"Каждый получит свое". Как и кого в Украине преследуют за коллаборационизм

"Коллаборантов не так уж много"

Херсонский суд работает чуть больше месяца, но опубликовал уже четыре приговора за коллаборационизм. Это треть процента от 1088 уголовных дел, открытых к концу июня в области по этой этой статье. Еще 234 расследования, согласно статистике прокуратуры, заведено по статье о пособничестве агрессору. В целом на Херсонщину приходится пятая часть от общего числа уголовных дел, заведенных по обеим статьям во всей Украине.

Примечательно, что большинство херсонских расследований о коллаборационизме открыли еще до освобождения левобережной части области от оккупации. Следователи СБУ, покинувшие город в первое же утро вторжения, уже из эвакуации заводили дела на оставшихся земляков – в первую очередь на тех, кто шел на сотрудничество с оккупантами публично. Расследовать такие дела и судить обвиняемых разрешалось заочно, не дожидаясь ареста.

Топ-коллаборанты, вроде главы оккупационной администрации области Владимира Сальдо, тоже не стали дожидаться ареста и покинули правобережье области вместе с российской армией. Но сбежали не все: с первых дней освобождения Херсонщины в ноябре правоохранители ежедневно рапортуют о задержанных экс-полицейских, чиновниках, главврачах больниц, учителях, преподававших по российской программе, организаторов "референдума" о присоединении к РФ и других подозреваемых в коллаборационизме. СБУ пришлось привлечь к работе еще и полицию, но до конкретных подозрений доходит пока одно расследование из шести: всего 159 – по статье о коллаборационизме, 33 – о пособничестве агрессору.

Куда больше подозреваемых в "Базе предателей Херсона" – анонимном телеграм-канале, в котором с августа прошлого года публикуются данные о гражданах, замеченных в связях с российскими властями.

Администратор канала в переписке с oDR, представившийся как Nulledo, говорит, что сбился со счета где-то на 700-й анкете. К концу июля их было как минимум две тысячи – ежедневно выходит от одного до пяти новых досье. "Но в процентном соотношении к общему населению [до полномасштабного вторжения в области проживало около одного миллиона человек] коллаборантов не так уж много", – отмечает администратор.

Большинство фигурантов Nulledo находит сам в оккупационных медиа или группах в соцсетях, информацию об остальных присылают подписчики – их на канале более 35,5 тысяч. Данные администратор проверяет по открытым источникам. "Люди в большинстве своем не осознают, сколько оставляют цифровых следов в Сети, в частности, в социальных сетях или чатах", – пишет OSINT-исследователь.

Поиск предателей в интернете занимает почти все время – по словам Nulledo, он позволяет себе максимум один выходной в неделю. От расспросов об оплате он деликатно уклоняется. Отвечать, работает ли официально в правоохранительных органах или спецслужбах, отказывается. "Я просто помогаю СБУ немного ускорить процессы", – пишет администратор "Базы предателей".