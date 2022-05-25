Расстрельные поправки. Как Лукашенко расширяет свой репрессивный арсенал

Беларусь сегодня - единственная страна в Европе, которая продолжает применять смертную казнь. Всего с 1991 по 2022 гг. по приговорам судов расстреляли более 400 человек. При этом сфера применения смертной казни всегда была весьма ограничена: к высшей мере приговаривали в основном за жестокие убийства. За долгие годы существования диктатуры власть не только ни разу не применяла смертную казнь в отношении своих оппонентов, но и старалась в принципе не использовать “расстрельные” статьи в делах, связанных с политикой.

Однако после 2020 года все изменилось. По “террористическим” статьям были возбуждены десятки уголовных дел, в том числе против лидеров оппозиции Светланы Тихановской и Павла Латушко, известных блогеров Степана Путило (“NEXTA”) и Антона Мотолько, представителей организации бывших белорусских силовиков ByPol. А 17 мая 2022 года Лукашенко подписал закон о поправках в Уголовный кодекс, которые отныне расширяют сферу применения смертной казни. Теперь расстрел может грозить не только за совершение теракта, но и за покушение на акт терроризма. Всего поправки затронули четыре “террористические” статьи УК.

Для Тихановской, Латушко, Путило, Мотолько и лидеров ByPol угроза остается чисто теоретической. Все они находятся в эмиграции, и никто их властям Беларуси не выдаст. Максимум, что им грозит в этой ситуации - заочный приговор. К слову, соответствующие поправки в законодательство, позволяющие судам в рамках “специального производства” заочно рассматривать дела политэмигрантов, недавно также одобрили белорусские парламентарии.

Кроме того, действие закона не имеет обратной силы - то есть к тем, кто уже проходит по “террористическим” делам, поправки применять нельзя.

Тем не менее для тех, кто остается в Беларуси и продолжает бороться против режима Лукашенко, угроза может быть вполне реальной. Госпропаганда фактически не скрывает, что к столь радикальному шагу власть подтолкнула так называемая “рельсовая война” - серия антивоенных акций сопротивления на железной дороге. После начала российского вторжения в Украину было совершено более 80 диверсий: белорусы приводили в негодность железнодорожную инфраструктуру, чтобы помешать движению военной техники агрессора через территорию Беларуси.