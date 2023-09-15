"Конец эпохи олигархов". Как бывший соратник Зеленского Игорь Коломойский оказался под стражей

Первым обвинение Игорю Коломойскому 2 сентября предъявило Бюро экономической безопасности Украины – в мошенничестве и отмывании более полумиллиарда гривен. Служба безопасности Украины под вооруженным конвоем доставила Коломойского в суд, где ему предложили выйти на свободу под залог в размере 509 миллионов гривен (около 14 миллионов долларов). Но бизнесмен отказался, его адвокаты решили оспаривать размер залога, а он сам находится под стражей в следственном изоляторе СБУ.

7 сентября 2023 года другой силовой орган – Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), которое обладает большей автономией от государства – предъявил Коломойскому новое обвинение о завладении около 9,2 миллиарда гривен принадлежащего ему Приватбанка (около 388 миллионов долларов на курс 2015 года, когда была совершена операция). Эти деньги, правда, снова вернулись в банк – но уже в виде докапитализации со стороны акционера. Таким образом Коломойский хотел уладить проблему с финансовым регулятором – Национальным банком Украины.

Третье обвинение – об отмывании в 2013-2014 годах 5,8 миллиарда гривен (около 700 миллионов долларов по курсу того периода) – Коломойскому предъявили 15 сентября. Это обвинение выставило Бюро экономической безопасности Украины и Офис Генерального прокурора страны.

В декабре 2016 года Министерство финансов Украины национализировало Приватбанк, чтобы не допустить коллапса всей банковской системы страны, и залило в его капитал около 5,5 миллиардов долларов. А Игорь Коломойский бежал из Украины сперва в Женеву, а затем в Израиль.

Обратно бизнесмен триумфально вернулся в 2019 году после избрания президентом Украины Владимира Зеленского. Коломойский открыто поддерживал Зеленского на выборах из-за границы, и справедливо чувствовал себя победителем. А теперь сидит в тюремной камере в ожидании решения суда. Как же так вышло?

Корни состояния олигарха

Игорь Коломойский родился в Днепре (Украина) и сколотил состояние в 1990-х годах сначала на импорте товаров в Украину, а затем на валютных спекуляциях и приватизации советских государственных предприятий. Сердцем его империи был Приватбанк.

Как вспоминал в интервью 2010 года один из первых деловых партнеров Коломойского по группе "Приват" Алексей Мартынов: "Мы начинали бизнес с торговли промышленными потребительскими товарами и компьютерным оборудованием. Это было обычное предположение". Другой днепровский бизнесмен – Сергей Тигипко – позже предложил Мартынову и Коломойскому создать свой банк.

Банк помогал Коломойскому скупать активы и финансировать многочисленные бизнесы (историю этого банка я и Грехем Стек рассказали в книге "Приватная история", которая вышла в Киеве на украинском и русском языках в 2018 году).

К 2000-м Коломойский с партнерами уже контролировал крупнейшие украинские авиакомпании, ферросплавный и нефтяной бизнесы, начиная отот горнодобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности и заканчивая розничной сетью АЗС. В постреволюционном хаосе Евромайдана в 2014 году Коломойский в течение года занимал пост губернатора Днепра. И это не считая владения влиятельными телеканалами, роскошными курортами, элитной недвижимостью и футбольного клуба "Днипро". В форме именно этого клуба Коломойского задержали 2 сентября.