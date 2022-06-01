Многодетные семьи в "новом Казахстане" – ядро очередных протестов?

Вечер, город Нур-Султан. К одному из входов элитного жилого комплекса, расположенного напротив "Дома министерств", тянется необычная для такого времени очередь из женщин с детьми. Они останавливаются и ждут, когда им откроют прозрачные двери офиса, за которыми где-то в глубине горит свет. Внутри офиса все выглядит не менее странно – нет ни привычных столов и стульев, ни другой мебели. В центре просторного холла на мраморном полу разбросаны детские самокаты, велосипеды и игрушки, а обрамляет эту композицию хаоса десяток швейных машин, расставленных вдоль стен.

"Это наш Центр адаптации и ресоциализации для многодетных семей. Недавно открыли. Помещение нам выделил спонсор на безвозмездной основе, но мы не хотим, чтобы его имя где-то светилось", – говорит Ботагоз Шыныкулова, активистка протестного движения многодетных матерей. Отпирая дверь центра своим ключом, она подозрительно оглядывает уличное пространство за спинами входящих.

"На протяжении трех лет мы идем против целой системы. И уже никому не верим, потому что за все это время нас столько раз предавали, продавали, а наши все слова переворачивали, – объясняет она, – мы же не знаем, какой вы человек. Вдруг после нашего интервью к вам подойдет КНБшник (сотрудник Комитета национальной безопасности – прим. ред.) и предложит 100 тысяч долларов, чтобы вы его не публиковали".

В центре проживают восемь многодетных семей, нуждающихся в жилье – одни потеряли недвижимость в пожарах, другие переехали из дачных домиков и подвалов. Все они сейчас копят деньги на первоначальный взнос для оформления ипотеки, а пока размещаются в бывших рабочих кабинетах, оборудованных для жилья.

Швейные машинки в холле принадлежат одной из активисток, потерявшей единственную недвижимость из-за отсутствия заказов для ее швейного цеха. Теперь она тоже одна из обитательниц центра, как и семеро ее детей. По словам женщины, отец их бросил, не выдержав нависших над семьей экономических трудностей.

"Вот и вся проблема – везде коррупция"

Три года назад несколько тысяч многодетных матерей в Казахстане буквально за одну ночь объединились в чатах Telegram и WhatsApp, чтобы утром выйти на акции протеста почти во всех регионах страны. Причиной волнений стала трагедия, которая произошла в начале февраля 2019 на окраине Нур-Султана: в отапливаемой углем времянке произошел пожар, унесший жизни пяти девочек из семьи Ситер. Старшей из сестер было 12 лет, а самой младшей – девять месяцев. Они оставались одни дома, пока родители были на работе. На похороны детей пришли сотни людей, а поддержать протесты вышли десятки тысяч, потрясенных случившемся.