"Эти три дня голосования превратились в настоящий ад!"
Свидетельства независимых наблюдателей о нарушениях и фальсификациях на выборах в Санкт-Петербурге.
Выборы в Госдуму и Законодательное Собрание Санкт-Петербурга, состоявшиеся 17-19 сентября, отметились небывалым количеством нарушений: на участках были замечены карусели, а наблюдатели жаловались на необоснованные удаления и даже насилие. Как и в Москве, в Санкт-Петербурге голоса подсчитали только ко второй половине дня 20 сентября, а финальные итоги голосования в Законодательное Собрание объявили лишь на следующий день вечером. По итогам несколько кандидатов голосования сообщили о нарушениях в городскую избирательную комиссию и попытались оспорить результаты.
О том, что происходило на участках во время голосования и каких нарушений оказалось больше всего, oDR расспросил независимых наблюдателей и членов комиссий.
Ксения Леонтьева, член участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, УИК 2237, Центральный район
В избирательной комиссии я работаю уже пять лет, наблюдаю вторые выборы. Но эти три дня голосования превратились в настоящий ад, хотя этот ад для меня продолжился до утра вторника – наш участок стал последним в Петербурге, который подвел итоги. К большому сожалению, председателем комиссии на этом избирательном участке оказалась Галина Георгиевна Левкова. С ней мне приходилось и раньше работать во время выборов – и практически всегда возникали серьезные проблемы. В 2011 году, когда она была председателем УИК №472, ее, по данным представителя "Яблоко", заподозрили в переписывании протоколов и вбросе 200 бюллетеней за "Единую Россию".
В 2018 году, на выборах президента, она была председателем УИК №514, и независимые члены комиссии и наблюдатели написали несколько жалоб на ограничение прав членов комиссии, наблюдателей, представителей СМИ, которые допускала Левкова. На этот раз практически все три дня госпожа Левкова непрерывно скандалила и тоже нарушала права независимых наблюдателей и членов комиссии. Я даже подсчитала – из 40 часов, что я провела на этом избирательном участке, мы всего восемь часов подсчитывали результаты, а 20 – непрерывно скандалили.
Основная проблема всех избирательных комиссий – низкая компетенция сотрудников. Уровень подготовки очень низкий. Но когда им начинаешь говорить – нельзя вести параллельный подсчет, нельзя считать по уголкам, председатель комиссии тут же устраивает скандал.
У госпожи Левковой вообще очень своеобразные представления о том, что можно делать, а что нельзя. Например, она страшно возмущалась – почему это я консультирую независимых наблюдателей? А когда к нам на участок по жалобе одного из наблюдателей приехала мониторинговая группа от Аппарата президента и я вышла к ним, чтобы рассказать о нарушениях, с моего рабочего стола по наущению Левковой, похитили папку с документами.
Когда я вернулась, мне устроили настоящее судилище, а позже попытались отстранить меня от обязанностей члена комиссии с правом решающего голоса. Сделать это можно только через суд, и суд встал на мою сторону – меня восстановили в должности, я вернулась к исполнению обязанностей. Скандалы продолжались и после закрытия участка, когда нужно было вести подсчет голосов. Но пока шло выяснение отношений, подсчет останавливался. В результате мы подсчитали голоса только к 14 часам понедельника 20 сентября.
"Он долго и безуспешно вопрошал комиссию – почему ему подсунули трех Вишневских?"
Но и на этом скандалы госпожи Левковой не закончились. К протоколу по подсчету голосов я приложила свое особое мнение с рассказом о том, как нам запрещали пользоваться телефонами, как выгнали одного из наблюдателей, который просто вышел во внутренний сад, а за ним закрыли дверь и больше не впустили. Попросила председателя расписаться на моем особом мнении. Она расписалась, а потом швырнула лист мне в лицо с такой силой, что ударила меня по уху, из уха даже вылетела сережка. Я сразу позвонила в полицию, потом подала заявление на агрессивные действия председателя комиссии. В общем, для меня эти три дня стали чем-то из ряда вон выходящим.
Но был и забавный эпизод – в самый последний день голосования, минут за пять до закрытия участка, туда пришел избиратель, который очень хотел проголосовать за Бориса Лазаревича Вишневского. Он долго и безуспешно вопрошал комиссию – почему ему подсунули трех Вишневских? (соперниками действующего депутата Петербургского ЗакСа Бориса Вишневского по одномандатному округу №2 стали еще два Бориса Вишневских, тезки первого кандидата. Один из них еще весной носил имя Виктора Ивановича Быкова, второй – Алексея Геннадьевича Шмелева. Незадолго до окончаний предвыборной кампании оба поменяли имена и фамилии и стали Борисами Вишневскими, – прим. автора). Где их фотографии и какой из них настоящий? Комиссия угрюмо молчала.
Станислав Белобородов, член территориальной избирательной комиссии №15 с правом решающего голоса, Кронштадт
Как наблюдатель и член участковых избирательных комиссий я участвую в выборах с 1998 года. В Кронштадте в этом году выборы проходили спокойно, но у нас ведь очень своеобразный район: значительная часть голосующих – это военные, главным образом, моряки. Они приходят на избирательные участки строем или их привозят автобусами. Что, безусловно, является нарушением, но на это здесь не обращают внимания.
В пятницу 17 сентября с утра к избирательным участкам в Кронштадте выстроились очереди из военных. Так что ко второй половине дня на некоторых участках явка составила почти 50% от всех зарегистрированных жителей, имеющих право голоса. Вторая особенность Кронштадта – больше 90% участков с КОИБами (комплексами по обработке избирательных бюллетеней). Так что на самих участках подтасовки и фальсификации в принципе практически невозможны.
Но есть у нас и такие избирательные участки, которые вообще никто не контролирует – это боевые корабли, которые выходят в море. В этом году от Кронштадта было четыре таких корабля. Каждый корабль – это отдельный избирательный участок, естественно, явку они показали стопроцентную, на одном из них 100% получили кандидаты от "Единой России", на остальных – есть несколько процентов у КПРФ и Справедливой России, что больше похоже на статистическую погрешность. Никаких наблюдателей там нет вообще, комиссия состоит из руководства судном – капитан-председатель, заместители – его подчиненные. И, судя по результатам, они получили тот результат, которого ждали от них власти.
Ошибок, конечно, было немало, но они вызваны, главным образом, сложной и запутанной процедурой, когда от членов комиссий требуется огромное количество отчетов, разных бумажек. Но, по моим наблюдениям, все эти ошибки – процедурные, комиссии старались их побыстрее исправить. И на волеизъявление эти ошибки никак не повлияли! И никак не повлияли на результат – в
Кронштадте с большом отрывом лидирует "Единая Россия", максимальный процент у нее – на военных кораблях. И даже одномандатники от "Единой России" получили у нас больше голосов, чем в целом по Петербургу.
Екатерина Белянкина, член территориальной избирательной комиссии №20 с правом решающего голоса, Пушкин
У меня опыт работы в качестве наблюдателя на выборах с 2018 года, с президентских выборов. Сначала была наблюдателем, потом членом участковой комиссии, сейчас – член территориальной комиссии с правом решающего голоса, координатор от "Наблюдателей Петербурга". В этом году у нас были опытные наблюдатели почти на всех участках, мы заранее готовили их летом – вместо 30 человек подготовили почти 200 и благодаря этому получили более полную и детальную картину. В прошлые разы эти участки так же работали, просто вскрылись все их ошибки и нарушения.
Наш район отличился с первых минут выборов. В пятницу, например, участки №1991 и №1992 одновременно закрылись из-за анонимного сообщения о минировании – якобы, обнаружили какую-то записку о подложенной бомбе. В результате полиция удалила с участков всех наблюдателей, мы не имели возможности видеть, что происходит внутри здания, там отключили все камеры видеонаблюдения. В события пришлось вмешаться уполномоченному по правам человека в СПб, приезжали сотрудники МЧС, пожарные, полиция – нас всех вывели, частично вынесли документацию с обоих участков, что тоже является поводом к аннулированию результатов голосования по этим участкам.
"Конечно, все выборы проходят с нарушениями, но эти прошли с рекордными результатами по нарушениям!"
Другие участки вскрывались ночью – на 1995-м участке был зафиксирован факт вскрытия в ночь с 17 на 18 сентября по анонимному обращению в полицию. С 18 на 19 сентября участок вскрыла работница кухни по своей инициативе – как она потом призналась, она забыла, что не нужно открывать. Мы не знаем, что там в это время происходило, потому что доступ к камерам с видеозаписями сейчас крайне затруднен.
Конечно, все выборы проходят с нарушениями, но эти прошли с рекордными результатами по нарушениям! Разбирательство грубейших ошибок и нарушений проходило на самом высоком уровне – мы обращались даже в Центральную избирательную комиссию с требованием обжаловать итоги голосования. Мы уже договорились со всеми кандидатами, кроме, конечно, победивших, что будем оспаривать итоги и как минимум – требовать пересчета голосов. Уже написали обращение в прокуратуру с требованием аннулировать итоги голосования на нескольких участках и провести повторные выборы. Потому что у нас собралось рекордное количество жалоб, в том числе – на большое число вбросов.
Нашим Пушкинским районном за эти три дня уже занималась прокуратура! На мой участок, где я голосую, даже приезжал Виталий Милонов – он идет по нашему округу в Госдуму. И так получилось, что с тех участков, на которые приезжал Милонов, поступило больше всего жалоб на разного рода нарушения. Мы уже пишем жалобы, требуем провести проверки. Например, на участке №1995, куда в том числе приезжал Милонов, проводились следственные действия – оперативники снимали отпечатки пальцев с сейфа, заместителя председателя комиссии возили на доследственные действия. И такая история – на большинстве участков Пушкинского района, не только в нашей территориальной комиссии №20, то же самое в ТИКе №59.
Милонов приехал с силовой поддержкой, есть скриншоты переписки его сторонников, где обсуждается тактика действий – как надо провоцировать и принудительно выводить неудобных наблюдателей с участков. Он лично выезжал на некоторые участки и откровенно контролировал процедуру. Нам запретили снимать, удалось зафиксировать только 38 секунд, на которых видно, как Милонов агрессивно вырывает камеру из рук одного из кандидатов-соперников. В воскресенье полиция отказалась принимать наше заявление на Милонова, но мы все равно будем добиваться, чтобы его приняли.
На мой взгляд, все зависит от того, как много независимых наблюдателей находятся на участках – если хотя бы несколько из них внимательно следят за ходом голосования и действиями членов избирательной комиссии, то, как правило, нарушений обнаруживается немного. А уж если участки находятся в отдаленных районах и там нет наблюдателей, нарушения есть всегда. Мы зафиксировали ограничение прав наблюдателей и членов комиссий – нам, например, незаконно запрещали съемку, мы не могли снимать, на наши жалобы не реагировали на уровне и участковых комиссий, и на уровне территориальных комиссий – до понедельника не были рассмотрены жалобы, поданные еще в пятницу, всего около 20 жалоб по району. На наш взгляд, взгляд независимых наблюдателей, нужно аннулировать итоги по всем спорным участкам, которых набралось более десятка из 74 по всему Пушкинскому району.
Хотя были и очень спокойные участки – например, я присутствовала при подсчете голосов на участке №1959, я сама там голосую и осталась наблюдать. И все проходило очень спокойно, без нарушений.
Наталия Вознесенская, член территориальной избирательной комиссии №35 с правом решающего голоса, участковая избирательная комиссия № 255, Выборгский район
Мне кажется, что ситуация с выборами ухудшается с каждыми новыми выборами – я наблюдаю это уже не первые выборы. В 2018 году на выборах президента были большие нарушения, на этих выборах уровень нарушений примерно такой же. Единственное, чему, на мой взгляд, научились власти за это время – это придумывать новые схемы обмана и лучше заметать следы нарушений.
На этот раз комиссия, в которой я работала, состояла из вполне нормальных людей, не мотивированных на нарушения. Они адекватно реагировали на мои замечания и даже иногда благодарили за подсказку, потому что сами не знали многих деталей закона о наблюдателях. Мне вообще было очень тяжело одновременно наблюдать и выполнять обязанности члена комиссии, тем более, что явка на нашем участке была очень высокой, народ шел потоком, особенно в пятницу и воскресенье. А я была единственным наблюдателем на этом участке от ТИКа!
Поэтому, несмотря на то, что остальные члены комиссии вели себя лояльно по отношению ко мне, у меня нет уверенности, что за моей спиной они не совершали каких-то незаконных действий – например, когда я уезжала на надомное голосование или когда я уходила обедать. Потому что когда я вернулась после надомного голосования, атмосфера на участке явно изменилась – члены комиссии начали ко мне придираться, предъявлять какие-то бессмысленные претензии, пытались меня спровоцировать. К счастью, мне удалось погасить назревающий конфликт, все обошлось.
"Когда разговариваешь с людьми – особенно с пожилыми людьми – видишь, что они практически все за "ЕдРо".
Нужна была поддержка, нужно было иметь хотя бы еще одного нормального грамотного наблюдателя. Другие наблюдатели там были, но на них нельзя было опереться, все они – нанятые другими партиями, в основном, "Единой Россией" и Справедливороссами. Молодые люди, совершенно неграмотные, не знавшие законодательства.
На мое предложение последить за работой избирательной комиссией, пока я уйду на обед, один едросовский наблюдатель заявил, что им дана инструкция – помогать членам комиссии. То есть они просто не понимают, зачем нужны наблюдатели! Зато они постоянно делали селфи и отчитывались перед своими кураторами. От "Справедливой России" были более-менее приличные, но абсолютно неподготовленные наблюдатели, они ничего не знали! Да и сами члены комиссии были уверены, что наблюдатели существуют для того, чтобы помогать комиссии, и искренне изумлялись, когда я их одергивала – а зачем тогда вообще нужны наблюдатели? Это просто профанация функции наблюдателя!
По нашему участку "Единая Россия" вышла в лидеры по выборам в Госдуму, по выборам в ЗакС лидировали коммунисты. Но вывод, что выборы – чистая фальсификация, я бы не стала делать: когда разговариваешь с людьми – особенно с пожилыми людьми – видишь, что они практически все за "ЕдРо".
Татьяна Филиппова, член территориальной избирательной комиссии №13 с правом решающего голоса, Курортный район
Наблюдателем я уже не раз принимала участие в выборах, членом комиссии – впервые. В целом, у нас все было достаточно спокойно, подали лишь одну жалобу на всю территориальную комиссию – один избиратель, забывшись, пришел второй раз. Но произошел и серьезный инцидент на одном из избирательных участков – на избирательном участке №1256 все надомное голосование пришлось признать недействительным!
В ходе проверки 17 сентября там было обнаружено огромное число избирателей, проголосовавших дома – 125 человек. Мы направили туда своего члена территориальной комиссии, который зафиксировал, что в квартиры к избирателям направили недостаточное количество членов комиссии. Эту ошибку обнаружили. Но только когда член территориальной комиссии начал писать жалобу на действия участковой комиссии, участковая комиссия №1256 полностью признала свою ошибку и приняла решение признать все голоса надомников недействительными.
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