Полусолидарность. Война в Украине и дилеммы западных левых

"Российские войска – вон из Украины! Переговоры вместо танков", – гласит баннер на фасаде исторического Karl-Liebknecht-Haus в Берлине, где расположена штаб-квартира крупнейшей немецкой левой партии Die Linke.

Лозунг отражает позицию, которую многие считают противоречивой: с одной стороны, осуждение путинской агрессии, а с другой – неприятие поставок оружия жертве этой агрессии и призывы к миру. Молчаливо подразумевается: ценой уступок со стороны Киева.

Подобный пацифизм – не лучше откровенно пророссийской ориентации, убеждены украинские активисты, в том числе – принадлежащие к левому лагерю. Эти аргументы, по их словам, вторят позиции российских властей, которые призывают к переговорам с одной лишь целью – чтобы закрепить за собой захваченные территории и получить передышку в войне. А если верить недавнему расследованию The Washington Post, используются кремлевскими политтехнологами, чтобы ослабить поддержку Украины.

Тем не менее подобные взгляды превалирует среди левых – причем не только в Германии. В их пользу работают различные аргументы – от нежелания сливаться с политическим мэйнстримом до страха перед ядерным ударом и милитаризацией Европы.

О том, как война в Украине проверяет на прочность представления западных левых о себе и мире – в материале openDemocracy.