Муниципальные выборы в России: борьба против отчаяния
Несмотря на войну, борьба между российской демократической политикой и авторитарным режимом продолжается. Грядущие муниципальные выборы станут ее важнейшим эпизодом.
На первый взгляд может показаться, что война с Украиной изменила в российском обществе и политике абсолютно все. Однако если присмотреться пристальнее, то окажется, что она лишь заново выявила и усилила те тенденции, которые существовали и до войны. Не случайно политолог Григорий Голосов недавно отметил: "насколько серьезно изменилась за полгода внутриполитическая жизнь России? Полагаю, что незначительно".
Накануне войны конфликт между политическим режимом и гражданским обществом оформился в разных сферах. Режим становился все более репрессивным. В то же время, низовая политика, несмотря на репрессии, активно развивалась. Демократическое движение, берущее начало в митингах "за честные выборы" 2011-2012 годов, эволюционировало в новый, политизированный локальный активизм, в штабы Алексея Навального, в движение муниципальных депутатов. Незадолго до начала вторжения в Украину социологи из "Лаборатории публичной социологии" писали: "Парадоксальным образом, наибольший подъем и даже расцвет низовой демократической политики происходит сейчас, в момент ее одновременного упадка вследствие политических репрессий".
Муниципальная политика стала важным фронтом борьбы за демократию, соединив в себе активизм "малых дел" и борьбу с путинским режимом. Самой яркой политической кампанией предвоенного времени стали выборы в Государственную Думу, на которых громко заявили о себе демократические левые во главе с Михаилом Лобановым.
Тогда после подсчета бумажных бюллетеней по всему округу, мало кому известный до начала кампании Лобанов опередил своего главного конкурента – известного телеведущего Евгения Попова, поддержанного партией власти и мэром Москвы, обладающего огромным бюджетом, на 10 000 голосов. После публикации результатов электронного голосования – согласно большинству экспертных оценок, полностью или значительно сфальсифицированного – оппонент Лобанова вырвался вперед и был объявлен победителем. Несмотря на это кампания Лобанова может считаться беспрецедентной по своей мобилизационной способности. Этот был первый такого размаха успех российских левых в электоральной политике – помимо де факто выигрыша на выборах, команда Лобанова приобрела популярность и большое количество сторонников в Москве.
Репрессии и преследования по статье за "дискредитацию российской армии" вызвали спад антивоенных митингов. Сегодня важнейшим пространством демократической политики, политики конфликта между путинской диктатурой и социальными движениями могут стать грядущие местные выборы. Команда "ВыДвижение", созданная Михаилом Лобановым и Александром Замятиным, стала платформой консолидации независимых, протестно настроенных кандидатов в муниципальные депутаты. Команда выдвинула более 100 кандидатов в муниципальные депутаты в Москве, они будут представлены в списках на сотнях избирательных участках. В союзе с "ВыДвижением" борются независимые кандидаты из движения "Земский съезд" и партии "Яблоко" в других регионах России – Псковской области, Ростове-на-Дону, Твери, Тюмени и т. д.
Война и муниципальная политика
Местная политика вновь становится местом, в котором сталкиваются "малые дела" и "большие" политические смыслы. На вопрос oDR о том, можно ли считать муниципальную политику "островком демократии" в контексте войны и репрессий, один из лидеров "ВыДвижения" отвечает:
– Это не островок демократии, это ее фронт, где идут авангардные бои. На эти выборы идут политизированные люди, которые думают про войну и которые выбирают кандидатов в соответствии с позицией про войну. Мэрия – я это знаю достоверно – видит, что эти выборы – в том числе, про поддержку или не поддержку войны. Поэтому они не могут проиграть – это было бы недопустимо для режима, чтобы победила антивоенная коалиция.
Действительно, поскольку "ВыДвижение" не скрывает своих антивоенных взглядов, голосование за их кандидатов станет легальным способом выступить против войны. Другими словами, протестное голосование на муниципальных выборах станет голосованием антивоенным.
"Протестное голосование на муниципальных выборах станет голосованием антивоенным"
В то же время, Михаил Лобанов считает, что демонстрация на выборах мнений критически настроенных граждан способна повлиять на саму войну. По его мнению, от того, насколько внятно люди выскажут через голосование свою точку зрения, будет зависеть решимость властей проводить военную мобилизацию и усиливать Z-пропаганду. Кандидат из Ростова-на-Дону Владимир Берадзе рассказывает о том, что предвыборная агитация выявила протестные настроения в обществе: ""Социология ногами" (имеется в виду непосредственное общение с избирателями в ходе кампании – прим.ред.) показывает, как много людей в России выступает против "специальной военной операции"".
Муниципальная политика и левое движение
Если на предшествующих выборах в Госдуму левые громко заявили о себе благодаря кампании Лобанова, то на предстоящих муниципальных выборах они играют важную организационную, координирующую роль. Организаторы "ВыДвижения" начали свою кампанию с организации школ для кандидатов – они не просто отобрали, а обучили, подготовили десятки активистов, которые пошли на выборы в качестве кандидатов в депутаты. Затем они наладили работу юридической помощи, колл-центра, штабов, агитации. На все это они искали деньги путем фандрайзинга.
В целом, левая повестка оказалась органичной для муниципальной политики: местное самоуправление, решение социальных проблем, борьба с капиталистическими лобби, например, уродующими город строительными компаниями. Важно и то, что муниципальный депутат, имея официальный статус и занимая лидерскую позицию, при этом обладает минимальными полномочиями, поэтому действует не в одиночку, а сообща с жителями, развивая самоорганизацию. Депутат Мосгордумы Евгений Ступин рассказывает о том, чего могут добиться люди вместе с депутатом:
– У меня два района, Некрасовка и Новокосино. И вот власти Москвы решили сделать платные парковки. Понятно, что все жители – против. В Новокосино – все депутаты от Единой России. А в Некрасовке один – не из Единой России, Дмитрий Шувалов. В Новокосино об этом даже никто не узнал, совет депутатов просто согласовал это решение властей. Там теперь платные парковки. А в Некрасовке мы с активными жителями пришли на комиссию и потребовали написать отрицательное заключение на проект о платных парковках в департамент транспорта Москвы. Председатель совета депутатов пыталась усидеть на двух стульях, что-то нам пообещать, но при этом продавить решение властей. А мы сказали: нет, мы отсюда не уйдем, пока не будет отрицательного заключения. В итоге она согласилась написать следующее: совет депутатов согласен на платные парковки, но только если для жителей Некрасовки они будут бесплатными. Понятно, что на таких условиях департамент транспорта не мог ввести платные парковки, поэтому в Некрасовке их пока еще нет.
Местная политика вновь становится местом, в котором сталкиваются "малые дела" и "большие" политические смыслы.
Наконец, городской масштаб более явно, чем федеральный демонстрирует социально-экономические проблемы. Сегодня, с началом войны, эти проблемы обостряются.
Действительно, война усугубила существовавшие и раньше экономические проблемы города и ослабила способность властей справляться с ними. Один из лидеров "ВыДвижения" поясняет это на примере ситуации в Москве:
– Экономика страдает, и государство должно принимать какие-то решения по бюджетной экономии. Если раньше людей просто раздражала плитка, то теперь она раздражает еще больше – Москва не хочет экономить на своих подрядчиках. Из-за подорожания материалов частные подрядчики стали отказываться работать. Поэтому качество капитального ремонта летит вниз.
В то же время проблемы недофинансирования социальной сферы и коммерческой застройки публичных пространств отчетливо видны горожанину на примере конкретных больниц, школ, детских площадок, парков. Местные депутаты, особенно в содружестве с депутатами Мосгордумы и "большой" Государственной думы способны эти проблемы решать – предлагая законопроекты и другие меры регулирования, влияя на распределение районных бюджетов, принимаемых управой, инициируя общественные кампании.
Жители района, студенты и сотрудники МГУ неоднократно успешно защищали разные части Воробьёвых гор от застройки – с переменным успехом. Предотвратить застройку удавалось не всегда, но активисты стараются реагировать на каждую попытку властей и корпораций вырвать кусок заказника. Михаил Лобанов рассказывает об одной из таких попыток: "Мы создали петицию, чтобы остановить насилие над природой, и очень быстро она набрала более 26 тысяч подписей. Одновременно с этим мы направили обращение в природоохранную прокуратуру с требованием провести проверку. И вот наконец результат проверки готов: вырубка оказалась незаконной, а разрешивший ее чиновник Департамента природопользования и охраны окружающей среды получил взыскание".
Кризиса управления, усугубившийся из-за экономических проблем, позволяет активистам из "ВыДвижения" продвигать в условиях войны лево-демократическую повестку. Этому способствует и то, что КПРФ на этих выборах, по словам одного из лидеров "ВыДвижения", "явно не собирается побеждать". Массовое антивоенное и антисистемное движение может вырасти только из понимания того, что война бьет во-первых, по насущным интересам жителей РФ, во-вторых, полностью блокирует возможность отстаивать эти интересы. Социологи уже обращали внимание на парадокс: муниципальная, "маленькая" политика в России зачастую оказывается более "классовой", чем "большая" политика площадей, потому что на местном уровне активисты неизбежно осознают связь экономического угнетения и политического господства – они видят, как чиновники покрывают застройщиков, а местные депутаты из партии власти выдают незаконные разрешения на вырубку зеленых зон для строительства коммерческих объектов.
Демократические социалисты лучше, чем кто бы то ни было осознают взаимосвязь между демократическими правами и экономическими, классовыми интересами. Экологический активист из Москвы говорит в интервью oDR: "В столице, очевидно, имеется электорат из образованных жителей. Они не принимают военно-патриотическую, коричневую повестку, однако, чувствуют нехватку социальных перемен в либеральной риторике. В глобальном смысле это очень важная социальная группа, она политически активна и в интернете, и в общественной жизни, и на выборах. Традиционно они поддерживали Яблоко, однако, время поменялось и на месте устаревших политических кадров появилась новая, молодая социал-демократическая сила. "ВыДвижение" смогли занять нишу либеральной оппозиции и дать то, чего так в ней не хватало, — социальную повестку. Они превратили левую идею в реальную политику, с программами, кандидатами и действующими депутатами, подключающимися к ним".
Этика и политика
Сегодня в России одни считают, что во время войны этически неприемлемо заниматься проблемами "лавочек и парков". Ведь это по их мнению аморально, к тому же – легитимирует существующую в России политическую систему. Другие, наоборот, считают, что в условиях репрессий против антивоенно настроенных активистов и депутатов последние не должны затрагивать тему войны, чтобы не ставить актив под удар – лучше сконцентрироваться исключительно на "лавочках".
Однако, борьба против авторитарной и неолиберальной власти не противоречит заботе о своих районах, наоборот, одно без другого едва ли возможно, пример тому – победы муниципальных активистов и политиков: здесь предотвратили слияние нескольких школ в одну, задуманное в целях экономии бюджета, здесь – защитили лес от незаконной вырубки. Демократические социалисты, сумев сделать левую политику конкретной, благодаря участию в муниципальных выборах, показывают: их борьба – это борьба самоорганизации против авторитаризма и войны, но также это борьба против деморализации, апатии и отчаяния, в которые погружает людей шок от "спецоперации". Этика планомерного коллективного действия, воплощенная сегодня в муниципальной политике, – это противоядие против соблазна деполитизации, пусть и оправданной соображениями морали.
Неслучайно один из лидеров "ВыДвижения" Александр Замятин любит повторять, что его политическая деятельность нацелена на преодоление деполитизации, на формирование коллективного политического субъекта – оно происходит, когда из встречи жителей во дворе рождается домой чат, из домового чата – интерес к политике и готовность к совместному действию. Комментируя текущую выборную кампанию, левый теоретик Борис Кагарлицкий сказал: "Не так важно, что насчитают избирательные комиссии, они постараются любой ценой не допустить избрания кандидатов, которые власти неудобны. И избрать серую массу людей, о которых тут же забудут. Конечно, запомнят других – тех, кто боролся, тех, кто бился головой о стену и иногда эту стену пробивал".
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