Наука между сумой и тюрьмой

В попытке улучшить жизнь российских университетов правительством РФ и Минобрнауки создаются все новые и новые проекты, программы, издаются приказы, вводятся дополнительные правила, организуется грантовое финансирование. Кажется, еще два-три распоряжения, и мы окажемся у цели: отечественные университеты и наука ворвутся в международное пространство, обойдут конкурентов во всевозможных рейтингах, привлекут в свои стены ведущих профессоров мира и платежеспособных студентов. Но что-то идет не так.

Обычно ключевой проблемой эксперты считают недофинансирование науки и образования. Действительно, в России, как отмечается в докладе ЮНЕСКО, доля расходов на науку в последние годы снижалась: в 2014 году расходы составляли 1,07% российского ВВП, а в 2018 году – 0,99%. "Даже в условиях целевых параметров нацпроекта "Наука" расходы увеличатся к 2024 году до 1,2% ВВП. При том, что крупнейшие научно-технические страны тратят на эти цели больше 3% ВВП," – говорит заместитель председателя Счетной палаты Галина Изотова.

Но есть и еще одна проблема, основательно тормозящая российскую науку. О ней говорят реже или не говорят вовсе: российские исследователи и сотрудники университетов работают в ситуации отсутствия свободы слова, в перманентном страхе, стремительно превращаясь из элиты в прекариев – полностью зависимый от воли работодателей, не обеспеченный социальными гарантиями, политически неорганизованный социальный класс.

Публичная немота

Массовые опросы, позволяющие ответить на вопрос, боятся ли люди выражать свое мнение, проводятся не так часто. Последнее резонансное исследование на эту тему было опубликовано в 2016 году “Левада-центром": 26% респондентов (из них 6% совершенно определенно) боятся выражать свое мнение о состоянии дел в государстве в разговорах с социологами, 23% – в беседах с коллегами, 17% – с родными и близкими. Большинство опрошенных (56%) объясняли настороженное отношение к изучению общественного мнения боязнью негативных последствий для себя. Какова динамика к сегодняшнему дню – достоверно сказать трудно, повторного исследования не было. Впрочем, по мнению политолога Маргариты Завадской, "сейчас норма социального поведения в обществе – это осторожность"

Этот так называемый "синдром публичной немоты" распространяется не только на условных среднестатистических граждан, но и на университеты, профессорско-преподавательский состав. Даже те, кто, казалось бы, должен напрямую и открыто общаться со своей аудиторией (например, проректоры по работе со студентами), предпочитают (или не имеют другого выхода) минимизировать публичные дискуссии и не высказывать свое мнение.