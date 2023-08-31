Пригожин мертв. Да здравствует Минобороны

Источники openDemocracy в ЧВК утверждают, что наемники – прямо или косвенно – перейдут под контроль министра обороны России Сергея Шойгу. По их словам, несколько ветеранов "Вагнера" уже подписали контракт с Минобороны или военными компаниями, связанными с ведомством. Вопрос о том, насколько удачной будет эта интеграция, остается открытым – ответ на него, вероятно, будет зависеть от конкретной страны, в которой базируются наемники.

Отличительной чертой ЧВК "Вагнер" было отсутствие формальной структуры и легального статуса. Российские власти неоднократно заявляли, что "Вагнер" никак не связан с государством и не находится на балансе военных ведомств, а сам Пригожин долгое время отрицал свою причастность к компании и судился с журналистами, которые заявляли о его связи с "вагенровцами". В прошлом году Пригожин признал, что создал ЧВК, и заявил, что сам занимался ее финансированием. После пригожинского "марша на Москву" президент России Владимир Путин признал, что ЧВК "Вагнер" получала десятки миллиардов рублей из госбюджета.

"Вагнер" – это социальное явление; его деятельность стала возможной как благодаря особенностям путинского режима, так и благодаря международному спросу на подобные услуги. Успех Пригожина обеспечивался сочетанием двух важных обстоятельств: почти ничем не ограниченная свобода российской элиты в вопросах внешней политики с одной стороны, и глобальный тренд на приватизацию военизированных структур с другой.

Россия в миниатюре

У "Вагнера" были общие черты с другими ЧВК – Executive Outcomes в Южной Африке или Blackwater в США. Но, в отличие от них, "Вагнер" в миниатюре отражал саму российскую систему управления. В центре находился Пригожин, окруженный лояльными наемниками, но жесткая иерархия тем не менее отсутствовала: две или более группы наемников часто конкурировали друг с другом. Пригожин руководил "Вагнером" на стратегическом уровне.