проектом "Русского добровольческого корпуса". Никитин с открытым лицом представил его на пресс-конференции РДК. В течение последующих месяцев он дал несколько развернутых интервью, в основном YouTube-блогерам из России и Украины.
"Я сталкиваюсь с тем, что в националистической нашей среде замечательной опять [говорят]: "Ой, это не наша война, это война белых с белыми". Пацаны, а какая тогда ваша война? Мы, конечно, все хотели, чтобы под сенью свастики выступили белые арийцы против страшных каких-то генетических уродов или чтобы с той стороны все были антифашисты этнические с вот такими носами и смуглой кожей, а здесь – голубоглазые белокурые бестии. Но такого не будет никогда. Парни, если это не ваша война, значит ваша война не настанет никогда", – говорил Никитин на стриме журналиста Олега Кашина.
"Мы можем встретиться с человеком, разделяющим нацистские убеждения"
В конце 2022 года у РДК появилось некое подобие политической опоры: 3 ноября начало работу эмигрантское объединение "Гражданский совет". Оно занимается рекрутингом россиян в ряды национальных подразделений ВСУ. Помимо РДК, это воюющий с 2014 года батальон "Крым". Кроме того, в объединении говорили о намерениях создать "Сибирский батальон", батальон "Саха" и другие подразделения из жителей национальных республик России.
Главные спикеры "Гражданского совета" – его координатор, ученый-кавказовед Денис Соколов и политолог Анастасия Сергеева. Соколов некогда преподавал в РАНХиГС, но с 2018 года, как следует из его профиля в LinkedIn, начал сотрудничать с американским аналитическим институтом "Центр стратегических и международных исследований" (CSIS). Фонд "Свободная Россия" (Free Russia Foundation) представлял его своим экспертом. Сергеева – член правления ассоциации "За свободу России" в Польше («Za wolną Rosję»). В интервью изданию "Холод" она говорила, что живет в Варшаве, где возглавляет WOT Foundation, которые оказывает "поддержку российскому гражданскому обществу". Ранее Сергеева "работала в международной организации в Москве", но "была вынуждена уехать, чтобы не подставлять" своих коллег.
"Одно дело – это убеждения, а другое дело принятие некоторых правил"
Судя по заявлениям Соколова на YouTube-канале "Гражданского совета", он в курсе взглядов костяка РДК и, хотя сам их не разделяет, считает сотрудничество возможным.
"Одно дело – это убеждения, а другое дело принятие некоторых правил. Мы можем встретиться с человеком, который имеет определенные убеждения, даже нацистские, но при этом он живет в обществе и он признает правила, которые это общество устанавливает. Ты можешь думать всё, что угодно, но ты не имеешь права дискриминировать ни по цвету кожи, ни по ориентации, ни по национальности – вообще ни по каким признакам", – говорил Соколов в беседе с бывшим политзаключенным либеральных взглядов Ильдаром Дадиным.
Дадин тоже заявил о намерении вступить в РДК. Неонацистскую идеологию он назвал для себя неприемлемой. Однако добавил, что считает кремлевские власти большим злом.
"Если я не выберу этот путь, то получится, я буду бездействовать", – добавил Дадин.
Консервативно-традиционально
17 мая РДК объявил о договоренности объединить усилия и "вступить в бой совместно" с легионом "Свобода России" (ЛСР), другим подразделением, состоящим из россиян и воюющим на стороне Украины. Публичным спикером этого формирования нередко выступал бывший депутат Госдумы Илья Пономарев. Ранее в РДК подчеркивали свою независимость от ЛСР.
По словам Никитина, в их корпусе, в отличие от центристских "легионеров," служат "правые консерваторы" и "традиционалисты". Такие идеологические маркеры представлены и в меморандуме корпуса. Администратор проекта Антифа.ру Сергей Петров, занимающийся мониторингом активности российских ультраправых по обе стороны фронта, считает такую самопрезентацию лукавством.
"Достаточно взглянуть на личные каналы Капустина и других бойцов РДК. Не могут открытые нацисты прямо заявлять о своих взглядах, потому что это слишком токсично даже в условиях открытого вооруженного конфликта, инициированного Россией под предлогом "денацификации", – отметил Петров в разговоре с openDemocracy.
Спящие ячейки
В программном документе и заявлениях представителей Корпуса практически ничего не было сказано о видении дальнейшего общественно-политического устройства России. Меморандум предполагает отказ от аннексированных территорий, "полное реформирование государственной системы", национальную свободу русскому народу и право наций на самоопределение. Участники РДК в многочисленных интервью объясняли, что не против уменьшения территории России, если русские будут в ней полноценными хозяевами.
Сергей Петров находит эти заявления заигрыванием с левой "деколонизаторской" повесткой:
"Сейчас сторонники великой России с оружием в руках пытаются сбросить "необольшевика Путина", чтобы установить на родине "русскую власть" и избавить Украину от "азиатских орд". При этом они повторяют слоганы о неминуемом распаде России на отдельные регионы и жаждут очищения оставшихся "русских земель" от инородцев. В этом бесполезно искать хоть какую-то логику, так как ультраправый дискурс всегда отличался непоследовательностью и внутренней противоречивостью", – говорит Петров.
Александр Верховский из центра "Сова" отмечает, что подобные лозунги не новы и в отдельных правых кругах были популярны еще до войны в Украине.
"Идея "Россия для русских" всегда могла реализовываться двумя способами. Во-первых, выкинуть всех нерусских или наоборот отделить от себя что-то. Обсуждалось это и в девяностые активно. Идею создать республику по границам русских областей еще в середине девяностых выдвигали. Просто сейчас люди из РДК могут позволить себе любые политические высказывания, потому что это же не полноценные политические высказывания, а они не политическая организация", – полагает Верховский.
Помимо политических высказываний РДК заявляет о наличии собственных спящих ячеек в России. О большом количестве сторонников на родине Никитин неоднократно говорил в своих интервью. 16 мая в Telegram-канале корпуса появилось видео, на котором этих людей показали.
"За минувший год на территории Российской Федерации сформировалось полноценное вооруженное подполье, которое ждет нашей команды, чтобы начать полноценную вооруженную борьбу против путинского режима и его кровавых палачей. Этот день настанет совсем скоро", – сказал Никитин в начале ролика.
Затем появилась сцена из "российской глубинки": пять молодых людей с автоматами, ружьями и РПГ в руках на фоне соснового леса передают привет "мразям, которые десятки лет разворовывали нашу страну". Не представившиеся бойцы сравнили себя с "приморскими партизанами", знаменитой группировки, нападавшей на полицейских в Приморском крае в 2010 году.
"Скоро вас ждет то, чего не было на территории России еще никогда. И маленький подвиг "приморских партизан", которых вы никак не могли усмирить, покажется вам легкой разминкой. Ибо нас уже десятки тысяч", – уверяет один из героев видео.
openDemocracy отправил в РДК запрос с просьбой подробнее рассказать об их самоидентификации и взглядах на будущее устройство российского государства. На момент публикации материала ответов не поступило.
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