Алексей Арестович. Главное успокоительное воюющей Украины
Украина второй месяц живет под ракетными обстрелами и авиабомбардировками, но на массовую панику среди украинцев нет даже намека. "Чем хуже обстановка, тем больше улыбаемся", — обращается к миллионам граждан с экранов их смартфонов советник главы Офиса президента Алексей Арестович. За подбадривающие высказывания и гипнотические интонации, а также за оптимистичные прогнозы итогов российско-украинской войны Арестовича называют "главным успокоительным" нации. Кто он такой, и какова его роль в этой войне?
В команде президента Зеленского, противостоящей российскому вторжению, Арестович — не единственный "супергерой". Но только он позволяет себе неформальную коммуникацию и смелые заявления о военной обстановке. Украинцы верят его прогнозам, ведь он предсказал российское вторжение. Видеофрагмент интервью изданию Апостроф с его прогнозами от 2019 года стал вирусным в Украине.
Я переписываюсь с советником в мессенджере, но найти время на разговор сейчас он не может. Это не похоже на него. В мирное время он легко шел на контакт, что отчасти и сформировало его привлекательность для журналистов. "Ты же знаешь, насколько он открыт в целом. Просто сейчас он перегружен запросами", — говорит экс-советник министра обороны Украины Татьяна Попова.
Кто такой Арестович
Биография Арестовича многогранна и даже скандальна, но каждый ее пункт объясняет его эффективность как спикера от власти внутри воюющего государства.
В 1990-е Алексей Арестович служил в Главном управлении разведки, является майором запаса. Когда Россия оккупировала части Донецкой и Луганской областей в 2014 году, участвовал в АТО. По словам самого Арестовича, совершил 33 боевых выхода за линию фронта.
Он имеет и актерское прошлое. В 1990-е и 2000-е годы играл в театре, снимался в рекламе и кино. А с 2000 года проводил психологические семинары и тренинги, закончил авторскую школу российского психолога Авессалома Подводного и изучал теологию в киевском Институте религиозных наук святого Фомы Аквинского.
Совокупность военных, актерских и психологических компетенций позволила Арестовичу стать успешным блогером. После Революции достоинства Арестович как военный эксперт активно комментировал обстановку в зоне проведения АТО, появляясь в эфирах общенациональных телеканалов, на радио и в прессе. В качестве эксперта и оказался в пуле государственной власти.
Во времена сотрудничества с командой Петра Порошенко Арестовича активно читали, репостили, за ним были готовы идти тысячи людей. Сейчас его Instagram насчитывает 1 миллион пользователей, канал в YouTube — 850 тысяч, а в Facebook за ним следят около 700 тысяч подписчиков.
Политический обозреватель и шеф-редактор издания "Бабель" Катерина Коберник рассказала oDR, что благодаря тому, как Арестович зарекомендовал себя в 2014 году, его привлек к работе и Офис президента Зеленского. В 2020 году он стал советником и спикером украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе. Вскоре глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назначил Арестовича внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны.
"Он дает массу ярких прогнозов, и лишь некоторые из них обязательно сбываются. Он прогнозировал и распад России в 2014 году"
Писатель Вадим Яковлев в комментарии oDR связал появление Арестовича в команде президента с желанием Зеленского привлечь к управлению государством новых людей: молодых, неиспорченных старыми бюрократическими подходами, активных и предприимчивых. "Арестович ровно таким и является", — считает Яковлев.
Несмотря на широкую популярность у украинских граждан, отношение к советнику в экспертном сообществе оставалось прохладным. Его критиковали за низкий уровень экспертизы. Директор украинского института политики Руслан Бортник напоминает о том, что много своих старых заявлений Арестович позже дезавуировал и признался в том, что занимался пропагандой.
Спустя три года оккупации некоторых районов Донецкой и Луганской областей Арестович действительно писал в фейсбуке о том, что "врал, начиная с весны 2014 года". "Это была чисто пропагандистская работа, вызванная военной агрессией России против Украины", — объяснял Арестович.
В то время он запомнился и другими острыми высказываниями. В 2021 году бывший министр внутренних дел Арсен Аваков напомнил украинцам давние слова Арестовича об АТО: "АТО — это большой курорт, такой, для мальчиков. Большой пионер-лагерь". В ответ Арестович заявил, что его слова вырваны из контекста, а экс-министр своими нападками начинает новый политический сезон и пиарится.
Примерно тогда же Арестович спровоцировал бурную реакцию украинцев и своим предложением изменить название украинского государства на "Русь-Украина" — с целью отобрать бренд "русских" у Российской Федерации. Позже назвал свои слова шуткой и отметил, что они не являются официальной позицией Киева.
— Почему его прогнозы сбываются? — спрашиваю Руслана Бортника.
— Он дает массу ярких прогнозов, и лишь некоторые из них обязательно сбываются. Он прогнозировал и распад России в 2014 году. Говорил, что Крымский мост никогда не будет построен. И что Украина получит контроль над Луганском и Донецком еще к ноябрю 2014 года.
— Но как ему удалось в таких подробностях спрогнозировать вторжение России в Украину?
— Практически все серьезные украинские политологи его прогнозировали. Арестович прекрасен в пиаре, но он не прогнозист и не инсайдер, не политический и не военный эксперт. Он — сценарист, коуч, популяризатор, — говорит Бортник.
Тем не менее во времена Порошенко Арестович сотрудничал с министерством обороны и главным управлением разведки, а сейчас использует актуальные данные ВСУ, поэтому важные инсайды у него были и остаются.
Незадолго до вторжения России в Украину, команда Зеленского отстранила Арестовича от работы. Это могло быть связано с его негативным бэкграундом. В 2000-х Арестович дружил с лидером праворадикальной партии "Братство" Дмитрием Корчинским, позже стал его заместителем. Вместе они ездили в Москву на конференцию "Евразийского движения" одного из идеологов "Русского мира" Александра Дугина.
— Что связывало Арестовича с "Братством" Корчинского? — спрашиваю у активиста партии, пожелавшего не называть своего имени.
— Харизма Корчинского, как и всех. Куда еще таким фрикам, как Арестович, было тогда идти? Корчинский был такой один, даже Александр Ройтбурд (прим.ред. — широко известный украинский художник) его любил.
— Для тебя Арестович — фрик?
— Конечно. В 2000-е и ты б его так назвал. Он вел занятия по артистическому саморазвитию для женщин, снимался в рекламе, при этом занимался и политической аналитикой. Мне кажется, он не достоин озвучивать такие вещи, которые сегодня озвучивает. В прошлом он часто увлекался, ляпал глупости, и получались проблемы.
Руслан Бортник считает, напротив, что эпизод с "Братством" добавляет Арестовичу флера эпатажности. "Многие из нас в молодости были радикалами, и Алексей не исключение" — говорит он.
Кроме прочего, по мнению Бортника, Арестович не является украинским националистом в классическом понимании: "Он сторонник не этнического, а комплексного, интегрального украинского национализма. Речь скорее о попытке построить украинскую империю, а не этническую нацию".
Давняя связь Арестовича с Корчинским и Дугиным не настораживает и экс-советника министра обороны Попову. Она не удивлена, что разведчику было интересно послушать такого специфического деятеля, как Дугин. Писатель Яковлев же объясняет этот факт биографии Арестовича авантюристическими качествами его личности, а также низким уровнем политической образованности большинства украинских граждан:
"Украинцы политически всеядны. Мы не так разбираемся в тонкостях политики, как это умеют делать в прогрессивных странах", — говорит Яковлев.
Арестович не только транслирует официальную информацию власти, но и модерирует социальные настроения
Если в 2000-х Арестович имел связь с ультраправыми имперцами, то сегодня "дружит" с либералами. В частности, к российской аудитории он систематически обращается через канал "Фейгин Live" журналиста Марка Фейгина.
Вторжение России в Украину сплотило политические силы и снизило градус разногласий во власти. После заминки с внезапным отстранением, Арестович снова в строю и ежедневно коммуницирует с украинским народом. Катерина Коберник объясняет его реактуализацию в команде президента отсутствием альтернативных спикеров такого уровня:
— Объективно, публичные выступления в команде президента под силу только Михаилу Подоляку (прим.ред. — советник главы Офиса президента Украины). Все остальные — не спикеры. Андрей Ермак (прим.ред. — глава Офиса президента Украины), Кирилл Тимошенко (прим.ред. — заместитель главы Офиса президента Украины) не любят общаться. А Ирина Верещук (прим.ред. — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины) не вселяет веру в победу.
— Может ли неоднозначное прошлое Арестовича сыграть злую шутку с Украиной?
— Мне кажется, сейчас важнее его профессиональные навыки, а не прошлое. К тому же Арестович не занимается переговорами. Он — спикер. Если бы он вел переговоры, можно было бы придать его прошлому больше значения.
— Но ведь шпион и в качестве спикера может найти возможность работать на врага?
— Уверена, людей, которые круглосуточно находятся возле Зеленского, проверяли разведки всех стран, заинтересованных в безопасности президента. Для американцев безопасность Зеленского имеет высокий приоритет. К тому же, украинский фронт автономен. ВСУ – отдельно, разведка – отдельно. Единолично спутать наши карты невозможно. То есть даже если бы Арестович работал на Кремль, это не повлияло бы на ход войны, — считает Коберник.
Роль и популярность
Сегодня Арестович не только транслирует официальную информацию власти, но и модерирует социальные настроения. Должность советника, коммуницирующего исключительно внутри государства, развязывает ему руки. Арестович не может влиять на внешнюю политику, зато вспахивать внутреннее информационное поле ему позволено практически любыми методами — лишь бы боевой дух граждан не падал.
"Он говорит почти обо всем так, будто во всем разбирается. Я не уверена в том, что он во всем разбирается, но когда формулирует, возникает ощущение, что он военный эксперт. Это важно во время войны", — комментирует Коберник.
Политолог-международник Максим Яли в описании эффекта Арестовича идет дальше и проводит параллель между советником и "экстрасенсами" Аланом Чумаком и Анатолием Кашпировским, которые в постсоветское время удаленно "лечили" украинских и российских граждан с телеэкрана.
"Когда люди находятся в состоянии колоссальной эмоциональной и физической нагрузки, им необходимы ориентиры, эксперты, мнению которых легко довериться, чьи высказывания позволят не "просесть" психологически. Эту функцию Арестович и выполняет", — считает Яли.
Вадим Яковлев сравнивает Арестовича с Джеймсом Бондом. Как и герой шпионских романов и фильмов, Арестович обладает привлекательной внешностью и завораживающим спокойствием, уверенностью. В экстремальных ситуациях действует взвешенно и целенаправленно. "В коллективном бессознательном украинцев его образ внушает доверие, с ним чувствуешь себя спокойней", — говорит Яковлев.
— Но ведь он не скрывает того, что меняет убеждения.
— Это считывается, как склонность к риску и экспериментам. И вообще, его ненавязчивый эгоцентризм близок характеру украинцев. Украинцы все достаточно индивидуалистичны.
По мнению Яковлева, приятие Арестовича широкими массами обусловлено и тем, что он не является носителем определенной региональной идентичности: ни западной части Украины, ни восточной, ни центральной. То, что он не считывается ни как свой, ни как чужой, добавляет ему универсальности, и как следствие — популярности.
И все же эта популярность недолговечна. С накоплением социальной усталости, отношение к спикерам власти, которые говорят о победах, будет меняться. Катерина Коберник считает, что Арестович дает излишне идеалистическую картину военных действий и окнчательного исхода войны. Она признает, что о победах, конечно, необходимо говорить, так принято во время войны, но стоит давать соотечественникам более широкую картину реальности.
"У людей завышенные ожидания относительно сроков окончания войны. Они надеются вернуться домой через месяц-два и будут разочарованы, когда это не произойдет. А ведь американская и английская разведки изначального говорили, что эта война будет затяжной", — объясняет Коберник.
В недавнем интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, Арестович признался в том, что подобные сегодняшним военные и личностные потрясения — его стихия. Это значит, что присутствие Арестовича в качестве советника сегодня выгодно не только украинцам, но и ему самому. Внимание миллионов растерянных в связи с российской агрессией украинцев, очевидно, питает артистический темперамент Арестовича. То, что рано или поздно народная любовь и внимание иссякнут, он тем не менее хорошо понимает. В своем другом видео он прямо заявил: "Пройдет какое-то время, и вы еще будете меня ненавидеть". А пока военное время продолжается, украинцы, вооружившись наставлением Арестовича, "не забывают про казацкий драйв и весело мочат врага".
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