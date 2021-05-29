Александр Лукашенко – чемпион мира по выстрелам в ногу самому себе

Задача перед демократическим движением стоит непростая – пролоббировать в ЕС такие санкции, которые смогли бы максимально эффективно ударить по режиму, но при этом минимизировать риски и потери для беларуских граждан и гражданского общества. В поисках оптимального баланса, в ряде спорных случаев демократические лидеры делегируют и самим беларуским гражданам возможность решать, согласны ли они на использование радикальных инструментов, ведущих к ухудшению собственной экономической ситуации, но способных приблизить перемены. В частности, в декабре 2020 офисом Светланы Тихановской вместе с платформой "Голос" было инициировано исследование общественного мнения по поводу отключения Беларуси от системы SWIFT. Исследование сопровождалось подробным объяснением как эффективности данного инструмента, так и его рисков. В опросе приняли участие около 400 тысяч человек, из них только 64% высказали готовность понести риски, связанные с отключением от SWIFT, и поэтому, не получив поддержки внутри беларуского общества, Офис отказался от лоббирования в этом направлении.

Основной формой давления на действующий режим со стороны ЕС пока что являлись персональные санкции, введенные в отношении Лукашенко и еще 87 человек, а также в отношении 7 организаций. Это достаточно мягкая реакция по сравнению с той: которая последовала после выборов 2010 года. Тогда в список попали 158 человек – несмотря на то, что уровень репрессий в тот момент не шел ни в какое сравнение с террором, развернувшимся в связи с выборами 2020 года. Денис Мельянцов, один из ключевых участников периода "нормализации" отношений между Европой и Беларусью после первого санкционного периода, отмечает целый ряд факторов, почему в этот раз Европейский союз гораздо более мягко отреагировал на репрессии куда большего масштаба. С одной стороны, пандемия коронавируса вызвала роль социальной и экономической нестабильности внутри самого ЕС: Европе было просто "не до Лукашенко". С другой стороны, это представление о том, что изоляция и западные санкции приведут к дальнейшему сближению Минска с Москвой. Действительно же, если бы Москва искала такого сближения, то сейчас, когда новые решения и обещания европейских и американских санкций пошли каскадом и перед Лукашенко нарисовалась перспектива быть загнанным в угол по западному направлению, очень удобный момент проверить эту гипотезу в реальности – воспользуется ли Кремль геополитической слабостью беларуского режима. 28 мая в Сочи состоялась встреча Лукашенко с Путиным; она длилась более пяти часов, но по ее завершении никаких заявлений сделано не было.

Европа не оценила

В воскресенье 23 мая вдруг оказалось, что ЕС может действовать не только медленно и мягко, но также молниеносно и радикально.

В этот день, чтобы задержать оппозиционного блогера и журналиста, объявленного режимом в розыск, беларуские власти обманным путём и с применением военной техники, заставили самолёт компании Ryanair, следовавший по маршруту между двумя столицами государств ЕС, приземлиться в Минском аэропорту. В результате, журналист Роман Протасевич, объявленный в розыск за сотрудничество с самым массовым телеграмм-каналом НЕХТА, а также его девушка, гражданка РФ София Сапега, были задержаны и помещены под стражу. Режим ликовал по поводу удачной спецоперации.

Проведением таких "блестящих" спецопераций беларуский режим занимался с прошлого лета, попутно снимая про них шпионские фильмы для внутреннего потребления. Накануне выборов – красочное задержание тридцати трех богатырей-боевиков из частной военной компании Вагнера, и сообщения Лукашенко о том, что еще один военизированный отряд переброшен на юг и скрывается в лесах в ожидании вмешательства в ход избирательной кампании. Далее – якобы перехваченные беларускими спецслужбами откровения шпионов "Ника из Берлина" и "Майка из Варшавы", где Лукашенко фигурирует как "крепкий орешек", с которым иностранные спецслужбы не могут справится. Весной последовал двухсерийный фильм "Манкурты" о спецоперации КГБ по якобы успешному выявлению предателей, работающих на оппозицию в рядах беларуских силовых структур. Главной целью этого фильма было дезавуирование "слитых" в сеть телефонных разговоров пресс-секретаря Лукашенко Натальи Эйсмонт и председателя федерации хоккея Дмитрия Баскова, из которых следовала их возможная причастность к гибели Романа Бондаренко. Наконец, еще один продукт – фильм "Убить Президента", в котором нарезкой из ютуба и скрытыми камерами режиссер хотел убедить зрителей в том, что арестованные в Москве Александр Федута и Юрий Зенкович при поддержке ЦРУ, ФБР и Белого дома якобы готовили заговор по осуществлению того, что отражено в названии фильма.