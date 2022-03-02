Между режимом и санкциями: оправданны ли действия ЕС в отношении россиян?
Санкции Евросоюза ударили не только по российской элите, но и по населению, существенная часть которого не поддерживает войну против Украины. Чем руководствуются европейские политики, разрабатывая жесткие ограничения, и справедливы ли они?
Ответ Евросоюза на российскую агрессию в Украине в первую очередь основан на санкциях – хотя, помимо этого, также были приняты и беспрецедентные решения о поставках в Украину вооружения. Европейский публичный дискурс полон требований ввести максимально жесткие ограничения для РФ – с одной стороны, чтобы выразить солидарность с Украиной, с другой, чтобы подтолкнуть правительство Путина к прекращению агрессии. Последнее, впрочем, малореалистично. Остается надежда лишь на то, что санкции окажутся настолько болезненными для страны, что режим не сможет удержать власть.
Кроме того, можно предположить, что реакция Запада (или даже всего мира) на поведении России очень важна в данный момент в связи с претензиями Китая на Тайвань. Если по отношении к российской агрессии не предпринять решительных и действительно жестких действий, то Китай может осмелеть и вскоре последовать примеру России.
Но есть как минимум два аргумента, которые необходимо рассмотреть при разработке санкционной политики. Первый касается экономических и политических интересов самих стран ЕС. Германия, Италия, Венгрия и другие европейские государства критически зависят от российского топлива. Даже Польша находится в зависимости от российского угля. Несмотря на все усилия, которые предпринимаются в настоящее время, стремительно выйти из энергетической зависимости, усилившейся в последние десятилетия, у Европы не получится. При различных сценариях и максимальных инвестициях в альтернативные источники энергии, не менее 10-20% спроса на промышленное производство и отопление в ближайший год будет невосполнимым. В любом случае чрезвычайно динамичный рост цен на энергоносители и соответствующая инфляция стали серьезной политической проблемой для всех западных стран еще до российского вторжения в Украину.
Германия, Италия, Венгрия и другие европейские государства критически зависят от российского топлива
Помимо интересов богатых стран, также стоит учитывать влияние санкций и на бедные государства, которые зависят от финансовых вливаний или поставок продовольствия из России. Например, Ливан, находящийся в тяжелейшем гуманитарном кризисе, критически зависит не только от украинской, но и от российской пшеницы. Сейчас поставки зерна, и без того ограниченные физическими возможностями производителей и перевозчиков, будут еще больше ослаблены финансовыми санкциями.
Второй аргумент – скорее морального толка, он касается "заслуженности" санкций. Подсчитать долю россиян, действительно поддерживающих нынешний режим, не так просто. Публичный дискурс и общественное мнение явно искажены, подвергнуты цензуре и манипулированию. С уверенностью можно сказать лишь то, что текущие действия властей вызывают гораздо меньше энтузиазма, чем аннексия Крыма в 2014 году. Тысячи смелых российских демонстрантов столкнулись с жестокими полицейскими репрессиями и вышли на протесты против войны. Публичные письма и обращения ученых, некоторых оставшихся независимых журналистов — во главе с "Новой газетой" — дополняют хор.
Тем не менее ЕС исходит из того, что значительная часть граждан России по-прежнему поддерживает Путина. Следовательно, со стороны Европы вполне законно утверждать, что санкции должны быть настолько широкими, чтобы они могли коснуться всего российского населения и заставить его изменить курс своих действий. И, конечно, введение масштабных санкций – это также способ выразить твердую солидарность с Украиной.
Необходимо проводить различие между режимом и народом
И все же, учитывая, что российская власть эффективно подавляет всякое инакомыслие и лишает людей множества жизненных альтернатив, необходимо проводить различие между режимом и народом. Даже если санкции заставят граждан переосмыслить свою позицию – а не подтолкнут их еще дальше в объятия путинского режима – шансы на смену власти ничтожно малы, по крайней мере, в нынешних условиях.
В этой ситуации европейский подход к санкциям в минувшие выходные перешел рубикон. SWIFT был отключен для почти 70% российского банковского сектора и, что еще более важно, было принято решение о заморозке международных резервов российского центрального банка. Персональные санкции в отношении Путина, Лаврова, а также других лиц из близкого окружения российского президента – это долгожданный и давно назревший шаг.
При этом чрезвычайно важно отслеживать последствия ограничений транзакций через SWIFT. По словам министра иностранных дел Германии, одна из причин не исключать абсолютно все российские банки из системы – это стремление ограничить негативный эффект санкций на российское гражданское общество. Кроме того, многие российские специалисты могут оказаться не в состоянии получать зарплату от своих иностранных работодателей. Отключение SWIFT также может сказаться на мигрантах и других экономически неблагополучных группах, находящихся в зависимости от возможности отправлять или получать денежные переводы.
Когда дело доходит до санкционирования свободы передвижения, Запад, возможно, уже близок к тому, чтобы переступить черту. Пока ЕС только изменил или отменил привилегированный доступ к визам для деловых целей и визам дипломатов. Регулярная визовая политика (туристическая или иная) не изменилась, по крайней мере, официально. Тем не менее ряд государств-членов ЕС из Центральной и Восточной Европы приостановил выдачу виз в РФ. Что еще более важно, в эти выходные весь ЕС закрыл свое воздушное пространство для России, которая, в свою очередь, приняла ответные меры.
Не надо забывать и о том, что россиянам — даже если у них есть виза и они успели добраться на поезде или автобусе до европейской границы — все равно может быть запрещен въезд из-за эпидемиологических ограничений. Из всех западных стран, имеющих прямую границу с Россий, вакцину “Спутник” признает только Эстония (сертификат о вакцинации "Спутником" принимается также в Словении, Словакии, Хорватии, Венгрии и Греции – но вопрос в том, как туда попасть). В любом случае "первостепенные причины" на выезд в Еврозону (работа, учеба, болезнь или смерть близкого родственника и др.), которые с начала пандемии обычно требуются для получения визы и пересечения Шенгена, в нынешних условиях вряд ли будут широко интерпретированы государствами Балтии или Польшей.
Препятствий становится все больше. Неясно, смогут ли – и будут ли европейские консульства продолжать работать в России в полном объеме. Многие международные программы академического и культурного обмена, доноры, компании либо призывают к разрыву связей с Россией, либо уже уходят из страны – если они и так не были вытеснены оттуда и запрещены российскими властями до этого. Это означает, что инфраструктура, необходимая для оформления приглашений и виз, разрушается. В конечном итоге это может означать, что россиянам, которые открыто или тайно противостоят нынешнему режиму, придется просить убежища на сухопутных границах ЕС – если они смогут туда добраться.
В 2020 году около 10 000 россиян по всему миру подали прошение о предоставлении убежища. Но шансы на получение положительного решения в основных европейских странах назначения, таких как Германия, были низкими. Большинство положительных решений в прошлом касались чеченцев и небольшого числа активистов ЛГБТК+. Вполне возможно, что ЕС вскоре изменит свою политику по предоставлению убежища из России и что различные государства-члены изменят свою оценку на местах. Некоторые политические деятели уже призвали предоставить временную гуманитарную защиту в ЕС всем российским мужчинам, которые хотят отказаться от службы в армии. Эта инициатива заслуживает большей поддержки. Украинские власти, в свою очередь, якобы предложили амнистию и существенную финансовую компенсацию любому сдавшемуся российскому солдату.
Принимая во внимание слова канцлера Германии Олафа Шольца в его исторической речи в минувшие выходные, нам необходимо поддерживать связь с гражданами России, и мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать тех, кто смело выступает против режима. Как минимум, это означает готовность предоставить убежище каждому, кто в нем нуждается и обращается за ним.
Безусловно, Европе сначала нужно сделать все возможное, чтобы поддержать Украину. Бедственное положение украинских беженцев стоит на первом месте, им нужна не только безопасность, но и уважение к их достоинству. Им должно быть разрешено передвигаться по Шенгенской зоне, общаться с семьей и работать, если они этого хотят.
Тем не менее нам также необходимо подготовиться и поддержать рост российской эмиграции в ближайшей и среднесрочной перспективе. Утечка мозгов – не новое явление для России, и при других обстоятельствах ее не следует приветствовать. Но в эти времена Европа должна принять любого, кто поворачивается спиной к режиму, развязавшему войну с Украиной, и покидает страну.
Важно понимать и то, что регулярная легальная миграция, выходящая за рамки краткосрочного пребывания или убежища, практически не регулируется на уровне ЕС. Таким образом, каждое государство-член само будет решать, как и в каком объеме оно будет держать двери открытыми для россиян. Как минимум, те граждане России, которые уже находятся в Европе на долгосрочной основе – например, в качестве студентов – должны быть уверены в перспективе своего будущего. Мы не можем сейчас просить их вернуться домой, если они сами этого не хотят.
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