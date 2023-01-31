"Экономика скукоживается". Как война меняет жизни людей в российской провинции

От Саратова до линии фронта – более восьмисот километров. Тем не менее взрывы здесь стали раздаваться регулярно: только за декабрь 2022 года военную базу в соседнем городе Энгельс три раза атаковали беспилотники. Но сильнее беспилотников по городу бьют экономические проблемы, усугубленные санкциями и мобилизацией: повышение цен, дефицит импортных лекарств и продуктов, рост безработицы. Многие, однако, продолжают считать, что нападение на Украину – это "единственный правильный вариант сохранить мирную жизнь всем гражданам России".

"Покупать продукты надо, иначе сдохну"

По ассортименту товаров в саратовских супермаркетах не сразу можно догадаться, что в стране что-то случилось. Но при ближайшем рассмотрении можно заметить, что упаковка отечественных соков стала выглядеть менее яркой – теперь это белые коробки с небольшими цветными принтами. Вместо ушедшей из России кола-колы на полках появились газировки-аналоги отечественного производства. Любители той самой, аутентичной колы должны выйти на местных розничных торговцев, которые завезут "благородный" шипучий напиток из соседнего Казахстана.

В сети алкомаркетов стали продавать офисную бумагу. Товар, ставший весной дефицитным, вначале подорожал до тысячи рублей за упаковку 500 листов. Но благодаря неожиданному посредничеству через сеть алкомаркетов "Красное и белое" снова вернулся в народ по более низкой цене: 300 рублей за бумагу цвета капучино, 400 – за привычную беленую. Образец белоснежной бумаги аккуратно помещен в прозрачный пакет и лежит ближе к кассе, рядом с семечками и киндер-сюрпризами.

Ничего из перечисленного, впрочем, не интересует 64-летнего пенсионера Алексея Барковского (имя изменено по просьбе героя – прим. ред.). У него другая проблема: даже обычные, недефицитные товары, стали менее доступны. "Есть война, нет – без разницы: цены в магазинах как росли, так и продолжают расти. Но покупать продукты надо, иначе сдохну", – прагматично замечает Барковский.