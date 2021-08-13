ОД "Русская версия": Interview

Линия фронта борьбы добра со злом

В Петрозаводске завершается третий процесс по делу историка, краеведа и правозащитника Юрия Дмитриева. oDR поговорил с людьми, которые из года в год приезжают на судебные заседания, чтобы его поддержать.

Наталья Шкуренок
13 августа 2021, 10.24
Юрий Дмитриев.
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Правозащитный центр "Мемориал".

Судебные процессы по делу Юрия Дмитриева продолжаются уже почти пять лет, и все эти годы на каждое судебное заседание приходят не только его коллеги, друзья и знакомые из Петрозаводска – поддержать историка приезжают даже не знакомые лично с ним люди из других городов. Что ими движет, почему совершенно разные, прежде не знакомые между собой люди, упорно приезжают к закрытым дверям зала судебных заседаний, чтобы лишь на несколько секунд увидеть Дмитриева?

"Это помогает мне бороться со своими страхами"

Екатерина Бойкова, художник-мультипликатор, Петербург

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Екатерина Бойкова. | Фото предоставлено автором.

Первый раз приехала в Петрозаводск, когда Юрия Дмитриева оправдали по первому процессу. Узнала об этом деле в фейсбуке, и меня "зацепило". Потом прочитала статью Шуры Буртина "Дело Хоттабыча", пообщалась с ребятами из Московской киношколы, и поверила, что Дмитриев на самом деле не виновен в том, в чем его обвиняют. Первый шаг сделала не сразу – привыкла работать в уединении, не люблю, когда люди собираются большими компаниями. Но когда увидела Юрия Алексеевича лично – это было после его освобождения по первому процессу, - послушала, что и как он говорит, то поняла – он искренний человек, и говорит правду. У меня есть такое свойство – мгновенно чувствую неискренность и ложь. Тем более, нас учили чувствовать людей, их настроения на уроках психодрамы. Наш учитель Юрий Норштейн говорил, как отличить правду от лжи. Это просто – когда вы сомневаетесь, нужно мысленно "отключить" звук и сразу все станет понятно. У Дмитриева все – чистая правда. Поэтому я решила ездить на суды, когда начался следующий процесс. Но еще и потому, что все-таки очень мало людей приходит и приезжает. Видимо, эта тема – слишком болезненная. Для меня тоже – репрессии, расстрелы, могильные ямы в лесу – страшная тема, мой организм буквально это отторгает, но я вижу, сколько хороших людей поддерживает Юрия Алексеевича, и стараюсь держаться. Еще одним подтверждением правды Юрия Дмитриева стала для меня работа над мультфильмом "Брут" по рассказу Людвига Ашкенази. Я вдруг отчетливо поняла, что тема нацистских концлагерей, всего, что происходило в Германии в 30-40-е годы и то, что рассказывает Дмитриев – по сути, одно и то же. Оказывается, страшная темная сторона в человеке легко может стать главной, достаточно просто струсить! Во мне этот страх тоже есть. Но рядом с людьми, которых встречаю в коридорах Петрозаводского суда, забываю о то, что я трусиха – я их очень люблю и, может быть, становлюсь сильнее…

"Хочу во всем разобраться самостоятельно"

Наталья Демина, математик и социолог, научный журналист, Москва

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Наталья Демина. | Фото предоставлено автором.

Сначала, когда услышала из СМИ про арест Дмитриева, подумала – фу, какая гадость, это же педофилия. Потом прочла текст Шуры Буртина "Хоттабыч" и отношение у меня поменялось. Потом была на встрече с дочерью Дмитриева Катей Клодт в Музее ГУЛАГа в Москве, и еще больше укрепилась в мысли, что Юрий Дмитриев – совершенно нормальный человек, а все, что о нем говорят в официальных СМИ – сомнительно. Но я журналист, и должна выслушивать все стороны, оценить все доводы "за" и "против". Когда начала ездить в Петрозаводск на заседания суда, у меня появилась такая возможность – поговорить с адвокатом, с родственниками, с друзьями, с теми, кто знает Дмитриева много лет. Расспрашиваю всех, пытаясь для себя понять, кто прав, кто виноват. Поняла, что Дмитриев – человек с непростым характером, и что ситуация в семье складывалась довольно непростая, что Наташа – приемная дочка Дмитриева – тоже была сложной девочкой. Но когда все эти кирпичики сложились в единую картину, мне стало абсолютно понятно: Юрий Алексеевич совершенно не виновен в том, в чем его обвиняют. Встречалась с разными участниками процесса, они рассказали, как на них давили, как их отговаривали не приезжать на суд, угрожали увольнениями. Ты, по сути, устраиваешь маленький суд для себя – выслушиваешь свидетелей с обеих сторон, чтобы самой во все разобраться. Теперь езжу в Петрозаводск регулярно. Для меня очевидно, что Дмитриев невиновен, но когда я об этом рассказываю другим, стоя в пикетах, или коллегам на работе, понимаю, как сложно переубеждать людей, обработанных телевизором. Мои поездки на суд – это возможность все увидеть самой и получить информацию из первых рук. И всем советую хотя бы раз приехать самим.

"Дмитриев вырастил из запуганной девочки хорошую ученицу и спортсменку"

Владимир Малегин, председатель Общественной организацией "Карельское образование", Петрозаводск

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Владимир Малегин. | Фото предоставлено автором.

Когда я узнал, от своих друзей, которым я доверяю, кто такой Дмитриев, то сразу понял, что этого человека надо обязательно защищать. Теперь стараюсь приходить на каждое заседание. Прочитал за это время книги Юрия Дмитриева и Анатолия Разумова, и это стало еще одним доказательством в пользу невиновности Юрия Алексеевича. Хотя многие мои знакомые ориентируются на то, что им внушает телевизор. И мне приходится их убеждать – нужно не "ящик" слушать, а читать документы из архивов, думать самостоятельно. Меня, например, не испугать тем, что Дмитриев делал фотографии своей приемной дочки без одежды, чтобы доказать, что с ней все в порядке, что ее никто и пальцем не тронул. Я сам много лет работал с детьми, тренировал, приходилось иметь дело и с органами опеки, знаю, что они из себя представляют – им ничего нельзя объяснить словами, доказать что-то можно только фотографиями. А то, что Дмитриев вырастил из молчаливой, запуганной девочки, которая ела сырые макароны, потому что ее в детском доме плохо кормили, что приемный отец вырастил успешную ученицу и хорошую спортсменку – это ни для органов опеки, ни для обывателей – не доказательство. На одиночных пикетах, на которые я регулярно хожу, приходится сталкиваться с разными людьми, с разными мнениями, но даже если люди останавливаются и задают вопросы, уже считаю, что это победа. Потому что многие повторяют то, что говорит телевизор, а когда им показываешь документы – удивляются. А я радуюсь – может, люди, наконец, начнут думать сами?

"Если отступить, как потом жить в мире со своей совестью?"

Андрей Литвин, гражданский активист, Петрозаводск

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Андрей Литвин. | Фото: Facebook.

С Дмитриевым был знаком давно, еще с того времени, как открыли Сандармох. Как один из руководителей Украинского национального общества постоянно сотрудничал с ним, помогал организовывать поездки в Сандармох. Когда узнал об аресте Дмитриева, испытал шок – такого не может быть! Мы буквально через несколько дней организовали в фейсбуке группу поддержки Юрия Дмитриева, а через месяц после ареста устроили на улицах Петрозаводска публичный день рождения Юрия Алексеевича. Когда начались судебные заседания, стал приходить почти каждый раз. И стараюсь постоянно организовывать пикеты – одиночные и массовые в поддержку Юрия Алексеевича. Дискутировать с окружающими приходится, но чаще всего сталкиваешься с зацементированной позицией из телевизора. Среди бывших коллег по университету понимание встречаю, но открыто поддержать решаются немногие – страх, еще с советских времен, сильнее. Почему я продолжаю ходить на эти суды? Может, это и громко звучит, но если не мы – кто придет? А если отступить, как потом жить в мире со своей совестью?

"Мы все виноваты, что допустили повторение этого ужаса"

Дмитрий Цвибель, гражданский активист, музыкант, Петрозаводск

Юра мой друг, а когда человек попал в беду, ему нужно помогать. Конечно, я не ожидал, что его обвинят в такой мерзости, хотя он мне еще задолго до ареста говорил, что за ним следят, звонят из полиции. Понятно, что что-то готовилось давно, но никто не предполагал, что такая мерзость. В самом начале, после ареста Дмитриева, я официально обратился в правоохранительные органы с письмом, чтобы в деле Дмитриева разобрались честно и беспристрастно. Мне не ответили, а вскоре я увидел по телевизору мерзкий телесюжет, где показали фотографии Наташи, что само по себе – уже уголовно наказуемое деяние. И для меня особенно стала очевидной необходимость поддержать Юрия Дмитриева. Тем более, что он сам всю жизнь пытался защитить память о тех, кого при советской власти также осуждали и казнили по самым диким обвинениям. Получается, что это колесо снова вернулась, и Дмитриев под него попал, и, значит, мы все виноваты в том, что допустили повторение того же самого, что переживали люди в годы репрессий – молчали, когда надо было громко говорить, отворачивались и пугались, когда надо было действовать активно. К сожалению, в Петрозаводске в целом сейчас относятся к этому делу, скорее, равнодушно к моему великому стыду– "да, Дима, мы все понимаем, но нас это не касается, у нас дети, семьи".. Сказал же когда-то Евгений Евтушенко: "Ученый, сверстник Галилея, был Галилея не глупее, он знал, что вертится Земля, но у него была семья"… Сейчас вокруг дела Дмитриева образовалась группа людей, которые в другое время, может, и не встретились бы, и это уже хорошее дело.

"Это трудно представимый масштаб зла"

Александра Кононова, режиссер-мультипликатор, один из авторов мультфильма "Сказка для Наташи".

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Александра Кононова. | Фото из личного архива.

Мы познакомились с Юрием Дмитриевым в 2013 году во время Дней памяти в Сандармохе. Потом виделись уже каждое лето в эти дни. В 2014 году познакомилась с Наташей – Юрий Алексеевич взял ее с собой в Сандармох, потом на Соловки, мы подружились и старались встречаться каждое лето. У Дмитриева были свои экспедиции, у нас свои, но мы организовывали поездки так, чтобы проводить какое-то время вместе. До 2016 года встречались регулярно – дружили семьями, приезжали просто так, в гости, даже в середине года на день-два, мы к ним, они – к нам. В 2016 случился этот арест, который с одной стороны был совершенно неожиданным, а с другой – Юрий Алексеевич не раз говорил, что его работа многим в Петрозаводске не нравится, и что он ожидает какой-то провокации со стороны полиции. Только он думал, что ему либо наркотики подбросят, либо автокатастрофу устроят, он не ожидал такой подлости. И все время говорил – держите связь, если со мной что-то случится, не бросайте Наташу! Но после ареста опека сразу нашла Наташину бабушку и сделала выбор в ее пользу. Наташа уехала далеко от Петрозаводска, а мы остались поддерживать Юрия Алексеевича. Первое время мы держали связь с Наташей – созванивались, она нам писала. Потом связь пропала – сразу после того, как Дмитриева оправдали по первому делу. Тогда мы с сестрой решили поехать в ту деревню, где жила Наташа, но выбрались только в декабре 2018 года. К сожалению, Наташа не захотела даже поговорить с нами, и мы вернулись, совершенно подавленные. А потом я сделала мультфильм "Сказка для Наташи" о нашей дружбе, о том, что мы ее любим и помним - может, она когда-нибудь увидит его?.. Мое отношение к делу Дмитриева все эти годы не менялось – я как считала, что обвинения не имеют никакого отношения к правде, так и считаю, для меня это – трудно представимый масштаб зла, который вдруг обрушился на семью и разрушил ее.

"Нельзя оставлять человека один на один с системой"

Ольга Дробот, член ПЕН-клуба, Москва

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Ольга Дробот | Фото: Facebook.

Первый раз поехала в Петрозаводск поддержать Юрия Дмитриева в 2017 году вместе с другими членами ПЕН-клуба. Кое-что я уже знала про это дело, но не в деталях. И так получилось, что с первого же раза меня эта история зацепила, хотя самого Дмитриева я тогда не знала, но познакомилась с его друзьями, коллегами, с семьей, мы съездили вместе в Красный Бор. На меня все это произвело огромное впечатление. Потом познакомилась лично с Юрием Алексеевичем в тот короткий промежуток времени, когда его отпустили на свободу после первого процесса. И поняла, что он, конечно, не самый простой человек в общении, но очень стойкий и верный. Для меня это какие-то пророческие качества – когда человек чувствует, что должен делать свое дело, и делает его, несмотря на меняющиеся обстоятельства, на то, что в обществе изменились настроения и отношение к самой теме репрессий и расстрелов, не взирая на то, что его держат за решеткой. И с тех пор я езжу на судебные заседания – нельзя оставлять человека один на один с системой. Мы с Юрием Алексеевичем состоим все эти годы в переписке, и мне очень важно видеть его самого хотя бы на несколько секунд, когда его ведут по коридору. А еще мне очень важно бывать в Петрозаводске и поддерживать Дмитриева, потому что я ясно ощутила, что именно там проходит сейчас незримая граница, невидимая линия фронта борьбы добра со злом, и что чем больше людей будет там находиться, тем это лучше и правильнее. К тому же я – человек верующий, и нам заповедано не оставлять тех, кто сидит в темницах, и поддерживать сторону добра. Даже когда не могу приехать на судебное заседание, стараюсь напоминать об этом деле в соцсетях – чтобы помнили!

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