Украине приходится бороться за то, чтобы просто продолжать платить учителям
Спустя 14 месяцев с начала полномасштабной войны Украина вынуждена урезать дотации на образование, а местные власти судорожно пытаются найти деньги на зарплаты учителям.
С начала российского вторжения бюджет Украины сталкивается с огромными трудностями, и украинское правительство вынуждено вводить меры жесткой экономии в том числе в сфере образования.
Это приводит к экономии на местном уровне, в результате местные власти вынуждены искать средства, чтобы покрыть дефицит по заработной плате учителям. Учительские зарплаты обычно покрываются за счет государственных дотаций, но увеличение расходов на оборону означает урезание расходов на остальные сферы.
"Зарплаты – это очень тяжелая нагрузка на местные бюджеты", – рассказал openDemocracy Сергей Романюк, заместитель председателя Профсоюза работников образования Украины. Местные власти, по его словам, оплачивают содержание учебных заведений, весь обслуживающий персонал, а теперь им еще приходится платить часть зарплаты учителям.
Ожидается, что в 2023 году расходы бюджета Украины достигнут 2 трлн 640 млрд гривен, а дефицит составит составит 20,6% ВВП и почти сравняется с доходами. Примерно половина бюджета обеспечивается за счет международной поддержки. Правительство вынуждено было сократить финансирование почти во всех сферах – из-за войны с Россией резко выросли расходы на оборону.
"Этот бюджет – самый сложный в нашей истории", – сказал министр финансов Украины Сергей Марченко на презентации проекта перед парламентом в ноябре, назвав в качестве причины "преступные действия Российской Федерации".
Нагрузка на госбюджет уже привела к мерам жесткой экономии в здравоохранении и урезанию зарплат военнослужащим. При этом спровоцированная вторжением инфляция, рост расходов на жилье и проблемы экономики сделали жизнь в Украине еще более дорогой по сравнению с февралем 2022 года, когда Россия вторглась в страну.
Учителя справедливо переживают, что сокращение зарплат еще больше затруднит их существование.
Слишком много школ?
Система образования всегда страдала от недофинансирования в Украине, стране, унаследовавшей с советских времен разветвленную сеть из более чем 15 тыс. учебных заведений. Многие школы, особенно в сельской местности, посещает сравнительно мало учеников – от 10 до 30 человек, но при этом они полностью укомплектованы кадрами.
Перед российским вторжением Украина начала масштабные реформы местных органов власти и системы образования. Они были нацелены на то, чтобы улучшить управление госслужбами на местах путем создания укрупненных территориальных органов власти и "оптимизировать" государственные расходы на образование.
Доля государственного финансирования зарплаты учителей в каждой отдельной школе теперь рассчитывается по формуле, которая учитывает численность населения и другие факторы. Часто это означает, что школы в малонаселенных сельских районах недополучают средства.
Военное давление на экономику страны вынуждает украинское правительство сокращать централизованные дотации на зарплаты в секторе образования.
Так, на 2023 год правительство выделило 87,5 млрд гривен на зарплаты учителям, что почти на 20% меньше, чем в 2022 году. Весь бюджет министерства образования и культуры Украины на этот год составляет 156 млрд гривен и финансируется за счет проектных средств Всемирного банка.
Пока без увольнений
Опасения возможных массовых увольнений учителей пока не оправдались. Местные власти взяли на себя расходы по закрытию дефицита зарплат, но были вынуждены экономить средства там, где это только возможно. В итоге педагогам урезают премии и оплату за дополнительную работу (а это важная часть преподавательской зарплаты) или вынуждают их выходить в отпуск за свой счет.
Учитель географии Владимир Парафин рассказал openDemocracy, что учителей в его селе Козлив Волынской области на северо-западе Украины недавно попросили взять от трех до пяти дней неоплачиваемого отпуска на время весенних каникул – из-за нехватки денег на зарплаты.
Козлив входит в состав расширенной Локачивской территориальной общины и не имеет средств на то, чтобы платить зарплаты учителям в течение двух месяцев в следующем году – отсюда и вынужденный неоплачиваемый отпуск.
"Если наши учителя не пойдут в отпуск за свой счет хотя бы на две недели летом, то у нас не будет денег на их зарплату в ноябре, – говорит Ирина Борис, начальница финансового отдела местной администрации в городе Хыров недалеко от границы с Польшей. – Мы им так и говорим: пожалуйста, возьмите отпуск за свой счет, чтобы школа не закрылась и чтобы не потерять работу".
Местная администрация в Хырове была создана в результате децентрализации в 2021 году. В ее ведении находится 15 школ и 1700 учеников.
Согласно формуле финансирования, хыровской администрации в данный момент не хватает средств для оплаты труда 30 из 356 учителей. По словам Ирины Борис, из-за сокращения госдотаций Хыров испытывает дефицит бюджета в размере 11,5 миллионов гривен на оплату педагогам:
"Вопрос дотаций на образование очень болезненный [...] Мы добавили шесть миллионов гривен из местного бюджета [на зарплату учителям], но нам все равно не хватает пяти с половиной миллионов".
В результате пришлось сократить некоторые дополнительные выплаты, например, надбавку за "престижность".
Представительница администрации также рассказала, что две соседние общины закрыли несколько школ, в которых было мало учеников, но проблему дефицита образовательных дотаций это для них не решило. Хырову такой метод не подходит, потому что "нет транспорта и дорог, чтобы возить таких детей в ближайшую школу".
Плавное снижение
Пока что сокращение расходов на образование в Украине проходило плавно по двум причинам.
Во-первых, некоторые местные бюджеты справились с дополнительной нагрузкой лучше других. Две трети местных администраций за пределами зоны боевых действий сообщили о снижении налоговых поступлений за последний год, но некоторые из них смогли восполнить недостаток в зарплате учителей из собственных бюджетов.
Например, Мукачево, второй по величине город Закарпатской области на западе страны, не пострадал от российских атак на гражданские и военные объекты. Здешние городские власти смогли компенсировать сокращение госдотаций – а почти 33 млн гривен из собственного бюджета – и могут платить учителям полную зарплату. В то же время до этого года городские власти отправляли на пенсию сотрудников, достигших соответствующего возраста.
Во-вторых, сложная модель заработной платы учителей в Украине также несколько смягчила удар. Вместо массовых сокращений урезание зарплат происходило постепенно, поскольку по закону некоторые надбавки отменять нельзя.
Из чего состоит зарплата украинских учителей?
Зарплата учителей начинается с базовой ставки, которая зависит от категории, к которой они относятся. Существует четыре основных категории, и разница в оплате труда для каждой из них составляет примерно 10%.
Кроме того, учителям платят за любую дополнительную работу. Например, классному руководителю доплачивают 25% от базовой ставки, проверка тетрадей – еще одна доплата.
Дополнительная надбавка за престижность профессии варьируется от 5% до 30% от базовой ставки. Ее выплачивали из местных бюджетов и сократили одной из первых. Более того, надбавка за "престиж" уже стала поводом для дебатов. Так, депутатка парламента Инна Совсун выступает за единую ставку зарплаты для учителей:
"Если работа учителя везде одинаково престижна, то это должна быть часть зарплаты, а не надбавка".
Она против того, чтобы " формировать зарплату из кучи мелких дополнительных выплат".
Учитель физики Игорь Шило из Полтавы в центральной Украине рассказал openDemocracy, что надбавка за "престиж" раньше составляла 20% его зарплаты.
Сегодня он получает только 5% премии из-за сокращения дотаций. В результате, по словам Шило, домой он приносит в месяц на 1500 гривен меньше, чем раньше, и теперь его месячная зарплата составляет 10 тыс. гривен.
"Трудно выжить на ту зарплату, которую сейчас получает учитель, – говорит Шило. – Если вы семья с ребенком или у вас нет собственного жилья, то это вообще нереально". С тех пор, как после начала российского вторжения в Полтаву приехало много вынужденных переселенцев, стоимость жилья в городе выросла на 30%.
Хотя в школе Шило увольнений не было, он говорит, что некоторые его коллеги задумываются о смене профессии.
Член Свободного профсоюза работников образования и науки Украины, Шило проводит невеселые подсчеты: "Аренда квартиры [в Полтаве] сейчас от 8 до 10 тыс. гривен. А учитель, который пришел на работу без опыта и высокой категории [оплаты труда] будет получать около 7 тыс. гривен".
Будущее украинского образования
По мере того, как убытки от российского вторжения продолжают накапливаться, возникает ощущение, что будущее украинского образования поставлено на карту. Миллионы детей были вынуждены уехать из родных домов, часто за границу, сотни школ разрушены российскими ракетными и артиллерийскими обстрелами.
Будущее выглядит безрадостным и с точки зрения способности украинского правительства планировать и оплачивать качественное образование. Впервые за последние шесть лет в государственном бюджете не предусмотрено средств на проведение резонансной реформы Новой Украинской Школы (НУШ).
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НУШ предусматривает перестройку всех секторов образования, включая подготовку учителей и модернизацию школ, а также дополнительный акцент на науке. Первый этап реформы начальной школы закончился в 2018-2019 годах. Следующим этапом была средняя школа, но пандемия замедлила реформу.
Ирина Когут, ассоциированный аналитик украинского исследовательского центра Cedos, считает, что проблемы с проведением реформы были еще до войны и пандемии.
"Реформа потеряла темп еще до Ковида", – рассказала она, имея в виду запланированную схему подготовки учителей пятых классов, которая так и не воплотилась в жизнь. Она добавила, что "бездействие" министерства образования говорит о том, что "нет ни видения реформы, ни желания ее проводить".
Она считает, что реформировать образование необходимо даже сейчас: "Нам нужно хотя бы как-то пересмотреть, перепланировать; остановиться и посмотреть, что было сделано хорошо, а что нет. Оценить эффективность и подумать о том, что мы можем сделать [...], чтобы после войны мы могли отстроить лучше, чем было".
Теперь вопросы будущего системы образования и проблемы ее финансирования предстоит решать новому министру образования Украины Оксену Лисовому. Назначенный на должность 21 марта, Лисовый призвал переосмыслить "метод воспитания ценностей" перед лицом российского вторжения и заявил, что "самая большая проблема в нашей системе образования – это воспитание терпимости к коррупции".
Депутатка Инна Совсун, бывшая замминистра образования, считает, что Лисовому стоит начать с оценки того, насколько пострадало образование украинских детей в результате российского вторжения. А также обеспечить каждую школу бомбоубежищем и разобраться со сложной структурой зарплаты, которая регулирует оплату труда учителей.
*При подготовке текста oDR также обратилось за комментариями в министерство образования Украины, но ответа не последовало.
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