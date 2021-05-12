Максим Резник: "В современной России есть только Путин и Навальный"

Политические настроения среди молодежи – крайне антипутинские, считает Максим Резник, депутат Петербургского Законодательного Собрания. Резник – один из самых ярких оппозиционных депутатов ЗакСа, его критические выступления с трибуны петербургского парламента пользуются огромной популярностью не только у петербуржцев, но и у всей либерально настроенной общественности. К нему прислушиваются, его высказывания повторяют СМИ, политики, тиражируют соцсети. Максим Резник – постоянный участник всех петербургских массовых акций, в том числе, и в поддержку Алексея Навального. Несмотря на все свое критическое отношение к российской политической системе, Резник остается депутатом – с его собственных слов, хотя бы за тем, чтобы иметь возможность "не молчать". oDR поговорил с депутатом об устройстве оппозиционной политики в России и о настроениях молодежи.

Разгром сети штабов Навального, запрет на их существование – станет ли это, на ваш взгляд, окончанием массовой протестной деятельности?

Не думаю, и уверен, что протест найдет новые формы. Эти запреты – откровенная демонстрация того, чего наша российская власть, эта диктатура карателей, боится больше всего. Она боится ФБК и штабов Навального, нравится это кому-то из других оппозиционеров или нет! Именно ФБК представляет угрозу для власти. И эта угроза, на мой взгляд, сфокусирована не столько вокруг митингов, сколько вокруг подготовки к умному голосованию. Репрессии против ФБК – это, в первую очередь, попытка помешать умному голосованию. Уверен, что для организации митингов найдутся другие люди и другие формы, а вот для организации умного голосования требуются структуры, горизонтальные связи и отлаженная работа – все, что обеспечила бы сеть штабов Навального.

Можно ли говорить о том, что массовые выступления последних месяцев выражали реальное настроение умов в стране?

Сложно сказать! Ведь сегодня в России даже социологи с полной ответственностью не могут дать оценку настроениям в обществе, потому что даже в анонимных опросах люди боятся откровенно говорить. Что уж говорить о страхе общества выразить свою позицию! Уверен, что сочувствующих настроениям участников акций в десятки и сотни раз больше, чем вышло на улицы в разных городах. Вопрос только в том – как всей этой массе протестантов выразить свое мнение? Выборы – вот для граждан самый безопасный способ выразить свое мнение, особенно, по сравнению с митингом, где тебя могут ударить ногой в живот или покалечить электрошокером. Поэтому власти боятся выборов и умного голосования.

Наши власти уже настолько поднаторели в фальсификации выборов, что могут не бояться любого голосования.

В Беларуси власти тоже поднаторели в фальсификации выборов, но даже терпеливая Беларусь массово вышла на улицы! Мы, похоже, движемся в ту же сторону, где есть полоумный диктатор, и нет оппозиции.