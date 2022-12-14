Спецдокладчик ООН. Что он может и надо ли на него надеяться в условиях непрекращающихся репрессий в России?

7 октября стало известно, что страны, входящие в Совет по правам человека ООН (Россия была исключена из состава в апреле), проголосовали за создание мандата Спецдокладчика по России. Этого последний год добивались НКО, работающие в сфере защиты прав человека в России. Почему этот механизм так важен для их работы?

Специальный докладчик по России относится к механизму специальных процедур ООН. Специальные процедуры СПЧ – это независимые эксперты, которые информируют и консультируют по ситуациям с правами человека в определенных странах. На октябрь 2022 года насчитывается 45 тематических и 14​​​​ страновых мандатов, включая Специального докладчика по правам человека в России.

Тематические Спецдокладчики фокусируются на конкретном праве человека, например, есть Спецдокладчик по свободе собраний и ассоциаций, а есть Специальная докладчица по свободе выражения мнения. Тематические докладчики работают по всем странам ООН. В свою очередь, страновые Спецдокладчики, наоборот, рассматривают вопросы, связанные с широким перечнем прав и свобод, но в рамках только одной страны. Специальные докладчики самостоятельны в своих рекомендациях и действиях и не подчиняются никаким вышестоящим органам или международным чиновникам.

Именно такая независимость и позволила экспертам добиться реформ репрессивного законодательства в Ливане, Молдове и Японии, а также освобождения правозащитников и журналистов в Египте, Саудовской Аравии и Албании. Спецдокладчики в том числе влияют на решения национальных Конституционных судов и задают стандарты прав человека, выпуская доклады по актуальным темам. Например, по дезинформации во время военных конфликтов и о том, как с ней бороться на международном и национальном уровнях (и что запреты – совсем не панацея).