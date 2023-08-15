"Каждый получит свое". Как и кого в Украине преследуют за коллаборационизм
На освобожденных территориях Украины расследуют тысячи дел о коллаборационизме. За связи с российскими властями суды отправляют под арест чиновников, педагогов, бизнесменов, агитаторов псевдореферендумов и работников городских служб. Но дискуссия о том, что именно считать предательским сотрудничеством с оккупантами, продолжается.
Прохладным апрельским утром тишину малолюдной улицы в старом центре Херсона нарушает грохот опрокинутого с тротуара тысячелитрового контейнера с мусором. Двое в бронежилетах невозмутимо выгребают содержимое прямо на проезжую часть и берутся за следующий. Зловонная куча растет перед крыльцом штаб-квартиры благотворительного фонда "Город силы". Дима, один из координаторов местных волонтеров, выходит на крыльцо с кофе и тут же пресекает мою попытку возмутиться происходящим: "Не парься, это коммунальщики".
В ту же минуту из-за угла поворачивает трактор, за ним следует десяток человек с лопатами и в таких же легких бронежилетах. Несколько бодрых взмахов, и мусорная куча перемещается в прицеп трактора. Коммунальщики двигают дальше, поправляя бронежилеты и прислушиваясь к первым в этот день раскатам артиллерийского обстрела.
Для всех этих шумных манипуляций у Дмитрия находится простое объяснение: в Херсоне просто не осталось спецмашин, которые могут перегружать мусор прямо из контейнеров. Два десятка таких мусоровозов суд арестовал буквально накануне, после того, как отправил под стражу их владельцев – супругов Алену и Дмитрия Дубровских, чья компания "Херсонавтокомунсервис" убирала херсонский мусор последние 20 лет. Ее деятельность во время оккупации города российской армией правоохранители теперь считают преступной.
Областное управление полиции и прокуратура, отчитываясь о задержании бизнесменов в марте, утверждали: прошлым летом те поддержали введение расчетов в рублях, открыли счета предприятия в российском банке и платили оккупантам налоги. А значит "вели хозяйственную деятельность в тесном взаимодействии с государством-агрессором" и "передавали оккупантам материальные ресурсы" – это расценивается как коллаборационизм и пособничество государству-агрессору и грозит лишением свободы на срок до пяти и до 12 лет соответственно.
Расследование закончили за пару месяцев. Уже в июне обвинение мусорщиков в коллаборационизме стало для Херсонского городского суда "делом номер один" – формально первым, принятым к рассмотрению после 16-месячного перерыва.
Супруги Дубровские вот уже четыре месяца сидят под стражей в следственном изоляторе Николаева, но не признают вину, следует из решений судов, опубликованных в государственном реестре. Их адвокаты отказались передавать подсудимым вопросы oDR и как-либо комментировать дело. Также воздержалась от комментариев и херсонская прокуратура.
Мусоровозы Дубровских до сих пор простаивают под арестом. Город, переживший в июне разрушительное наводнение, так и не смог получить их хотя бы во временное пользование.
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"Коллаборантов не так уж много"
Херсонский суд работает чуть больше месяца, но опубликовал уже четыре приговора за коллаборационизм. Это треть процента от 1088 уголовных дел, открытых к концу июня в области по этой этой статье. Еще 234 расследования, согласно статистике прокуратуры, заведено по статье о пособничестве агрессору. В целом на Херсонщину приходится пятая часть от общего числа уголовных дел, заведенных по обеим статьям во всей Украине.
Примечательно, что большинство херсонских расследований о коллаборационизме открыли еще до освобождения левобережной части области от оккупации. Следователи СБУ, покинувшие город в первое же утро вторжения, уже из эвакуации заводили дела на оставшихся земляков – в первую очередь на тех, кто шел на сотрудничество с оккупантами публично. Расследовать такие дела и судить обвиняемых разрешалось заочно, не дожидаясь ареста.
Топ-коллаборанты, вроде главы оккупационной администрации области Владимира Сальдо, тоже не стали дожидаться ареста и покинули правобережье области вместе с российской армией. Но сбежали не все: с первых дней освобождения Херсонщины в ноябре правоохранители ежедневно рапортуют о задержанных экс-полицейских, чиновниках, главврачах больниц, учителях, преподававших по российской программе, организаторов "референдума" о присоединении к РФ и других подозреваемых в коллаборационизме. СБУ пришлось привлечь к работе еще и полицию, но до конкретных подозрений доходит пока одно расследование из шести: всего 159 – по статье о коллаборационизме, 33 – о пособничестве агрессору.
Куда больше подозреваемых в "Базе предателей Херсона" – анонимном телеграм-канале, в котором с августа прошлого года публикуются данные о гражданах, замеченных в связях с российскими властями.
Администратор канала в переписке с oDR, представившийся как Nulledo, говорит, что сбился со счета где-то на 700-й анкете. К концу июля их было как минимум две тысячи – ежедневно выходит от одного до пяти новых досье. "Но в процентном соотношении к общему населению [до полномасштабного вторжения в области проживало около одного миллиона человек] коллаборантов не так уж много", – отмечает администратор.
Большинство фигурантов Nulledo находит сам в оккупационных медиа или группах в соцсетях, информацию об остальных присылают подписчики – их на канале более 35,5 тысяч. Данные администратор проверяет по открытым источникам. "Люди в большинстве своем не осознают, сколько оставляют цифровых следов в Сети, в частности, в социальных сетях или чатах", – пишет OSINT-исследователь.
Поиск предателей в интернете занимает почти все время – по словам Nulledo, он позволяет себе максимум один выходной в неделю. От расспросов об оплате он деликатно уклоняется. Отвечать, работает ли официально в правоохранительных органах или спецслужбах, отказывается. "Я просто помогаю СБУ немного ускорить процессы", – пишет администратор "Базы предателей".
"Кому-то не хватило ума понять, что он совершил преступление"
И все же Nulledo приводит пример сотрудничества с официальным следствием: в феврале он попросил подписчиков помочь собрать доказательства о якобы фактах коллаборационизма 57-летнего Рзы Рзаева – во время оккупации тот работал завхозом главного городского базара. Какие именно доказательства удалось собрать, Nulledo не объясняет, но через две недели полиция арестовала Рзаева и еще одного работника базара. Оба с тех пор в тюрьме: в июне их обвинили в коллаборационизме и пособничестве агрессору в сговоре со сбежавшими на левый берег директором и главной бухгалтеркой базара.
Почему такие, как Рзаев, остались в Херсоне после освобождения украинской армией? Часть держалась за имущество, часть рассчитывала откупиться, а кому-то не хватило ума понять, что он совершил преступление, рассуждает Nulledo. "Но каждый получит свое", – надеется он на справедливое наказание украинских судов.
Приговоры и сроки
В государственном реестре судебных решений к 1 августа опубликовано 50 приговоров о коллаборационизме херсонцев. До июня почти все такие дела поступали в суды Одессы, там обходились без подробных разбирательств: обвиняемые почти всегда шли на сделку со следствием, признавали вину. В половине случаев речь вообще шла о мелких проступках: публичном отрицании российской агрессии или службе на должностях, не предусматривающих ответственности, в оккупационных администрациях – за такое наказывают разве что многолетним запретом на работу в украинских органах власти.
В остальных случаях сотрудничество и раскаяние обеспечивали минимальный возможный приговор. Для пенсионерок, обходивших с урнами односельчан на сентябрьском "референдуме" – пять лет лишения свободы. Для заместительницы директора херсонской школы, внедрявшей российскую программу – три месяца ареста и десятилетний запрет на педагогическую деятельность. Для 20-летнего безработного, согласившегося на службу в российской полиции – восемь лет колонии и 15-летний запрет на работу в правоохранительных органах. И только гауляйтеру полуторатысячного села Нововоскресенское Юрию Петухову раскаяние не помогло: судья Денис Донцов дал ему 12 лет лишения свободы – на год больше, чем просил прокурор.
Впрочем, раскаяние подсудимых – далеко не всегда искреннее. Показателен пример двух водителей отделения российской полиции в Херсоне, приговоренных в конце марта в Киеве к 12-летнему лишению свободы. Оба согласились на упрощенный порядок слушаний, признав вину. Но на судебном заседании утверждали, что не были полноценными сотрудниками правоохранительных органов оккупантов и не осознавали, что нарушают закон.
Без четкого определения
Коллаборационизм – преступление для Украины новое, в Уголовном кодексе оно появилось спустя несколько дней после полномасштабного вторжения России. В западном же праве этот термин ввели еще в годы Второй мировой войны – для описания преступного сотрудничества с оккупантами в ущерб своей родине. В СССР и Советской Украине за коллаборационизм наказывали по разным статьям УК, предателями объявляли целые народы, а внесудебные казни не поддавались учету.
Исследовательница Валентина Шайкан из Кривого Рога в своей работе 2005 года "Коллаборационизм на территории рейхскомиссариата Украина" приводит данные из архивов СБУ: с 1943 по 1957 год включительно по обвинениям в "предательстве и пособничестве оккупантам" в УРСР арестовали и осудили 80,5 тысяч человек – 40% от общего числа всех преступников.
Когда я прошу Андрея Осадчука, депутата украинского парламента от оппозиционной партии "Голос", оценить результат 16 месяцев работы закона о коллаборационизме, он тоже обращается к цифрам. По всей стране открыто почти шесть тысяч дел, выдвинуто более 1700 подозрений и около тысячи из них уже переданы в суды – правда, около половины из них слушаются заочно, без обвиняемых.
"Все это результат нашей работы в тот день", – сухо подытоживает первый зампредседателя комитета, через который проходят все правки в уголовный кодекс. Вспоминая, как 3 марта 2022 года 300 депутатов собрались на второе с начала полномасштабного вторжения заседание Верховной Рады – без анонсов и привычных трансляций – он использует эпитет "историческое". Комитету Осадчука пришлось в экстренном порядке готовить к рассмотрению семь новых законов военного времени – в сессионном зале депутаты приняли их, не обсуждая.
Законопроект о коллаборационизме авторства правящей партии "Слуга народа" уже год пылился в парламенте безо всякого движения. У оппозиции был и свой вариант, соавторства Осадчука, но времени для политических споров не оставалось.
"Оккупанты были уже не только в пригороде Киева, но и на территории восьми областей. Нашлись люди, которые им помогали, а отдельного, четко прописанного наказания для них не было. К сожалению, до большой войны этим никто не хотел заниматься. Поэтому принимали то, что очень быстро подготовили в крайне экстремальных условиях", – вспоминает депутат.
Тем не менее с большинством претензий, которые накопились к новой статье УК, вынужден согласиться.
"Такие дела рискуют превратиться в конвейер для статистики"
Главная из них: принятый впопыхах закон так и не внес в уголовный кодекс четкого определения, что же такое преступная коллаборационная деятельность. Вместо этого статья содержит перечень из восьми форм, которые принимает коллаборационизм: от уголовного проступка в виде отрицания иностранной агрессии в соцсетях, до службы в вооруженных формированиях РФ – особо тяжкого преступления.
Так же широко варьируются и санкции: за работу в оккупационных органах власти на рядовой должности грозит лишь временный запрет на госслужбу, на административном посту – лишение свободы на срок до 10 лет, а за работу в суде или полиции – до 15 лет. Педагоги за пропаганду оккупации и внедрение образовательных стандартов РФ могут получить до трех лет тюрьмы, организаторы референдумов – до 10, политических митингов в поддержку оккупантов – до 12.
Спустя всего три недели ответственность ужесточили: обвиняемых, скрывающихся в оккупации, разрешили судить заочно, а пойманных – держать под стражей без альтернативы в виде залога или домашнего ареста. Тогда же в уголовный кодекс добавили еще одно тяжкое преступление – "пособничество государству-агрессору". Так может расцениваться любая умышленная деятельность в помощь захватчикам и во вред Украине: выполнение или просто поддержка решений оккупационных администраций, сбор и передача им материальных ресурсов или любых других активов.
Осадчук признает: формулировки новых статей оказались слишком общие, перекликались друг с другом и с уже существовавшими преступлениями против национальной безопасности: например, с госизменой, посягательством на территориальную целостность или оправданием вооруженной агрессии РФ.
Министерства внутренних дел, юстиции и временно оккупированных территорий, депутаты и главы военных администраций с первых недель пытались разъяснить украинцам, какая именно деятельность на оккупированных территориях будет считаться преступной. Но такие разъяснения часто противоречили друг другу, окончательно запутывая граждан.
Недовольные со всех сторон
В первых заочных расследованиях против пророссийских политиков, встречавших захватчиков хлебом-солью, коллаборационизм казался очевидным. Но с возвращением украинских правоохранителей на освобожденные территории подходы силовиков начали сильно отличаться от региона к региону.
В прошлогоднем анализе, подготовленном коалицией украинских правозащитных организаций, приводились шокирующие примеры: посты в соцсетях в поддержку российской агрессии харьковские СБУшники расценивали как нетяжкий коллаборационизм (наказание – лишение права работать в госорганах), а черниговские – как глорификацию агрессора (от пяти до восьми лет лишения свободы).
Начальнице отделения "Госбанка ЛНР" на Луганщине угрожали заключением на 5-10 лет за коллаборационизм, а начальнику отделения российского банка в Херсоне – на 10-12 лет за пособничество агрессору. Командиру пожарных в Бердянске инкриминировали тяжкий коллаборационизм (12-15 лет лишения свободы), его коллеге в Старобельске – государственную измену (от 15 лет до пожизненного), а помощнице "прокурора ЛНР" – обе статьи сразу.
"Такие дела рискуют превратиться в конвейер для статистики, что точно не соответствует запросу на справедливость общества и не является превенцией от совершения таких преступлений", — отмечала одна из авторов отчета, юристка Дарья Свиридова.
В 2023 году про "конвейер для статистики" в расследованиях коллаборационизма заговорили уже практики уголовного права. В серии публикаций Украинского хельсинского союза по правам человека адвокаты, судьи и даже прокуроры приходили к выводу: правоохранители зачастую лишь подгоняют поступки подозреваемых под формулировки Уголовного кодекса, не утруждая себя изучением мотивов или ущерба.
Львовская судья Екатерина Котельва, например, призывала коллег прекратить массовую практику сделок о признании вины в коллаборационизме — поскольку утверждая такие сделки, судьи отказываются оценивать доказательства и вникать в мотивы обвиняемого.
"Судебные процессы по делам о коллаборационизме способны стать площадкой восстановления справедливости, общественного понимания и закладки устоев для будущего примирения, если такие процессы пройдут гласно и открыто", — писала она.
Прокурор Офиса генерального прокурора Валерий Жидков предлагал отделять от умышленного сотрудничества с оккупантами во вред государству так называемый "гуманитарный" коллаборационизм ради поддержания жизнедеятельности на захваченных территориях. "К подобным примерам следует отнести деятельность предприятий жилищно-коммунального и транспортного хозяйств… наличие продуктовых и бытовых магазинов (рынков)", — рекомендовал он еще до ареста херсонских мусорщиков.
Но активнее всего законодательство о коллаборационизме ругали крымчане, верящие, что война с Россией закончится деоккупацией полуострова. Случись это завтра, судить пришлось бы по меньшей мере 200 тысяч жителей полуострова, утверждала представительница президента Украины в АРК Тамила Ташева.
"Все эти годы мы общались с крымчанами, объясняли, что они не предатели, значительная часть из них – жертвы вооруженного конфликта!", – возмущался руководитель расположенной в Киеве прокуратуры Крыма и Севастополя Игорь Поночовный. В июне его подчиненные вели около сотни дел о коллаборационизме.
"Статья о коллаборационизме выполнила свою главную функцию – превентивную"
В стратегии деоккупации, подготовленной в офисе Ташевой, грозят уголовной ответственностью лишь тем, кто активно содействовал оккупации. Чиновникам и педагогам, вероятно, предстоит пройти через люстрацию, а бизнесменов, врачей, спасателей и бухгалтеров обещают не наказывать только за то, что они оставались в Крыму, работали и платили налоги российскому государству.
Битва поправок
Ситуация в оккупированных регионах действительно разная, но Украина не может позволить себе иметь в каждом отдельное уголовное право, отвечал Ташевой председатель правоохранительного комитета Сергей Ионушас, когда она представляла стратегию депутатам Верховной Рады в начале мая. Представительницу президента он позвал в рабочую группу, которая на тот момент уже третий месяц работала над новой редакцией закона про коллаборационизм.
Это будет уже седьмой по счету проект поправок, зарегистрированный в парламенте. Исправить только что внесенную в уголовный кодекс статью первым в апреле 2022 года решил Ионушас. По первым двум "нетяжким пунктам" он предлагал наказывать не только лишением права на госслужбу, но и общественными работами или штрафами до 5100 гривен (110 фунтов, три четверти минимальной зарплаты).
Его товарищи по пропрезидентской фракции "Слуга народа" инициировали отдельное наказание за коллаборационизм адвокатов и нотариусов, работающих в оккупации по российским законам – до шести лет лишения свободы. Группа оппозиционеров из объединения "Справедливость" – смягчение санкций за не вредящее государству сотрудничество с российской администрацией и более суровые санкции – за службу на руководящих должностях и организацию голосований.
Было предложение и от украинского правительства: не считать коллаборационизмом медицинское обслуживание, доставку пенсий, поддержку критической инфраструктуры, работу коммунальных служб, энергетической отрасли, розничную торговлю, общественное питание и сельское хозяйство. Особенно активно это предложение защищали аграрии, ведь в оккупации остались миллионы гектар земли.
"Допустим, уборка урожая не является преступлением, но мы точно знаем, что оккупационные власти расставили смотрящих от ФСБ по всем оккупированным территориям, и заниматься значимым сельхоз-бизнесом без прямого согласования с оккупантами невозможно. Отдельная история — реализация товарных партий зерна и другой сельхозпродукции под контролем оккупационной администрации: это прямая поддержка экономики агрессора", – рассуждает первый зампредседателя правоохранительного комитета Осадчук.
Так и не согласовав ни один законопроект, комитет еще в феврале решил написать свой. Ответственным за подготовку назначили Сергея Минько – депутата из оккупированного Мелитополя, бывшего мэра города.
Несколько раз менявший политические проекты, Минько – типичный мажоритарщик, представитель южноукраинского агробизнеса, владелец бренда "Мелитопольская черешня" и председатель партии имени себя. Его близкий соратник и нынешний мэр Мелитополя Иван Федоров в марте 2022 года провел шесть дней в русском плену и был обменян на девятерых российских срочников. А ярый противник (но бывший товарищ по "Партии регионов") Евгений Балицкий – глава оккупационной администрации Запорожской области – в июне был заочно приговорен к 15 годам лишения свободы за госизмену и посягательство на территориальную целостность Украины.
Федоров в многочисленных заявлениях и интервью призывает земляков сдавать мелитопольских коллаборантов и грозит строгой расправой всем, кто платит налоги в российский бюджет. Минько практически не выступает публично.
"Статья о коллаборационизме выполнила свою главную функцию – превентивную. Например, остановила людей от участия в незаконном референдуме – во всем Мелитополе работало полтора избирательных участка", – рассуждает депутат в телефонной беседе.
Его коллега по комитету Осадчук считает, что цель новых поправок к уголовной статье за коллаборационизм – сфокусироваться на неотвратимости наказаний и отпугнуть коллаборантов от желания оставаться на освобожденных территориях.
"Мы планируем конкретизировать описания составов преступлений и устранить излишнюю широту толкования отдельных частей закона – дабы "квалификация из пушки", по возможности, превратилось в снайперскую винтовку", – образно поясняет он.
Минько заверяет, что подготовленный его группой законопроект далек от радикальных формулировок Федорова и опирается на многие предыдущие инициативы. Но раскрывать детали депутаты отказываются. Финальный текст инициативы члены рабочей группы согласовали еще в мае, но до сих пор не зарегистрировали его официально. По словам Минько – ждут последней научно-правовой оценки.
Новые поправки уже не удастся принять за одно голосование, как в марте 2022 года, считает Осадчук, прогнозируя яростные дискуссии в парламенте и за его пределами. Если Рада не рассмотрит их в первом чтении, то закон так и не поменяют до конца года.
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