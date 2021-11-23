Дважды репрессированные. Истории семей, которым помог "Мемориал"

"Это очередной шаг в сторону 1937 года"

История семьи инженера-электронщика Сергея Харюкова, живущего сейчас в Сыктывкаре, начинается в Германии, откуда в Россию его предки приехали по приглашению императрицы Екатерины II. Почти 150 лет они и еще сотни немецких семей с жили на берегах Волги, образуя большие немецкие деревни и села. В одном из них – Александрталь (теперь это село Надеждино Кошкинского района Самарской области) – жили 36 семей, бывших между собой в родстве. Фамилия отца Сергея Харюкова – Виде. В 1930 году началось раскулачивание, и 30 октября все 36 семей выселили с Волги и отправили на Север, в Архангельскую область.

“Только моя русская бабушка умерла своей смертью – от тифа и голода в кулацкой ссылке на Печоре, остальные расстреляны, – говорит Сергей Харюков. – Всего в 36 семьях был 231 человек, 29 из них расстреляли. Мой русский дед тоже был расстрелян; я много лет искал, где это случилось – и нашел. Тогда еще была жива моя 95-летняя мама, и она сказала – слава богу, теперь я знаю, где он упокоился, потому что с 1930 года о своем отце ничего не слышала. Помог "Мемориал" Сыктывкара – сначала Яков Эльевич Юдович, потом Михаил Рогачев. К Михаилу Борисовичу я много лет обращался с разными вопросами, за консультациями. Для меня и всей нашей семьи попытка ликвидировать "Мемориал" – это очередной крепкий шаг в сторону 1937 года”.

С "Мемориалом" оказалась тесно связана жизнь и судьба петербурженки Ирины Ронкиной.

“"Мемориал" помог мне в поиске своих родных, – рассказывает Ронкина. – Когда началась война, мою тетю, финку по национальности, в 24 часа выселили в Вильнюс, она потеряла из виду брата, арестованного раньше. Благодаря "Мемориалу" мы узнали, что его после ареста сослали куда-то недалеко от Норильска, там он отбывал 10-летний срок. А когда началась война, его уже в Норильске снова арестовали – за какие-то неосторожные слова о том, что страна не готова к войне. И расстреляли".

Почти 52 года жительница Дзержинска Московской области Елизавета Перепеченко ничего не знала о судьбе своей матери – Ирины Ивановны Щербовой-Нефедович. В Ленинграде, в июле 1941 года мама 6-летней Лизы ушла на работу – и больше никогда не вернулась домой, буквально исчезла. Еще раньше был арестован отец, и Лиза осталась в блокадном Ленинграде с бабушкой.

“Среди моих родственников – 20 человек пострадавших, выжил и вернулся из лагеря только отец, который, естественно, ничего не рассказывал, – говорит Елизавета. – Так что те, кто утверждают, что число жертв репрессий преувеличено, просто нагло врут. В "Мемориал" я обращалась неоднократно и с разными вопросами, и только там мне помогли найти сведения о лагере, где погибла мама. К сожалению, ничего не известно о местах захоронений всех моих погубленных родственников”.