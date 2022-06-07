Как живут и к чему готовятся русские в Украине

Чем закончится война, в ходе которой наибольшей агрессии и разрушениям со стороны России подверглись русскоязычные регионы Украины; война, в ходе которой миллионы русскоязычных украинцев защищают страну в окопах и волонтерских центрах? Точно ли послевоенной Украине предстоит полное неприятие всего русского? О том, какой видят Украину живущие здесь россияне, openDemocracy рассказали оперная певица, программист, юрист, издатель и журналист.

"Нужно принимать все возможные негативные последствия сегодняшнего времени и по возможности не вякать"

Владимир Жбанков

Поэт и юрист Владимир Жбанков переехал из Москвы в Киев семь лет назад после того, как негативно высказался о "крымском референдуме" , чем привлек внимание спецслужб. В последние годы Владимир предоставляет юридическую помощь белорусам, жертвам режима Лукашенко.

Война застала меня дома в Киеве, на Подоле. Несмотря на слухи и эвакуацию различных дипломатические ведомств, нападение стало сюрпризом. В первые дни был растерян. Но быстро нашел занятие и переключился на полезную деятельность.

До горячей фазы войны фиксировал различные преступления, совершаемые оккупационными властями в Крыму. Готовил материалы для международных институций. В декабре 2020 года мы подали большой доклад в международный уголовный суд, после чего было возбуждено расследование, связанное с массовыми нарушениями прав человека, различными преступлениями в отношении крымских татар и других категорий граждан. Был доклад о нарушении прав адвокатов в Крыму, работал также над санкциями – и в рамках акта Магнитского, и других санкционных режимов. В конце февраля все изменилось, переформатировалось, но работа продолжается.

Когда началась война, стал грузить мешки с песком, занимался сваркой противотанковых ежей. Мы с друзьями придумали разные оборонительные конструкции, которые пользовались большим спросом, а также удобные печки, которые были нарасхват. Тогда ведь было холодно, а готовить еду на позициях как-то нужно. Весь март по большей части был посвящен такой деятельности.

Когда руки и голова заняты, проще переживать происходящие ужасы. Громкий звук и постоянно летящие искры не дают особо размышлять. После 8-10 часов такой работы тебя хватает только на то, чтобы смыть металлическую пыль. Поэтому в психологическом плане мне повезло. Да и элементарное кидание мешков с песком в первые дни существенно очищало голову.

С неприятием со стороны украинцев не сталкиваюсь. В Киеве каждые выходные проходит поэтическое мероприятие "Перша кава" (первый кофе – прим. ред.), где люди в свободном формате читают стихи. Те, кто больше всего понравился аудитории, получают в награду пачку кофе. Недавно посетил чтения и был единственным, кто читал на русском языке. Получил кофе в награду. Думаю, и в будущем обойдется без ксенофобии. Возможно, права голоса в такой момент у меня особо нет, но все же надеюсь, что в Украине будут соблюдаться базовые акты международного права и конституция – она вполне соответствует международным стандартам прав человека. От стандартов права лучше не отходить не только из соображений гуманности, но и потому, что Украине необходима международная помощь в максимально возможных объемах. Соблюдение принципов гуманности этому будет способствовать, а несоблюдение – мешать.

Что касается "хороших русских", я сомневаюсь в существовании групповых идентичностей в целом и такого явления как "русские" в частности. Единая культура – это что-то воображаемое. Русская культура в описании советского школьного учебника по литературе, в описании учебника периода девяностых и учебника периода нулевых – это разные вещи. Андеграундная и официальная культуры 1980-х – тоже разные. И география распространения этой культуры не совсем ясна. Проще говоря, Набоков – русская культура или нет? Половина его произведений на английском написана.

Готов ли я лично нести ответственность за происходящее? Готов. И хоть моя рефлексия продолжается, общественная жизнь – это другое. Думаю, нужно принимать все возможные негативные последствия сегодняшнего времени и по возможности не вякать.