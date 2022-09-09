Муниципальные выборы в России: борьба против отчаяния

В то же время, Михаил Лобанов считает, что демонстрация на выборах мнений критически настроенных граждан способна повлиять на саму войну. По его мнению, от того, насколько внятно люди выскажут через голосование свою точку зрения, будет зависеть решимость властей проводить военную мобилизацию и усиливать Z-пропаганду. Кандидат из Ростова-на-Дону Владимир Берадзе рассказывает о том, что предвыборная агитация выявила протестные настроения в обществе: ""Социология ногами" (имеется в виду непосредственное общение с избирателями в ходе кампании – прим.ред.) показывает, как много людей в России выступает против "специальной военной операции"".

Муниципальная политика и левое движение

Если на предшествующих выборах в Госдуму левые громко заявили о себе благодаря кампании Лобанова, то на предстоящих муниципальных выборах они играют важную организационную, координирующую роль. Организаторы "ВыДвижения" начали свою кампанию с организации школ для кандидатов – они не просто отобрали, а обучили, подготовили десятки активистов, которые пошли на выборы в качестве кандидатов в депутаты. Затем они наладили работу юридической помощи, колл-центра, штабов, агитации. На все это они искали деньги путем фандрайзинга.

В целом, левая повестка оказалась органичной для муниципальной политики: местное самоуправление, решение социальных проблем, борьба с капиталистическими лобби, например, уродующими город строительными компаниями. Важно и то, что муниципальный депутат, имея официальный статус и занимая лидерскую позицию, при этом обладает минимальными полномочиями, поэтому действует не в одиночку, а сообща с жителями, развивая самоорганизацию. Депутат Мосгордумы Евгений Ступин рассказывает о том, чего могут добиться люди вместе с депутатом:

– У меня два района, Некрасовка и Новокосино. И вот власти Москвы решили сделать платные парковки. Понятно, что все жители – против. В Новокосино – все депутаты от Единой России. А в Некрасовке один – не из Единой России, Дмитрий Шувалов. В Новокосино об этом даже никто не узнал, совет депутатов просто согласовал это решение властей. Там теперь платные парковки. А в Некрасовке мы с активными жителями пришли на комиссию и потребовали написать отрицательное заключение на проект о платных парковках в департамент транспорта Москвы. Председатель совета депутатов пыталась усидеть на двух стульях, что-то нам пообещать, но при этом продавить решение властей. А мы сказали: нет, мы отсюда не уйдем, пока не будет отрицательного заключения. В итоге она согласилась написать следующее: совет депутатов согласен на платные парковки, но только если для жителей Некрасовки они будут бесплатными. Понятно, что на таких условиях департамент транспорта не мог ввести платные парковки, поэтому в Некрасовке их пока еще нет.