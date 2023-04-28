"В СССР стеснялись преследовать за песни, теперь это делают абсолютно откровенно". Артемий Троицкий о давлении на артистов в России

В конце апреля в отношении лидера группы "Несчастный случай" Алексея Кортнева возбудили уголовное дело по статье об оскорблении представителя власти. По словам музыканта, поводом к этому стал февральский инцидент на концерте в Новосибирске. Тогда полиция сорвала выступление "Несчастного случая" под предлогом задымления в соседнем помещении. После срыва концерта Кортнев был на какое-то время задержан. В это время он якобы показал неприличный жест в адрес полицейского.

Алексей Кортнев активно критиковал российские власти за вторжение в Украину и называл оправдания войны "прикрытием для удовлетворения имперских планов и амбиций". Хотя в России уже давно запрещают концерты "неугодных" артистов, Кортнев стал первым музыкантом, против которого было заведено уголовное дело.

Музыкальный журналист и историк музыки Артемий Троицкий, начавший свою карьеру еще во времена СССР, специально для openDemocracy рассказывает, как практика преследования музыкантов вернулась в Россию из СССР и что с тех пор изменилось.

Псевдонимы, подпольные студии и домашние концерты

У нас в стране, к сожалению, очень богатый опыт прессинга и преследования музыкантов. У меня есть лекция на эту тему, которую я назвал "100 лет музыкальной цензуры в России", поскольку вел отсчет от 1917 года, когда Александр Вертинский написал свою знаменитую антивоенную песню "Я не знаю, зачем и кому это нужно". За эту песню его вызвали в ЧК и подвергли всяческим допросам и внушениям. Когда он сказал: "Ведь я же могу пожалеть этих молодых убиенных людей", ему сказали: "Не можешь. Если надо будет, то и дышать не сможешь".

В сталинское время никакого музыкального сопротивления в Советском Союзе не было. Это было слишком страшно, и музыка еще тогда не была настолько влиятельна, как в более позднее время. Началась история сопротивления в 1960-е годы с так называемых бардов-шестидесятников – Александр Галич, Владимир Высоцкий, Юлий Ким. Они были очень популярны среди интеллигенции, но при этом пели песни крамольные, сатирические и антисоветские. Поэтому, естественно, их преследовали – но в разной степени.