Пригожин мертв. Да здравствует Минобороны
Незадолго до крушения пригожинского бизнес-джета в Беларуси начали разбирать лагеря приехавших туда "вагнеровцев", а самим наемникам стали еще более настоятельно рекомендовать заключать контракты с Минобороны. В чатах жен и родственников "музыкантов" началась паника – кто теперь ответственен за наемников, куда их отправят и получат ли семьи выплаты за них? В возможной судьбе ЧВК после исчезновения Пригожина разбирались журналисты Джон Лехнер и Сергей Елединов.
Источники openDemocracy в ЧВК утверждают, что наемники – прямо или косвенно – перейдут под контроль министра обороны России Сергея Шойгу. По их словам, несколько ветеранов "Вагнера" уже подписали контракт с Минобороны или военными компаниями, связанными с ведомством. Вопрос о том, насколько удачной будет эта интеграция, остается открытым – ответ на него, вероятно, будет зависеть от конкретной страны, в которой базируются наемники.
Отличительной чертой ЧВК "Вагнер" было отсутствие формальной структуры и легального статуса. Российские власти неоднократно заявляли, что "Вагнер" никак не связан с государством и не находится на балансе военных ведомств, а сам Пригожин долгое время отрицал свою причастность к компании и судился с журналистами, которые заявляли о его связи с "вагенровцами". В прошлом году Пригожин признал, что создал ЧВК, и заявил, что сам занимался ее финансированием. После пригожинского "марша на Москву" президент России Владимир Путин признал, что ЧВК "Вагнер" получала десятки миллиардов рублей из госбюджета.
"Вагнер" – это социальное явление; его деятельность стала возможной как благодаря особенностям путинского режима, так и благодаря международному спросу на подобные услуги. Успех Пригожина обеспечивался сочетанием двух важных обстоятельств: почти ничем не ограниченная свобода российской элиты в вопросах внешней политики с одной стороны, и глобальный тренд на приватизацию военизированных структур с другой.
Россия в миниатюре
У "Вагнера" были общие черты с другими ЧВК – Executive Outcomes в Южной Африке или Blackwater в США. Но, в отличие от них, "Вагнер" в миниатюре отражал саму российскую систему управления. В центре находился Пригожин, окруженный лояльными наемниками, но жесткая иерархия тем не менее отсутствовала: две или более группы наемников часто конкурировали друг с другом. Пригожин руководил "Вагнером" на стратегическом уровне.
Отличительная черта ЧВК "Вагнер" – отсутствие формальной структуры и легального статуса
На тактическом уровне решения принимали в основном командиры ЧВК, в том числе предположительно находившиеся в одном самолете с Пригожиным командир ЧВК Дмитрий "Вагнер" Уткин и глава службы безопасности компании Валерий "Ровер" Чекалов, руководивший также нефтяными компаниями Пригожина в Сирии.
Такая система гарантировала "Вагнеру" возможность хотя бы некоторое время проводить операции без прямого руководства "сверху". После смерти главных командиров ЧВК их место, а заодно и место Пригожина, очень быстро решило занять Минобороны: в течение недели после крушения самолета ведомство Шойгу приняло меры, чтобы изменить свой статус-кво.
Кто станет новым главой "вагнеровцев"
Оставшимся командирам ЧВК "Вагнер" не удалось выбрать нового лидера, хотя, по словам источников, среди наемников есть несколько "достойных" кандидатов на эту роль. Однако Минобороны не допустит перехода руководства "Вагнера" к нелояльному субъекту. Новым владельцем ЧВК, вероятнее всего, станет человек, близкий к Шойгу – единственному игроку, которому удалось укрепить свою позицию после "Марша на Москву".
Шойгу – политический выживальщик и эксперт в подковерных играх членов правительства. У него большой опыт приобретения и коммерческих предприятий и подчинения их своим нуждам, а близкие к нему люди владеют собственной бизнес-империей. То есть, как и у Пригожина, у Шойгу своя Россия в миниатюре.
Шойгу не будет заинтересован в роспуске "Вагнера": с 2017 года компания была одним из самых успешных заграничных проектов страны. В частности, возвращение "вагнеровцев" из Африки будет означать потерю влияния Москвы на континенте.
Целью Шойгу будет изменить сложившуюся систему отношений "Вагнера" с Министерством обороны. "МО возьмет ситуацию под свой контроль. Реальный вопрос заключается в том, насколько им это удастся", – говорит источник.
Взяв на себя руководство ЧВК, людям Шойгу придется выбирать между сохранением старой группы командиров Пригожина и назначением своей, говорит источник. Но пока они не поймут, как устроена работа "Вагнера", им придется работать с пригожинскими командирами и "не злить ребят".
Как и у Пригожина, у Шойгу есть своя Россия в миниатюре
Связи "Вагнера" с Минобороны и службой разведки всегда складывались в высших эшелонах власти. Ключевым контактным лицом Пригожина в Минобороны был первый замминистра Руслан Цаликов, занимающий также видное место в кругу доверенных лиц Шойгу. Поэтому вероятно, что переход "Вагнера" от одного главаря к другому оговаривался неофициально.
Некоторые из высших командиров "Вагнера", вероятно, будут недовольны перспективой подписания контракта с Министерством обороны. Но им, в конце концов, тоже надо на что-то жить – и, согласно нескольким источникам, многие ветераны ЧВК уже заключили контракты с Минобороны или связанными с ним военными компаниями.
"Вагнер" останется в Африке и на Ближнем Востоке?
Как подчинение ЧВК Министерству обороны отразится на местах, зависит от страны присутствия. В Сирии, где кроме "вагнеровцев" есть и собственные войска Минобороны, ситуация складывается в пользу ведомства: сами сирийские власти, как сообщают источники, уже потребовали у наемников "Вагнера" к октябрю интегрироваться в российскую армию – или покинуть страну.
В Ливию, тем временем, за день до крушения самолета Пригожина прилетел замминистра обороны, генерал Юнус-Бек Евкуров. На встрече с ливийским генералом Халифой Хафтаром 22 августа они, по некоторым данным, обсуждали положение "вагнеровцев" в стране. Однако Ливия всегда была территорией ЧВК и любые существенные изменения в составе персонала займут больше времени.
Для среднестатистического российского наемника мало что изменится
В Центральноафриканской Республике (ЦАР) и Мали у Минобороны нет ни войск, ни знаний, чтобы заменить наемников "Вагнера" в ближайшее время. Последние несколько недель в СМИ начали появляться сообщения, что военные компании, связанные с Минобороны – ЧВК "Редут" и ЧВК "Конвой" – начали вербовку наемников для отправки в Африку. Однако быстро заменить "Вагнер" они, скорее всего, не смогут.
Источник oD в ЧВК "Редут", ранее служивший в "Вагнере", описал "Редут" как общий термин для обозначения отдельных добровольческих подразделений, воюющих против Украины. Хотя вполне возможно, что наемники этого ЧВК активизируются в Африке, "маловероятно, что они полностью заменят "Вагнер", говорит источник.
Ребрендинг ЧВК "Вагнер" для стран Африки более реалистичен: изменение названия с сохранением персонала – обычное дело в отрасли частных военных компаний. Несколько источников среди "вагнеровцев" подтвердили oD, что продолжат работать в Африке.
Действительно, для среднестатистического российского наемника мало что изменится. Срочные контракты на службу в ЦАР, Мали, Ливии, Сирии и, возможно, новых странах будут по-прежнему доступны. Раньше "Вагнер" вносил в черный список тех, кто переходил в другие ЧВК, но наемники все равно уходили. В конце концов, сообщество российских наемников невелико, и хотя имена часто меняются, лица остаются прежними.
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