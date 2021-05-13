Школа насилия

"Тихий парень", отчисленный за академическую задолженность из колледжа, 11 мая открыл стрельбу по учащимся и учителям гимназии в Казани. Он пришел в свою бывшую школу – где его раньше "гнобили" – после скандала с отцом. Погибли семь детей и двое взрослых. Этот чудовищный случай заставляет задуматься: возможно, насилие в российских школах – не исключение, а правило.

Непротивление злу запретами

Подростки стреляют в школах. Подобное случается в самых разных странах, но у каждой трагедии есть свои особенности, а у каждого общества – свой характер реакции на произошедшее. В медийном обсуждении случившегося в Казани акцент чаще делается на том, что в этой школе три года назад отказались от охраны: там осталась лишь тревожная кнопка – и вот результат... Первый ответ со стороны властей на эти события – стремление ввести новые запреты на территории страны. Президент поручил руководству Росгвардии срочно проработать вопрос ужесточения правил оборота гражданского оружия. Кажется, ужесточение и контроль – единственная нормальная реакция на ненормальную ситуацию: выбор между свободой и безопасностью однозначно должен быть сделан в пользу последней. Больше камер, больше досмотров – именно это неизбежно защитит и убережет нас. Однако повышение степеней контроля над гражданами вовсе не обязательно обеспечивает их безопасность: в тоталитарных режимах "амок" попросту замалчивается – как это было, например, в случае с тараном жилого дома в Новосибирске в 1979 году.

По мировому опыту мы видим, что отреагировать на подобные вызовы можно по-разному: не обязательно строить новые заборы и нанимать отряды охранников. В США, например, родители, столкнувшись с ростом количества преступлений с участием детей, поняли: такие случаи, как правило, приходились на время между концом уроков и возвращением родителей с работы домой. Именно тогда было создано движение Afterschool Movement, призванное обеспечить безопасность школьников. Идея была поддержана самыми разными учреждениями, от пожарных частей до комьюнити-центров. Школьники, видя наклейку Afterschool Movement на дверях разных учреждений, знают: здесь им рады, здесь расскажут про работу, предложат поволонтерить и т. п. В городах, где это движение получило широкое распространение, количество преступлений с участием детей пошло на спад, дети получили возможность лучше интегрироваться в жизнь общества, осваивать новые городские пространства.

Борьба за безопасность при этом не обязательно должна сойти на нет – но она может стать более "точечной", направленной на определенные группы риска. Так, после терактов на острове Утойя Норвегия ужесточила контроль за людьми с психическими заболеваниями (т.н. "Закон Брейвика"). "Речь идет о том, чтобы ужесточить меры безопасности в клиниках для душевнобольных, чтобы предотвратить побеги, захват заложников и причинение телесных повреждений пациентам и персоналу специализированных медицинских учреждений", – сказала министр здравоохранения Норвегии Стрем-Эриксен. Таким образом защита интересов общества осуществляется через усиление контроля именно за потенциально опасными психически больными людьми, а не за всеми подряд.