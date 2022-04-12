Рельсовая война и 3%. Почему белорусская армия не вступила в войну против Украины

Рельсовая война

Самым ярким и действенным проявлением антивоенного движения в Беларуси стали акции сопротивления на железной дороге. В ответ на российское вторжение в Украине по всей стране прокатилась волна диверсий: противники войны приводили в негодность железнодорожную инфраструктуру, чтобы помешать движению военной техники агрессора через белорусскую территорию. Эту кампанию негосударственные медиа окрестили новой “рельсовой войной” (по аналогии с партизанскими атаками на железнодорожные коммуникации во времена нацистской оккупации), а участников таких акций - партизанами.

Впрочем, эшелоны под откос сейчас никто не пускает: действия современных партизан не создают угрозы крушения поездов, ни один человек в результате этих акций не пострадал. Наиболее распространенной формой диверсией являются поджоги релейных шкафов сигнализации, централизации и блокирования (СЦБ). Выведение из строя такого оборудования приводит к тому, что на отдельных участках железной дороги перестают работать светофоры и стрелочные переводы - в результате поезда вынуждены продвигаться со скоростью 15-20 км в час. Впрочем, встречаются и более простые диверсии: например, в Столбцах Минской области была арестована семейная пара, которая подожгла на рельсах бревна, чтобы остановить движение воинских эшелонов.

В рельсовую войну активно включился ByPol - организация бывших белорусских силовиков, выступающих против режима Лукашенко. Они пытаются дистанционно, из эмиграции, координировать действия партизан “на земле”. Удары наносятся также и в киберпространстве: белорусская хакерская группа “Киберпартизаны” в конце февраля вывела из строя компьютерную сеть Белорусской железной дороги (БЖД), в результате чего БЖД была вынуждена временно перейти на ручной режим управления.

Антипартизанские операции

МВД Беларуси утверждает, что с начала войны на железной дороге было совершено более 80 диверсий. Телеграм-канал “Live. Сообщество железнодорожников Беларуси”, который публикует инсайдерскую информацию о работе БЖД, утверждает: в начале марта из-за рельсовой войны была приостановлен перегон организованных воинских эшелонов с техникой и боеприпасами для российских войск. Руководитель “Украинской железной дороги” Александр Камышин 19 марта в интервью “Настоящему времени” также намекнул, что действия партизан в Беларуси привели на определенное время к остановке железнодорожного движения. “Я не буду уточнять детали, но я благодарен белорусским железнодорожникам за то, что они делают”, - отметил он. Про блокирование железнодорожных путей на некоторых направлениях заявляли 26 марта и в украинском Генштабе.

Режим Лукашенко отнесся к партизанской угрозе предельно серьезно. В целях предотвращения диверсий на некоторых перегонах и станциях власти начали выставлять патрули внутренних войск. А против самих партизан была развернута кампания жестоких репрессий.