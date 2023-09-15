"Конец эпохи олигархов". Как бывший соратник Зеленского Игорь Коломойский оказался под стражей
2 сентября суд в Киеве на два месяца арестовал Игоря Коломойского – одного из самых богатых и влиятельных бизнесменов Украины. Ему предъявили три обвинения в мошенничестве, отмывании и присвоении денег с 2013 по 2020 год на общую сумму более 15,5 миллиардов гривен (около 416 миллионов долларов). Зеленский назвал арест миллиардера знаком перемен, но прогнозы об окончании эпохи олигархов могут быть преждевременными.
Первым обвинение Игорю Коломойскому 2 сентября предъявило Бюро экономической безопасности Украины – в мошенничестве и отмывании более полумиллиарда гривен. Служба безопасности Украины под вооруженным конвоем доставила Коломойского в суд, где ему предложили выйти на свободу под залог в размере 509 миллионов гривен (около 14 миллионов долларов). Но бизнесмен отказался, его адвокаты решили оспаривать размер залога, а он сам находится под стражей в следственном изоляторе СБУ.
7 сентября 2023 года другой силовой орган – Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), которое обладает большей автономией от государства – предъявил Коломойскому новое обвинение о завладении около 9,2 миллиарда гривен принадлежащего ему Приватбанка (около 388 миллионов долларов на курс 2015 года, когда была совершена операция). Эти деньги, правда, снова вернулись в банк – но уже в виде докапитализации со стороны акционера. Таким образом Коломойский хотел уладить проблему с финансовым регулятором – Национальным банком Украины.
Третье обвинение – об отмывании в 2013-2014 годах 5,8 миллиарда гривен (около 700 миллионов долларов по курсу того периода) – Коломойскому предъявили 15 сентября. Это обвинение выставило Бюро экономической безопасности Украины и Офис Генерального прокурора страны.
В декабре 2016 года Министерство финансов Украины национализировало Приватбанк, чтобы не допустить коллапса всей банковской системы страны, и залило в его капитал около 5,5 миллиардов долларов. А Игорь Коломойский бежал из Украины сперва в Женеву, а затем в Израиль.
Обратно бизнесмен триумфально вернулся в 2019 году после избрания президентом Украины Владимира Зеленского. Коломойский открыто поддерживал Зеленского на выборах из-за границы, и справедливо чувствовал себя победителем. А теперь сидит в тюремной камере в ожидании решения суда. Как же так вышло?
Корни состояния олигарха
Игорь Коломойский родился в Днепре (Украина) и сколотил состояние в 1990-х годах сначала на импорте товаров в Украину, а затем на валютных спекуляциях и приватизации советских государственных предприятий. Сердцем его империи был Приватбанк.
Как вспоминал в интервью 2010 года один из первых деловых партнеров Коломойского по группе "Приват" Алексей Мартынов: "Мы начинали бизнес с торговли промышленными потребительскими товарами и компьютерным оборудованием. Это было обычное предположение". Другой днепровский бизнесмен – Сергей Тигипко – позже предложил Мартынову и Коломойскому создать свой банк.
Банк помогал Коломойскому скупать активы и финансировать многочисленные бизнесы (историю этого банка я и Грехем Стек рассказали в книге "Приватная история", которая вышла в Киеве на украинском и русском языках в 2018 году).
К 2000-м Коломойский с партнерами уже контролировал крупнейшие украинские авиакомпании, ферросплавный и нефтяной бизнесы, начиная отот горнодобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности и заканчивая розничной сетью АЗС. В постреволюционном хаосе Евромайдана в 2014 году Коломойский в течение года занимал пост губернатора Днепра. И это не считая владения влиятельными телеканалами, роскошными курортами, элитной недвижимостью и футбольного клуба "Днипро". В форме именно этого клуба Коломойского задержали 2 сентября.
Журнал Forbes в своем списке миллиардеров оценивает капиталы Игоря Коломойского в 1 миллиард долларов, но называет его гражданином Израиля. У бизнесмена также есть кипрский паспорт. А вот есть ли у него украинский паспорт – доподлинно неизвестно. В прошлом году президент Владимир Зеленский якобы лишил его гражданства тайным указом. Но даже если этот указ существует, Коломойский мог его оспорить в суде – он любит судиться и знает, как это делается.
Коломойский и Зеленский
"Я ему симпатизирую, меня все в принципе устраивает", – так Коломойский говорил изданию "Украинская правда" о президенте Украины Владимире Зеленском еще полтора года назад.
Они долгие годы были бизнес-партнерами. Продакшн-студия Зеленского снимала шоу и сериалы для телеканалов Коломойского. Во многих из них Зеленский играл сам – так она стал известен по всей стране. В том числе он снимался и в комедийном сериале "Слуга народа", где учитель неожиданно становится президентом.
Перед выборами 2019 года его образ в сериале привел к резкому росту его рейтинга как кандидата. Телеканал Коломойского "1+1" открыто рекламировал Зеленского зрителям. Накануне выборов канал практически круглосуточно транслировал фильмы и передачи с участием Зеленского, в том числе ток-шоу в его поддержку.
Когда Владимир Зеленский победил во втором туре с неожиданными 73% голосов при явке более 61% избирателей, Коломойский сиял от счастья и раздавал интервью направо и налево. Фотографировался в офисе президента. Почти так, будто это он сам победил на выборах.
Вскоре он получил и практическую пользу от своих инвестиций. Адвокат Коломойского Андрей Богдан стал руководителем Офиса президента. А в списках партии Зеленского на парламентских выборах появились люди Коломойского.
В общей сложности, благодаря кандидатам от разных партий, Коломойский получил влияние на 65 украинских народных депутатов из 424, говорил в интервью один из народных депутатов Егора Чернева. Это была внушительная неформальная фракция.
После ареста Зеленский изменил свое мнение об олигархе, назвав его "грабителем".
"Больше не будет многолетнего "бизнеса как всегда" для тех, кто грабил Украину" — прокомментировал Зеленский арест бывшего соратника.
"Наш домашний олигарх"
В разгар предвыборной кампании оппоненты Владимира Зеленского называли его "марионеткой Коломойского". Однако в 2023 году уже высокопоставленный соратник Зеленского называл Коломойского "наш домашний олигарх".
С тех пор ситуация сильно изменилась. Коломойский потерял своего человека в Офисе президента, влияние на парламент также ослабло. Хотя он все еще сохраняет некоторую степень влияния в Украине, за границей дела идут не лучшим образом.
Некогда принадлежащий Коломойскому, а теперь государственный Приватбанк, подал иск против Коломойского в Высокий суд Лондона, и тот заморозил активы бизнесмена по всему миру.
Одновременно с этим власти США заинтересовались происхождением средств, на которые связанные с Коломойским люди покупали заводы и недвижимость в Огайо. Коломойский ранее называл эти обвинения "фейковыми" и направленными на "прикрытие" предполагаемых правонарушений во время национализации Приватбанка.
Но окончательно позиции Коломойского подорвало полномасштабное российское вторжение в Украину в феврале 2022 года.
Больше не будет многолетнего "бизнеса как всегда" для тех, кто грабил Украину
После начала войны украинские власти объединили все основные социально-политические телеканалы страны в единый новостной канал. В результате телеканал Коломойского "1+1" перешел под неформальный контроль Министерства информационной политики Украины.
Государство также конфисковало на время войны нефтяные активы Коломойского и поменяло лояльных ему менеджеров в госкомпаниях.
"Коломойский потерял контроль над Укрнафтой, Укртатнафтой и Укрнафтобуринням", – пояснил openDemocracy директор аналитического подразделения украинского инвестиционного банка Concorde Capita Александр Паращий. Тем не менее, у Коломойского еще есть шанс вернуть эти активы. Также он по-прежнему контролирует региональные энергетические компании, заводы ферросплавов и химический завод.
"Конец эпохи олигархов"
После задержания Коломойского 2 сентября, министр юстиции Украины Денис Малюська написал в фейсбуке о "конце эпохи олигархов". По его словам, раньше в цепочке "следователь-прокурор-судья" всегда находилось слабое звено, которое выбирало "супер-приз" от олигарха – и тот оставался на свободе. Но в этот раз система сработала гладко, считает министр.
Но есть и другая, более циничная версия событий. Возможно, подконтрольная президенту СБУ задержала Коломойского, чтобы опередить более самостоятельное НАБУ и таким образом передать дело Коломойского более лояльной структуре.
"Нельзя исключать, что [задержание Коломойского] – часть какой-то большой игры. В пользу этого свидетельствует отсутствие какого-то заметного сопротивления власти со стороны медийных активов Коломойского", – говорит Паращий из Concorde Capital.
Версия, что Зеленский перехватил инициативу борьбы с олигархами и пытается усилить роль СБУ в борьбе с коррупцией в ущерб независимым антикоррупционным органам, в том числе активно обсуждается в украинских СМИ.
"Желая приравнять коррупцию к государственной измене и отдать ее подследственность Службе безопасности Украины, в офисе президента хотят защитить своих топ-коррупционеров и создать возможность уничтожить доказательства их проступков", – считает руководитель Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин.
Издание "Страна" также писало, что незадолго до выдвижения первых обвинений от Бюро экономической безопасности Украины, Коломойский был на допросе в НАБУ. "По слухам, уже на следующей неделе (ориентировочно 7 сентября) детективы бюро должны были ему вручить подозрение. Таким образом, президент через подконтрольные ему БЭБ и СБУ решил опередить патронируемое западными структурами НАБУ и отправить Коломойского в тюрьму первым", – говорится в заметке.
Украинский Forbes также сообщал, что президентская команда перехватила инициативу у независимых антикоррупционных органов, а арест Коломойского 1 сентября обсуждался на закрытом совещании силовиков в офисе президента.
Основным аргументом в пользу этой версии была мягкость обвинения – в первом "раунде" Коломойского обвиняли только в отмывании 509 миллионов гривен. Однако последующее обвинение от госструктуры и все-таки прозвучавшее обвинение от НАБУ делает эту версию менее состоятельной.
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