Московский Фемфест: "Мы делаем очевидным то, что обычно остается невидимым"

Свобода собраний в России все чаще оказывается под угрозой. Площадок и мест, где можно открыто говорить о, казалось бы, само-собой разумеющихся вещах – справедливости, равенстве, свободе выбора – становится все меньше. Но вопреки – а может быть, и благодаря – давлению извне, Московский Фемфест, состоявшийся 13 и 14 ноября, уже пятый год становится местом, где через перспективу гендерного равенства удается поднять самые фундаментальные, самые важные вопросы об устройстве российского общества. Феминистская повестка стала повесткой "для всех", а изменения, произошедшие за пять лет в программе фестиваля, в составе его участниц и в его аудитории, отражают изменения, случившиеся в гражданском обществе. О том, как феминизм стал поводом и способом говорить о неравенстве, насилии и бесправии, касающихся всех людей, вне зависимости от гендера и сексуальной ориентации, oDR поговорил с организаторками и участницами фестиваля.

Ирина Изотова. | Фото из личного архива.

Ирина Изотова, гендерная исследовательница, основательница и куратор фестиваля Фемфест.

За пять лет существования Фемфеста мы прошли путь от edutainment’а к созданию глобальной и достаточно серьезной дискуссионной площадки. Мы начали первый Фест с самых очевидных, ключевых тем, но в то же время попытались сделать их максимально простыми и доступными, поэтому там были темы типа "Почему мужчины не носят юбки?". Мне очень важно было сделать такие популярные названия. И мы тогда осознанно не стали, например, включать тему о феминитивах. Сейчас они уже стали популярными и не так режут ухо, а тогда это были слова, которые бы оттолкнули 80% аудитории. Мы шли с популяризацией, с алфавитом – и пришли к работе с терминами, с концепциями; построили целую школу для тех, кто хотел войти в этот контекст.

Существует целый спектр тем, по которым вообще нужно начать говорить про гендер и феминизм: тело, язык, сексизм, насилие, экономическая уязвимость. И даже за пять лет мы не исчерпали этого спектра фокусов, через которые можно подойти к феминизму ближе. Но мы очень выросли: изначально мы точечно собирали разные проблемы — вот вам тарелка с разными ягодками, фруктами, смотрите, кому какая ягодка нравится, берите, кому что интересно. А сейчас, например, у нас целый день посвящен комплексу проблем экономической уязвимости. То есть мы говорим про корневые, системные проблемы, которые настолько подпитывают друг друга в своей плотной связке, что по отдельности о них, наверное, даже смысла нет говорить. Например, про цикл экономической уязвимости для женщины, когда она изначально выбирает в соответствии с гендерными стереотипами какую–то дорожку низкооплачиваемой работы, потом ее выбивает из колеи декрет, потом она оказывается в экономической зависимости, затем подвергается эмоциональному насилию, а дальше оно становится физическим. Мы делаем очевидным то, что обычно остается невидимым, но при этом структурирует неблагоприятный жизненный опыт множества женщин.