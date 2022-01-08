Диалог в форме ультиматумов

В публичном пространстве Казахстан часто представляется как страна с низким протестным потенциалом. Однако в действительности, в 20-м и 21-м веках казахстанцы неоднократно выдвигали политические требования и выражали неповиновение властям – что нередко приводило к насилию с обеих сторон.

В декабре 1986 года, массовые протесты вспыхнули в Алматы в ходе партийного пленума, когда первый секретарь Компартии Казахстана Динмухамед Кунаев был снят с должности. В итоге протесты были подавлены, но их отложенный эффект оказался ключевым как для истории перестроечного СССР, так и для постсоветской истории Казахстана. Декабрьский пленум 1986 по сути задумывался как управляемый транзит: одного местного руководителя должны были заменить на другого, при одобрении или, как минимум, невмешательстве политических элит республики. Но никому и в голову не приходило что против подобной схемы могли выступить граждане: именно поэтому события 1986 года можно назвать первым за долгое время массовым политическим протестом на территории СССР, который в итоге и привел к его распаду.

События января 2022 года это еще один отложенный – и может быть подлинный? – конец советской эпохи: Казахстан наконец-то избавляется от поколения политиков, пришедших к власти ещё в 1980-е годы. Казахстан – это последняя постсоветская страна, где это поколение оставалось у власти так долго. Именно коммунист Назарбаев провел в Казахстане рыночные реформы и создал ту политическую систему, которая и привела к событиям января 2022. Движущей силой назарбаевского правления все эти годы был слоган: "сначала экономика, потом политика". Ссылаясь на опыт Сингапура, Назарбаев не уставал повторять что выстроив успешную экономику – при изначально авторитарном правлении, разумеется – можно будет заняться всем остальным: институтами, разделением властей, демократическими реформами. Время показало что такая стратегия была недальновидной.