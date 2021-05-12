Максим Резник: "В современной России есть только Путин и Навальный"
Депутат Петербургского Законодательного Собрания Максим Резник не только участвовал в ряде важных городских протестных кампаний (например, против передачи Исаакиевского собора в ведомство РПЦ), но и открыто выступает в защиту Алексея Навального: в СМИ, в ЗАКСе и на митингах. oDR поговорил с депутатом об устройстве оппозиционной политики в России и о настроениях молодежи.
Политические настроения среди молодежи – крайне антипутинские, считает Максим Резник, депутат Петербургского Законодательного Собрания. Резник – один из самых ярких оппозиционных депутатов ЗакСа, его критические выступления с трибуны петербургского парламента пользуются огромной популярностью не только у петербуржцев, но и у всей либерально настроенной общественности. К нему прислушиваются, его высказывания повторяют СМИ, политики, тиражируют соцсети. Максим Резник – постоянный участник всех петербургских массовых акций, в том числе, и в поддержку Алексея Навального. Несмотря на все свое критическое отношение к российской политической системе, Резник остается депутатом – с его собственных слов, хотя бы за тем, чтобы иметь возможность "не молчать". oDR поговорил с депутатом об устройстве оппозиционной политики в России и о настроениях молодежи.
Разгром сети штабов Навального, запрет на их существование – станет ли это, на ваш взгляд, окончанием массовой протестной деятельности?
Не думаю, и уверен, что протест найдет новые формы. Эти запреты – откровенная демонстрация того, чего наша российская власть, эта диктатура карателей, боится больше всего. Она боится ФБК и штабов Навального, нравится это кому-то из других оппозиционеров или нет! Именно ФБК представляет угрозу для власти. И эта угроза, на мой взгляд, сфокусирована не столько вокруг митингов, сколько вокруг подготовки к умному голосованию. Репрессии против ФБК – это, в первую очередь, попытка помешать умному голосованию. Уверен, что для организации митингов найдутся другие люди и другие формы, а вот для организации умного голосования требуются структуры, горизонтальные связи и отлаженная работа – все, что обеспечила бы сеть штабов Навального.
Можно ли говорить о том, что массовые выступления последних месяцев выражали реальное настроение умов в стране?
Сложно сказать! Ведь сегодня в России даже социологи с полной ответственностью не могут дать оценку настроениям в обществе, потому что даже в анонимных опросах люди боятся откровенно говорить. Что уж говорить о страхе общества выразить свою позицию! Уверен, что сочувствующих настроениям участников акций в десятки и сотни раз больше, чем вышло на улицы в разных городах. Вопрос только в том – как всей этой массе протестантов выразить свое мнение? Выборы – вот для граждан самый безопасный способ выразить свое мнение, особенно, по сравнению с митингом, где тебя могут ударить ногой в живот или покалечить электрошокером. Поэтому власти боятся выборов и умного голосования.
Наши власти уже настолько поднаторели в фальсификации выборов, что могут не бояться любого голосования.
В Беларуси власти тоже поднаторели в фальсификации выборов, но даже терпеливая Беларусь массово вышла на улицы! Мы, похоже, движемся в ту же сторону, где есть полоумный диктатор, и нет оппозиции.
"Репрессии против ФБК – это, в первую очередь, попытка помешать умному голосованию".
А у нас она сейчас есть?
Пока – да, поэтому с ней и борются. В Беларуси ни в одном парламенте нет депутатов типа Шлосберга, Вишневского или Резника. Хотя в последнее время весь процесс идет к тому, что и их могут "прикрыть" – идет отрицательная селекция, попытка заткнуть все, что можно. Только умное голосование, на мой взгляд, могло бы серьезно изменить ситуацию.
Способны ли сторонники Навального и особенно молодежь, которая собирается вокруг него, радикально изменить политическую ситуацию в стране?
Думаю, что только они и способны. Вижу это не только в интернете, но и как постоянный участник массовых акций. Ведь вокруг Навального собираются не только его единомышленники – это в целом сторонники свободы, таких большинство среди манифестантов. Это молодые люди, которые поняли, что никаких социальных лифтов не существует, что современные российские политики и госчиновники не способны к прогрессу и только тормозят развитие страны. Для молодых нынешнее время – как политический презерватив, из которого не вырваться. При этом старшее поколение, пустившее корни во власти, уже назначает на высокие посты своих детей и внуков.
Как вы считаете, участники протестов действительно хотят выразить недовольство и какие-то политические взгляды, или просто выходят пошуметь?
Побегать от полиции? Нет, это настоящий протест, который сейчас ищет новые формы. Мы, люди старшего поколения, привыкли, что протест – это когда вышли на площадь, постояли, послушали выступающих и разошлись. Здесь другое – никаких выступающих, все протестует и митингует вокруг тебя. Когда-нибудь это море разливанное заполонит все улицы. Мне тоже привычнее старые формы протеста, но они привели нас туда, где мы находимся. Приветствую новые формы, и совершенно не склонен их критиковать, даже если мне в них что-то не нравится. И те, кто привел нашу страну в тупик своими старыми формами протеста, тоже не имеют на это морального права.
Как бы вы в целом охарактеризовали политическую ситуацию в стране? Есть ли у нас реальная политика?
Политика есть, поскольку есть человек, вокруг которого концентрируются недовольные – это Навальный. Даже если он в тюрьме. Он жив, и все больше и больше людей высказываются в его пользу.
Но ведь политика – не только один человек, это многообразие мнений и взглядов….
Конечно, палитра должна быть многоцветной! Но российская власть сделала все, чтобы картинка стала черно-белой – только Путин и Навальный. Те, кто мне рассказывают, что есть Путин, Навальный и много чего еще, этого не понимают, они смотрят какое-то другое кино – всех остальных власть либо уничтожила, либо они сами, добровольно, залезли в погреб и там радуются жизни. Поэтому поддерживаю в этой черно-белой палитре белый вариант. Хотя по-настоящему хотел бы многообразия.
Ваши уважаемые коллеги по Петербургскому Законодательному Собранию, например, Борис Вишневский, в отличие от вас, обвиняют Навального в радикализме, безответственности и всех смертных грехах…
Естественно, потому что Борис Вишневский представляет партию "Яблоко". Но пока эта партия и уважаемый коллега не могут организовать заметный протест против политики Путина. Справедливости ради надо отметить, что тот же Вишневский активно помогает задержанным на навальнингах. И ратует за выдвижение от "Яблока" на выборах, в том числе, и сторонников Навального.
Почему никто из легально зарегистрированных партий не поддержал протесты Навального? Почему среди современных партий отсутствует хотя бы какая-то солидарность с теми, кто думает иначе? Откуда такая чудовищная разобщенность?
Не поддержали, потому что все эти легальные партии сильно имплантированы в систему, боятся расстаться со своими насиженными местами. Хотя места эти, простите мой французский, все больше напоминают "места у параши". А отсутствие солидарности – фундаментальный вопрос. Когда Навального арестовали в аэропорту, я подумал – ну вот уж теперь члены партии "Яблоко" возьмут на себя объединяющую роль, сплотятся вокруг поддержки свободы политических взглядов!.. И что мы получили? Пресловутое письмо Явлинского. Общественная реакция на это письмо была очень жесткой. Но, тем не менее, партия "Яблоко" готова поддержать Ирину Фатьянову из штаба Навального, и, возможно, меня на будущих выборах в Петербурге. Но у меня нет ответа на вопрос о солидарности. Хотя я бы все равно активно добивался, чтобы умное голосование максимально поддержало "яблочников" в округах. Потому что партия "Яблоко", какой бы она не была, на сегодняшний день – единственная партия, которая внятно выступает против политики Путина. Поддержать реальный протест против путинской власти на выборах в стране больше некому.
"Система вытесняет из школ мыслящих и неординарных людей".
Вы описываете довольно мрачную ситуацию с политической оппозицией в России и при этом все равно остаетесь депутатом. Почему это важно – и для вас и в целом для общества?
Самое главное сейчас – не молчать. Если не молчать, я уверен, в скором времени на стороне оппозиции будет большинство голосов и в парламентах, и во власти.
Максим, вы не только депутат ЗАКСа, но и учитель истории. На ваш взгляд, у современных старшеклассников, студентов есть реальная потребность заниматься политикой? Или все думают только о карьерном росте?
Есть. Более того, мой арест в 2017 году произошел именно из-за потребности моих учеников выразить свою позицию по политическим вопросам. Накануне одной из первых массовых акций Навального группа моих лучших учеников написала мне смс – Максим Львович, а где завтра акция проходит? Начинаю им отвечать – может, не надо ходить, это же Навальный, это так неоднозначно… Потом на секунду останавливаюсь и говорю сам себе – Резник, что ты пишешь? Ведь ты сам учил их думать и не бояться выражать гражданскую позицию. Стираю написанное и отвечаю где и во сколько пройдет акция. И сам выхожу на нее, вместе с учениками. В итоге, сел на 10 суток – так и началась моя "дружба" с Навальным. Сам бы учеников на митинг не позвал, но когда они идут на эти акции, горжусь и поддерживаю, понимаю, что хорошо их воспитал, что они неравнодушные, настоящие граждане своей Родины. Во все времена среди молодежи есть Генрихи и Ланцелоты. Агитировать становиться Ланцелотами не буду, но когда они ими становятся, испытываю гордость.
Как вы себе представляете политические настроения среди молодежи? И что на них больше влияет?
Безусловно, настроения – крайне антипутинские, я в этом уверен. Главное влияние оказывают родители и интернет, школа на формирование гражданской позиции и убеждений уже практически не влияет. В том числе, и потому, что система вытесняет из школ мыслящих и неординарных людей.
Кстати, о родителях. В конце 2013 года в Киеве, когда ОМОН начал бить детей, родители вышли на улицу и встали на их защиту. Так произошла революция. Почему российские мамы и папы сидят по домам, когда Росгвардия бьет их детей?
Подождите. Очень надеюсь, что так когда-нибудь случится. Ближайший сентябрь многое покажет.
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