Гнев и социальная несправедливость. Как и почему разгорелись протесты на улицах Казахстана

Проснувшись утром 8 января, жители Нурсултана – столицы Казахстана – смогли, наконец, подключиться к интернету: связь заработала, хоть и очень медленно. Три предыдущих дня, пока чрезвычайная ситуация обострялась, интернет не работал по всей стране. В Алматы, деловой столице Казахстана, особенно пострадавшей от пожаров в ходе протестов, связь так и не восстановилась. Связаться с другими городами страны – и с зарубежными абонентами – можно было лишь через отдельных мобильных операторов. В то время как с улиц многих городов доносились выстрелы и сирены, граждане Казахстана и наблюдатели протестов оказались в информационном вакууме.

Ход протестов, вспыхнувших 2 января сначала на западе страны из-за повышения цен на топливо, а затем распространившихся по всему Казахстану, еще предстоит восстановить. oDR удалось связаться в Алматы с Евгением Жовтисом – правозащитником и руководителем Казахстанского международного бюро по правам человека – и узнать его мнение о причинах, ходе протеста и его возможном будущем.

Недовольство происходящим в стране копилось у граждан Казахстана уже долгие годы. Почему протесты из-за топлива вспыхнули именно сейчас – и всколыхнули всю страну?

Евгений Жовтис

Изначально протест был вызван повышением цен на сжиженный газ, и волнения были сконцентрированы в городе Жанаозен на западе страны. Государство не смогло внятно объяснить причину этого скачка в цене, просто заявив, что ценообразование на топливо теперь осуществляется по рыночным принципам. Но люди прекрасно знают, что топливный сектор монополизирован и коррумпирован. Отказ от государственных субсидий может означать только повышение цен. На этот первый протест 2 января и на выдвинутые экономические требования власть отреагировала попыткой переговоров.

На центральную площадь Жанаозена была отправлена комиссия под руководством вице-премьера. Государство хотело предотвратить эскалацию протестов и избежать повторения событий 2011 года, когда в ходе забастовки рабочих нефтяных предприятий полиция открыла огонь по безоружным людям. Но было уже поздно. В течение следующих дней протесты охватили близлежащие города, а затем распространились по всей стране. К этому моменту экономические требования уже переросли в явные требования политических перемен.