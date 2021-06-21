Правозащита поневоле: как издание ЛГБТ-книг становится в России гражданским жестом

Спустя восемь лет после вступления в силу российского закона "о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних" стало, кажется, общим местом мнение, что эту "норму" (кавычки намеренны) можно считать законом лишь с очень большим трудом, – очень уж расплывчаты формулировки. Еще на стадии законопроекта политолог Екатерина Шульман говорила о нем: "Новация плоха не потому, что нехорошо обижать геев или средства массовой информации, а потому, что это вообще не закон, а бессмысленный набор оценочных терминов. Низкое качество закона не делает его неприменимым на практике, как полагают некоторые беспечные граждане. Оно делает закон применимым произвольно. Его реализация целиком предоставлена фантазии каждого районного прокурора и участкового полицейского".

Прогноз эксперта звучит пророчеством, если знать, к примеру, драматичную историю прошлогоднего кинофестиваля "Дух огня", на церемонии закрытия которого, по словам организаторов, представители Генпрокуратуры искали "несовершеннолетних балерин", якобы находившихся на сцене во время награждения ЛГБТ-драмы "Аутло".

Неудовлетворительное для законотворцев неразличение "пропаганды" и "просвещения" не вызвало лавины абсурдных судебных решений, но, воздействуя точечно и произвольно, этот закон оказался эффективен в качестве устрашения. О том, насколько силен был шок в сфере культуры, показывает случай со сборником эротической прозы, который в 2014 году предпочли не отдавать в продажу, а сжечь. Пойти на убытки питерские издатели решились из-за рассказа о сексе андроидов, имеющих вид мужчин.

Начиная с 2013 года, в России рискованным стал фактически любой публичный жест, так или иначе связанный с ЛГБТ+. Думается, именно запрет на полноценное присутствие квир-человека в общественном поле сделал невозможным фильм-байопик о композиторе Чайковском – самом знаменитом гее российской истории: проект Кирилла Серебренникова в 2013 году не получил финансовой поддержки государственного Фонда кино и был закрыт. По одной из версий, и громкое "театральное дело" с режиссёром Серебренниковым в качестве главного фигуранта было следствием недовольства неких влиятельных лиц антиклерикальным фильмом "Ученик", в котором подлинным мучеником оказывается гомосексуал.

Оценивая негативные эффекты, спровоцированные в сфере культуры гомофобным законом , можно говорить, главным образом, об упущенной выгоде – это неснятые фильмы, ненаписанные книги, непоставленные спектакли. В стенах ВГИКа, старейшего киновуза Европы, не одобряют студенческие проекты, рассказывающие о "радужном" сообществе. После 2013 года в российских сериалах геев либо нет – как на канале “Россия”, либо они - объект для осмеяния, как это принято на канале ТНТ. Типичен, в этом отношении, сюжетный поворот ситкома "Универ": один из героев, проверяя знакомого на гомосексуальность, натягивает лосины и красит губы, - это, по мысли создателей, должно вскружить настоящему гею голову. Какой образ квир-человека востребован нынешним российским ТВ, показывает успех популярного комика Александра Гудкова, для которого карикатурно-феминный мужчина стал фирменным в творческом портфолио. Редкие исключения ("Чики", "Псих", "Колл-центр"), а особенно медиа-шум вокруг них, лишь подтверждают это искусственно насаждаемое статус-кво.