Ни свой, ни чужой. Россия заставила их воевать, а Украина судит за измену

Дела рассматриваются за день

Павел Лисянский, адвокат и основатель "Восточной правозащитной группы", которая следит за соблюдением прав человека в Донецкой и Луганской областях, недавно представлял в украинском суде интересы одного из принудительно мобилизованных.

Лисянский рассказывает историю Сергея (имя изменено), школьного учителя информатики из "ДНР", которого забрали прямо с работы 23 февраля этого года.

За день до начала вторжения России вооруженные охранники отвезли Сергея, как ему сказали, на "военный сбор" — подготовительное мероприятие для проверки документов и численности военнообязанных.

В действительности сбор оказался предлогом для отправки Сергея и других в Россию, а оттуда — на линию фронта в Харьковской области. Там им приказали рыть окопы.

После того, как Сергей и его подразделение попали в плен, его сестра, проживающая в Киеве, попросила Лисянского представлять интересы брата. Сергею предъявили обвинения по трем пунктам: государственная измена, участие в террористической организации и участие в незаконном вооруженном формировании.

"Выбранной нами стратегией [защиты] было доказать, что изначально [у Сергея] не было причин идти в армию", — говорит Лисянский.

"Многие высокопоставленные чиновники говорили, что если тебя мобилизовали насильно, то ты — жертва. Я хотел доказать это в суде", — поясняет он.

В суде Сергей не отрицал, что в плен его взяли на передовой. Но неоднократно заявлял, что попал в ряды российской армии не по своей воле.

По словам Лисянского, украинские прокуроры не стали расследовать обстоятельства того, как именно Сергей оказался на линии фронта. А в качестве одного из доказательств против обвиняемого использовали скриншот с сайта "Миротворец", который собирает информацию о предполагаемых "врагах" Украины.

Предположительно, базу "Миротворца" ведут близкие к украинским силам безопасности волонтеры. После того как Сергей попал в плен, на сайте появилось его досье.

Несмотря на усилия Лисянского, Сергея приговорили к 13 годам лишения свободы.

По делу Сергея провели пять слушаний, однако, по словам его защитника, большинство дел военнопленных из Луганска и Донецка рассматриваются за один день. По сообщениям некоторых СМИ, судья может параллельно принять решения по четырем делам.

Алена Лунова также рассказала OpenDemocracy, что украинские суды не расследуют обстоятельства, подтолкнувшие украинских граждан вступать в ряды российских или подконтрольных России сил, ни во время следствия, ни на досудебной стадии.

По данным национального судебного реестра, говорит Лунова, Украина привлекает жителей Луганска и Донецка к ответственности за государственную измену, но не привлекает их за военные преступления.

"Их судят потому, что их поймали в форме со знаками отличия ["народных республик"]. Нет никаких доказательств того, что они совершали военные преступления. Это ставит такие дела под сомнение", — говорит она.

Лунова уверена, что необходимо гарантировать всестороннее изучение фактов, когда речь идет о возможной насильственной мобилизации Россией гражданина Украины.

"Государственная измена — это умышленное действие. Когда речь идет о жертве военного преступления, никакого умысла быть не может", — поясняет она.

"Избегайте мобилизации"

С июля 2021 по июль 2022 года Россия принудительно мобилизовала на оккупированных территориях более 100 тыс. человек, говорит Лисянский. Она провела восемь волн мобилизации в рамках программы создания боевого армейского резерва.

19 февраля — за пять дней до полномасштабного вторжения — подконтрольные России силы объявили всеобщую мобилизацию. Тогда Генеральная прокуратура Украины заявила, что насильно мобилизованные украинские граждане являются жертвами военного преступления, и начала расследование.

Украинское правительство и официальные лица обратились к мужчинам на оккупированных территориях с призывом избегать мобилизации. Уже мобилизованным предлагали сдаваться украинским войскам при первой же возможности.