Между режимом и санкциями: оправданны ли действия ЕС в отношении россиян?

Не надо забывать и о том, что россиянам — даже если у них есть виза и они успели добраться на поезде или автобусе до европейской границы — все равно может быть запрещен въезд из-за эпидемиологических ограничений. Из всех западных стран, имеющих прямую границу с Россий, вакцину “Спутник” признает только Эстония (сертификат о вакцинации "Спутником" принимается также в Словении, Словакии, Хорватии, Венгрии и Греции – но вопрос в том, как туда попасть). В любом случае "первостепенные причины" на выезд в Еврозону (работа, учеба, болезнь или смерть близкого родственника и др.), которые с начала пандемии обычно требуются для получения визы и пересечения Шенгена, в нынешних условиях вряд ли будут широко интерпретированы государствами Балтии или Польшей.

Препятствий становится все больше. Неясно, смогут ли – и будут ли европейские консульства продолжать работать в России в полном объеме. Многие международные программы академического и культурного обмена, доноры, компании либо призывают к разрыву связей с Россией, либо уже уходят из страны – если они и так не были вытеснены оттуда и запрещены российскими властями до этого. Это означает, что инфраструктура, необходимая для оформления приглашений и виз, разрушается. В конечном итоге это может означать, что россиянам, которые открыто или тайно противостоят нынешнему режиму, придется просить убежища на сухопутных границах ЕС – если они смогут туда добраться.

В 2020 году около 10 000 россиян по всему миру подали прошение о предоставлении убежища. Но шансы на получение положительного решения в основных европейских странах назначения, таких как Германия, были низкими. Большинство положительных решений в прошлом касались чеченцев и небольшого числа активистов ЛГБТК+. Вполне возможно, что ЕС вскоре изменит свою политику по предоставлению убежища из России и что различные государства-члены изменят свою оценку на местах. Некоторые политические деятели уже призвали предоставить временную гуманитарную защиту в ЕС всем российским мужчинам, которые хотят отказаться от службы в армии. Эта инициатива заслуживает большей поддержки. Украинские власти, в свою очередь, якобы предложили амнистию и существенную финансовую компенсацию любому сдавшемуся российскому солдату.

Принимая во внимание слова канцлера Германии Олафа Шольца в его исторической речи в минувшие выходные, нам необходимо поддерживать связь с гражданами России, и мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать тех, кто смело выступает против режима. Как минимум, это означает готовность предоставить убежище каждому, кто в нем нуждается и обращается за ним.

Безусловно, Европе сначала нужно сделать все возможное, чтобы поддержать Украину. Бедственное положение украинских беженцев стоит на первом месте, им нужна не только безопасность, но и уважение к их достоинству. Им должно быть разрешено передвигаться по Шенгенской зоне, общаться с семьей и работать, если они этого хотят.

Тем не менее нам также необходимо подготовиться и поддержать рост российской эмиграции в ближайшей и среднесрочной перспективе. Утечка мозгов – не новое явление для России, и при других обстоятельствах ее не следует приветствовать. Но в эти времена Европа должна принять любого, кто поворачивается спиной к режиму, развязавшему войну с Украиной, и покидает страну.

Важно понимать и то, что регулярная легальная миграция, выходящая за рамки краткосрочного пребывания или убежища, практически не регулируется на уровне ЕС. Таким образом, каждое государство-член само будет решать, как и в каком объеме оно будет держать двери открытыми для россиян. Как минимум, те граждане России, которые уже находятся в Европе на долгосрочной основе – например, в качестве студентов – должны быть уверены в перспективе своего будущего. Мы не можем сейчас просить их вернуться домой, если они сами этого не хотят.