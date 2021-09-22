Выборы в Госдуму и Законодательное Собрание Санкт-Петербурга, состоявшиеся 17-19 сентября, отметились небывалым количеством нарушений: на участках были замечены карусели, а наблюдатели жаловались на необоснованные удаления и даже насилие. Как и в Москве, в Санкт-Петербурге голоса подсчитали только ко второй половине дня 20 сентября, а финальные итоги голосования в Законодательное Собрание объявили лишь на следующий день вечером. По итогам несколько кандидатов голосования сообщили о нарушениях в городскую избирательную комиссию и попытались оспорить результаты.

О том, что происходило на участках во время голосования и каких нарушений оказалось больше всего, oDR расспросил независимых наблюдателей и членов комиссий.

Ксения Леонтьева, член участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, УИК 2237, Центральный район

В избирательной комиссии я работаю уже пять лет, наблюдаю вторые выборы. Но эти три дня голосования превратились в настоящий ад, хотя этот ад для меня продолжился до утра вторника – наш участок стал последним в Петербурге, который подвел итоги. К большому сожалению, председателем комиссии на этом избирательном участке оказалась Галина Георгиевна Левкова. С ней мне приходилось и раньше работать во время выборов – и практически всегда возникали серьезные проблемы. В 2011 году, когда она была председателем УИК №472, ее, по данным представителя "Яблоко", заподозрили в переписывании протоколов и вбросе 200 бюллетеней за "Единую Россию".

В 2018 году, на выборах президента, она была председателем УИК №514, и независимые члены комиссии и наблюдатели написали несколько жалоб на ограничение прав членов комиссии, наблюдателей, представителей СМИ, которые допускала Левкова. На этот раз практически все три дня госпожа Левкова непрерывно скандалила и тоже нарушала права независимых наблюдателей и членов комиссии. Я даже подсчитала – из 40 часов, что я провела на этом избирательном участке, мы всего восемь часов подсчитывали результаты, а 20 – непрерывно скандалили.

Основная проблема всех избирательных комиссий – низкая компетенция сотрудников. Уровень подготовки очень низкий. Но когда им начинаешь говорить – нельзя вести параллельный подсчет, нельзя считать по уголкам, председатель комиссии тут же устраивает скандал.

У госпожи Левковой вообще очень своеобразные представления о том, что можно делать, а что нельзя. Например, она страшно возмущалась – почему это я консультирую независимых наблюдателей? А когда к нам на участок по жалобе одного из наблюдателей приехала мониторинговая группа от Аппарата президента и я вышла к ним, чтобы рассказать о нарушениях, с моего рабочего стола по наущению Левковой, похитили папку с документами.

Когда я вернулась, мне устроили настоящее судилище, а позже попытались отстранить меня от обязанностей члена комиссии с правом решающего голоса. Сделать это можно только через суд, и суд встал на мою сторону – меня восстановили в должности, я вернулась к исполнению обязанностей. Скандалы продолжались и после закрытия участка, когда нужно было вести подсчет голосов. Но пока шло выяснение отношений, подсчет останавливался. В результате мы подсчитали голоса только к 14 часам понедельника 20 сентября.