Украине приходится бороться за то, чтобы просто продолжать платить учителям

С начала российского вторжения бюджет Украины сталкивается с огромными трудностями, и украинское правительство вынуждено вводить меры жесткой экономии в том числе в сфере образования.

Это приводит к экономии на местном уровне, в результате местные власти вынуждены искать средства, чтобы покрыть дефицит по заработной плате учителям. Учительские зарплаты обычно покрываются за счет государственных дотаций, но увеличение расходов на оборону означает урезание расходов на остальные сферы.

"Зарплаты – это очень тяжелая нагрузка на местные бюджеты", – рассказал openDemocracy Сергей Романюк, заместитель председателя Профсоюза работников образования Украины. Местные власти, по его словам, оплачивают содержание учебных заведений, весь обслуживающий персонал, а теперь им еще приходится платить часть зарплаты учителям.

Ожидается, что в 2023 году расходы бюджета Украины достигнут 2 трлн 640 млрд гривен, а дефицит составит составит 20,6% ВВП и почти сравняется с доходами. Примерно половина бюджета обеспечивается за счет международной поддержки. Правительство вынуждено было сократить финансирование почти во всех сферах – из-за войны с Россией резко выросли расходы на оборону.

"Этот бюджет – самый сложный в нашей истории", – сказал министр финансов Украины Сергей Марченко на презентации проекта перед парламентом в ноябре, назвав в качестве причины "преступные действия Российской Федерации".

Нагрузка на госбюджет уже привела к мерам жесткой экономии в здравоохранении и урезанию зарплат военнослужащим. При этом спровоцированная вторжением инфляция, рост расходов на жилье и проблемы экономики сделали жизнь в Украине еще более дорогой по сравнению с февралем 2022 года, когда Россия вторглась в страну.

Учителя справедливо переживают, что сокращение зарплат еще больше затруднит их существование.

Слишком много школ?

Система образования всегда страдала от недофинансирования в Украине, стране, унаследовавшей с советских времен разветвленную сеть из более чем 15 тыс. учебных заведений. Многие школы, особенно в сельской местности, посещает сравнительно мало учеников – от 10 до 30 человек, но при этом они полностью укомплектованы кадрами.

Перед российским вторжением Украина начала масштабные реформы местных органов власти и системы образования. Они были нацелены на то, чтобы улучшить управление госслужбами на местах путем создания укрупненных территориальных органов власти и "оптимизировать" государственные расходы на образование.