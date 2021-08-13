Линия фронта борьбы добра со злом

"Мы все виноваты, что допустили повторение этого ужаса"

Дмитрий Цвибель, гражданский активист, музыкант, Петрозаводск

Юра мой друг, а когда человек попал в беду, ему нужно помогать. Конечно, я не ожидал, что его обвинят в такой мерзости, хотя он мне еще задолго до ареста говорил, что за ним следят, звонят из полиции. Понятно, что что-то готовилось давно, но никто не предполагал, что такая мерзость. В самом начале, после ареста Дмитриева, я официально обратился в правоохранительные органы с письмом, чтобы в деле Дмитриева разобрались честно и беспристрастно. Мне не ответили, а вскоре я увидел по телевизору мерзкий телесюжет, где показали фотографии Наташи, что само по себе – уже уголовно наказуемое деяние. И для меня особенно стала очевидной необходимость поддержать Юрия Дмитриева. Тем более, что он сам всю жизнь пытался защитить память о тех, кого при советской власти также осуждали и казнили по самым диким обвинениям. Получается, что это колесо снова вернулась, и Дмитриев под него попал, и, значит, мы все виноваты в том, что допустили повторение того же самого, что переживали люди в годы репрессий – молчали, когда надо было громко говорить, отворачивались и пугались, когда надо было действовать активно. К сожалению, в Петрозаводске в целом сейчас относятся к этому делу, скорее, равнодушно к моему великому стыду– "да, Дима, мы все понимаем, но нас это не касается, у нас дети, семьи".. Сказал же когда-то Евгений Евтушенко: "Ученый, сверстник Галилея, был Галилея не глупее, он знал, что вертится Земля, но у него была семья"… Сейчас вокруг дела Дмитриева образовалась группа людей, которые в другое время, может, и не встретились бы, и это уже хорошее дело.

"Это трудно представимый масштаб зла"

Александра Кононова, режиссер-мультипликатор, один из авторов мультфильма "Сказка для Наташи".

Александра Кононова. | Фото из личного архива.

Мы познакомились с Юрием Дмитриевым в 2013 году во время Дней памяти в Сандармохе. Потом виделись уже каждое лето в эти дни. В 2014 году познакомилась с Наташей – Юрий Алексеевич взял ее с собой в Сандармох, потом на Соловки, мы подружились и старались встречаться каждое лето. У Дмитриева были свои экспедиции, у нас свои, но мы организовывали поездки так, чтобы проводить какое-то время вместе. До 2016 года встречались регулярно – дружили семьями, приезжали просто так, в гости, даже в середине года на день-два, мы к ним, они – к нам. В 2016 случился этот арест, который с одной стороны был совершенно неожиданным, а с другой – Юрий Алексеевич не раз говорил, что его работа многим в Петрозаводске не нравится, и что он ожидает какой-то провокации со стороны полиции. Только он думал, что ему либо наркотики подбросят, либо автокатастрофу устроят, он не ожидал такой подлости. И все время говорил – держите связь, если со мной что-то случится, не бросайте Наташу! Но после ареста опека сразу нашла Наташину бабушку и сделала выбор в ее пользу. Наташа уехала далеко от Петрозаводска, а мы остались поддерживать Юрия Алексеевича. Первое время мы держали связь с Наташей – созванивались, она нам писала. Потом связь пропала – сразу после того, как Дмитриева оправдали по первому делу. Тогда мы с сестрой решили поехать в ту деревню, где жила Наташа, но выбрались только в декабре 2018 года. К сожалению, Наташа не захотела даже поговорить с нами, и мы вернулись, совершенно подавленные. А потом я сделала мультфильм "Сказка для Наташи" о нашей дружбе, о том, что мы ее любим и помним - может, она когда-нибудь увидит его?.. Мое отношение к делу Дмитриева все эти годы не менялось – я как считала, что обвинения не имеют никакого отношения к правде, так и считаю, для меня это – трудно представимый масштаб зла, который вдруг обрушился на семью и разрушил ее.

"Нельзя оставлять человека один на один с системой"

Ольга Дробот, член ПЕН-клуба, Москва

Ольга Дробот | Фото: Facebook.

Первый раз поехала в Петрозаводск поддержать Юрия Дмитриева в 2017 году вместе с другими членами ПЕН-клуба. Кое-что я уже знала про это дело, но не в деталях. И так получилось, что с первого же раза меня эта история зацепила, хотя самого Дмитриева я тогда не знала, но познакомилась с его друзьями, коллегами, с семьей, мы съездили вместе в Красный Бор. На меня все это произвело огромное впечатление. Потом познакомилась лично с Юрием Алексеевичем в тот короткий промежуток времени, когда его отпустили на свободу после первого процесса. И поняла, что он, конечно, не самый простой человек в общении, но очень стойкий и верный. Для меня это какие-то пророческие качества – когда человек чувствует, что должен делать свое дело, и делает его, несмотря на меняющиеся обстоятельства, на то, что в обществе изменились настроения и отношение к самой теме репрессий и расстрелов, не взирая на то, что его держат за решеткой. И с тех пор я езжу на судебные заседания – нельзя оставлять человека один на один с системой. Мы с Юрием Алексеевичем состоим все эти годы в переписке, и мне очень важно видеть его самого хотя бы на несколько секунд, когда его ведут по коридору. А еще мне очень важно бывать в Петрозаводске и поддерживать Дмитриева, потому что я ясно ощутила, что именно там проходит сейчас незримая граница, невидимая линия фронта борьбы добра со злом, и что чем больше людей будет там находиться, тем это лучше и правильнее. К тому же я – человек верующий, и нам заповедано не оставлять тех, кто сидит в темницах, и поддерживать сторону добра. Даже когда не могу приехать на судебное заседание, стараюсь напоминать об этом деле в соцсетях – чтобы помнили!