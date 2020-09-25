Профессии ковид-эпохи: как пандемия повлияла на работников в Поволжье

Михаил, фельдшер: "Мы как мухи-переносчики – подхватываем и едем дальше по адресам"

Михаил (имя изменено по просьбе героя) – фельдшер скорой помощи из Саратова с 15-летним опытом работы. Разговаривать с openDemocracy он может только по телефону – сейчас на самоизоляции дома с подозрением на коронавирус. Говорит, почувствовал недомогание пару дней назад, через неделю после того, как вышел из отпуска. Михаил, слегка прерываясь из-за кашля, рассказывает, что изменилось в его работе.

"В марте, когда коронавирус только пришел в регион, нам на всю подстанцию выделили всего 50 одноразовых защитных костюмов. И кричи караул, как без защиты на адреса ехать? Народ начал возмущаться, отказывались ездить к температурящим – у кого домочадцы пожилые, у кого со здоровьем проблемы. Санитарки обрабатывали антисептиком эти костюмы (стирать их невозможно – ткань сразу развалится по швам) – люди одевали и ездили на другие вызовы. Не знаю, насколько это было действенно…" - сомневается Михаил. Спустя некоторое время, отмечает он, поставки спецодежды, масок и перчаток были налажены.

Неоднозначная ситуация случилась и с обещанными доплатами за работу с коронавирусными больными. Врачам скорой помощи пообещали 50 тыс. рублей, младшему и среднему персоналу, а также водителям – 25 тыс. рублей (по данным Росстата, средняя зарплата врачей в регионе до пандемии была около 52 тысяч рублей, среднего медперсонала – 26 тысяч рублей).

В мае сотрудники саратовских медучреждений, как и медики по всей стране, заглянули в расчетные листы и увидели десятки рублей и копейки в коронавирусной строке. После волны возмущения и вмешательства президента, который во всем обвинил власти регионов, выплаты стали назначать целиком, даже если медработник провел в контакте с ковидным пациентом считанные секунды.

Михаил отмечает, что в весенние месяцы выплаты поступали вовремя. Однако с лета начались задержки. Некоторые его коллеги, выезжавшие к коронавирусным больным, не могут получить доплаты за май и июнь. "Каждый день их кормят обещаниями: мол, будут, не переживайте. Если медорганизациям были выделены миллионы, то куда они делись? Кто-то из коллег писал жалобу напрямую в Минздрав, Путину, через сайт госуслуг. По идее, это должно быть инкогнито, но получалось так, что главврач узнавал авторов жалоб, вызывал к себе, и они общались в довольно интересной форме. И все, желание писать куда-то еще отбивалось", - рассказывает сотрудник скорой.

В Саратове подстанции скорой помощи поделили на специализированные и обычные. Три из них работают непосредственно с пневмонией и коронавирусом. Медики остальных шести подстанций не должны выезжать к больным с подозрениями на ковид. На деле, говорит Михаил, разграничить больных не всегда удается точно.

"В прошлую пятницу выехал на адрес. Так как мы "чистая" бригада, нам не должны скидывать больных с температурой. Диспетчер присылает нам информацию о девочке: "Голова болит, температуры и кашля нет". Заходим на адрес – а мама говорит: "Вот, она температурит третий день, вчера приходил участковый врач – сказал, что у нее пневмония". А мы приехали в одноразовых масках. Куда бежать? Уже поздно. И мы как мухи-переносчики – подхватываем и едем дальше по адресам", – делится сотрудник скорой помощи.