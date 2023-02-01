Несладкий труд: кровь, пот и слезы на конфетной фабрике

"Хотите посмотреть на жизнь глазами рабочего? Попробуйте отпахать неделю в ночную смену, по восемь часов на ногах. Таскать тяжелые лотки с чем-то, укладывать что-то куда-то вручную. А потом спать урывками, есть без аппетита, открывать книгу и осознавать свою беспомощность перед лицом любой формы интеллектуального досуга. Прокрастинация, хандра – все от излишка свободного времени и праздного образа жизни. Пока ты физически способен поднять ноутбук со стола – нет оправданий твоей бездеятельности. Теперь я отлично понимаю, почему в конце недели рука рабочего тянется к бутылке пива, почему "книгам, театрам, философским беседам" предпочитают сериалы про ментов и онлайн-игры в "Одноклассниках". Нет сил даже открыть крышку ноутбука".

(Из полевых записей, 28 января 2017)

Iriski

Небольшой ярко-оранжевый ангар заметен издали – здесь производство, офис, столовая, склады. За забором и КПП с большими буквами Iriski на воротах начинается автостоянка примерно на сто машиномест – она бывает полностью заполнена только в часы работы офиса. Есть два основных входа в здание: ничем не примечательный боковой вход предназначен для рабочих – на входе и выходе надо пройти через турникеты и охрану; главным входом, который ведет в светлый и приятный холл с ресепшеном, пользуются гости компании, офисные работники и руководство.

Конфетная фабрика Iriski – часть транснациональной корпорации по производству сладостей – возникла в Ивановском районе в конце 1990-х буквально посреди картофельного поля. Населенные пункты района, представляющие собой довольно разрозненную "поселковую агломерацию", раньше входили в состав колхозов. Немногочисленные частные и малоэтажные квартирные дома были заселены работниками колхозов, а вокруг простирались гектары сельскохозяйственных полей.