Алексей Арестович. Главное успокоительное воюющей Украины

В команде президента Зеленского, противостоящей российскому вторжению, Арестович — не единственный "супергерой". Но только он позволяет себе неформальную коммуникацию и смелые заявления о военной обстановке. Украинцы верят его прогнозам, ведь он предсказал российское вторжение. Видеофрагмент интервью изданию Апостроф с его прогнозами от 2019 года стал вирусным в Украине.

Я переписываюсь с советником в мессенджере, но найти время на разговор сейчас он не может. Это не похоже на него. В мирное время он легко шел на контакт, что отчасти и сформировало его привлекательность для журналистов. "Ты же знаешь, насколько он открыт в целом. Просто сейчас он перегружен запросами", — говорит экс-советник министра обороны Украины Татьяна Попова.

Кто такой Арестович

Биография Арестовича многогранна и даже скандальна, но каждый ее пункт объясняет его эффективность как спикера от власти внутри воюющего государства.

В 1990-е Алексей Арестович служил в Главном управлении разведки, является майором запаса. Когда Россия оккупировала части Донецкой и Луганской областей в 2014 году, участвовал в АТО. По словам самого Арестовича, совершил 33 боевых выхода за линию фронта.

Он имеет и актерское прошлое. В 1990-е и 2000-е годы играл в театре, снимался в рекламе и кино. А с 2000 года проводил психологические семинары и тренинги, закончил авторскую школу российского психолога Авессалома Подводного и изучал теологию в киевском Институте религиозных наук святого Фомы Аквинского.

Совокупность военных, актерских и психологических компетенций позволила Арестовичу стать успешным блогером. После Революции достоинства Арестович как военный эксперт активно комментировал обстановку в зоне проведения АТО, появляясь в эфирах общенациональных телеканалов, на радио и в прессе. В качестве эксперта и оказался в пуле государственной власти.

Во времена сотрудничества с командой Петра Порошенко Арестовича активно читали, репостили, за ним были готовы идти тысячи людей. Сейчас его Instagram насчитывает 1 миллион пользователей, канал в YouTube — 850 тысяч, а в Facebook за ним следят около 700 тысяч подписчиков.

Политический обозреватель и шеф-редактор издания "Бабель" Катерина Коберник рассказала oDR, что благодаря тому, как Арестович зарекомендовал себя в 2014 году, его привлек к работе и Офис президента Зеленского. В 2020 году он стал советником и спикером украинской делегации в трехсторонней контактной группе в Минске по урегулированию ситуации на Донбассе. Вскоре глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назначил Арестовича внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны.