Ключ к "стальному сердцу" Украины

Только после этих событий его назначили главой военной администрации Криворожского района. Но на каком основании он отдавал распоряжения об обороне города первые три дня и почему их выполняли другие? "У меня есть определенный авторитет, он тогда помог мне собрать город в один кулак. А потом эту функцию узаконили", – поясняет теперь Вилкул.

Спустя почти полгода в его обязанности руководителя военной администрации входит не только оборона родного города, но и строительство укрепрайонов вдоль 150 км фронта, восстановление освобожденных сел соседней Херсонщины, эвакуация гражданских из-под обстрелов и поддержка десятков тысяч беженцев, бегущих через Кривой Рог или остающихся тут. Вилкул считает, что война не закончится быстро, а поэтому в ней победят марафонцы. О политическом будущем он говорить отказывается

Криворожский авторитет, о котором говорит Вилкул, как оказалось происходил не из формальных полномочий и не из политических связей, а из более раннего опыта – управления горно-обогатительными комбинатами (ГОК).

Руда и БелАЗы

На Северном ГОКе о бывшем гендиректоре отзываются с неизменным пиететом даже спустя 16 лет после его ухода в политику. Да и сам Вилкул в 2006-2010 году, уже будучи депутатом парламента от "Партии регионов", носил звание почетного президента комбината. Совладельцы группы "Метинвест", в которую входит СевГОК, Ринат Ахметов и Вадим Новинский были также и главными спонсорами "Партии Регионов".

Но в критический момент Вилкул поступил именно как директор, а не как политик считают теперь многие металлурги и горняки Кривого Рога – именно так ему удалось в считанные часы собрать индустриальную элиту на защиту города. Он знал всех и все: где достать взрывчатку для подрыва тоннелей, в каком цеху из рельсов сварят противотанковые ежи, а где смогут наладить выпуск бронежилетов для тысяч добровольцев, выстроившихся у военкоматов.

В горно-транспортном цеху СевГОКа с удовольствием на свой лад пересказывают историю про перекрытые БелАЗами дороги. Цех – один из немногих работающих на комбинате в июле. Но и сейчас среди карьерных самосвалов и экскаваторов малолюдно – рабочие ушли в убежище по сигналу воздушной тревоги над городом.